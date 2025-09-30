Konflikte im Team lösen: Tipps für eine konstruktive Zusammenarbeit

Konflikte bei der Arbeit und produktive Meinungsverschiedenheiten – ein wesentlicher Bestandteil effektiver Kommunikation – können für die Zufriedenheit im Job und die Produktivität des gesamten Teams entscheidend sein. Eine neue, von Slack in Auftrag gegebene Studie hat ergeben, dass 80 % der Beschäftigten sich bei der Arbeit mehr Vertrauen und Transparenz wünschen und dass 91 % sich ihren Kolleg:innen näher fühlen möchten.

Andrew de Maar, Head of Strategy des Center for the Edge bei Deloitte, weist darauf hin, dass neben dem Aufbau besserer Bindungen Konflikte zwischen Teammitgliedern sogar neue Geschäftsmöglichkeiten und Lösungen aufzeigen können. „Unterschiede im Erfahrungshintergrund und in den Meinungen können zu neuen Einblicken und Perspektiven führen, die sich direkt darauf auswirken können, wie ein Produkt hergestellt, auf den Markt gebracht und von Kund:innen angenommen wird“, sagt er.

Wenn diese Träume wahr werden sollen, müssen wir zu einer ehrlicheren, offeneren Kommunikation im Büro übergehen. Das kann unangenehm sein, wenn du dich selbst als konfliktscheu betrachtest, aber es gibt Möglichkeiten, mit deinen Kolleg:innen nicht der gleichen Meinung zu sein und dennoch den Frieden bei der Arbeit zu wahren.

Die geschäftlichen Vorteile von (zivilisierten) Meinungsverschiedenheiten mit Kolleg:innen

Laut Amy Gallo, einer Redakteurin der Harvard Business Review, ist die Ermutigung von Teammitgliedern zu hinterfragen, ob es einen anderen Ansatz gibt, die Art von „kreativer Reibung, [die] wahrscheinlich zu neuen Lösungen führt“. Das stimmt – die Störung des Status quo kann deine Team-Projekte oft weiter bringen als nur mit dem Strom zu schwimmen. Meinungsverschiedenheiten und Konflikte bei der Arbeit ermöglichen es den Mitarbeitenden zudem:

Sich bei der Arbeit freier zu fühlen. Eine Arbeitskultur, die Meinungsverschiedenheiten zulässt, schafft einen sicheren Raum für den Austausch von Ideen.

Eine neue Perspektive zu gewinnen. Dieser Raum wird auch auf deine Kolleg:innen ausgedehnt, die dir vielleicht Lösungen präsentieren, die dir nicht in den Sinn gekommen sind.

Bindungen zu stärken. Wie in jeder anderen Beziehung vertieft die erfolgreiche Bewältigung von Konflikten die Verbundenheit zwischen zwei Menschen.

Meinungsverschiedenheiten sind jedoch nur dann produktiv, wenn eine effektive Kommunikation stattfindet – und dafür sind einige Grundregeln erforderlich.

Wie lauten die Regeln für eine effektive Kommunikation und Konfliktlösung im Team?

Debatten müssen nicht entmutigend oder herabwürdigend sein. Sie können reichhaltige Dialoge sein, in denen mehrere Perspektiven gehört werden, um die beste Entscheidung zu treffen. Zu den Merkmalen gesunder Meinungsverschiedenheiten und Konflikte bei der Arbeit gehören:

Respektvoll bleiben. Respekt während einer Meinungsverschiedenheit besteht darin, Fragen zu stellen, aufmerksam zuzuhören und sich zu bemühen, den Standpunkt der anderen Person besser zu verstehen.

Höflich bleiben. Wenn du bei der Arbeit unhöflich bist , wird dir auch nur Unhöflichkeit entgegengebracht. Das Wall Street Journal berichtet, dass Unhöflichkeit der Arbeitsleistung und dem Zugehörigkeitsgefühl schaden und sogar als Mobbing empfunden werden kann.

Eine positive Einstellung beibehalten. Es kann unser natürlicher Instinkt sein, jedes Feedback als negative Kritik aufzufassen . Wenn wir positiv und aufgeschlossen bleiben, können wir uns leichter auf Diskussionen einlassen, die mit unserem Standpunkt in Konflikt stehen.

Das Wichtigste bei Meinungsverschiedenheiten im Team ist es, dafür zu sorgen, dass sich die Auseinandersetzungen nicht zuspitzen. Die New York Times-Bestsellerautorin Liane Davey hat einige Ratschläge, wie du einen Konflikt zwischen Kolleg:innen am besten abkühlen kannst: „In dem Moment, in dem du akzeptierst, dass der Konflikt produktiv ist und dass die Person, mit der du in Konflikt stehst, es wert ist, wird sich die Art des Konflikts sofort zum Besseren verändern“, sagt sie. „Der Ton wird sich verbessern, da sich der Konflikt auf die Ideen konzentriert und nicht auf die Personen, die sie vorbringen.“

Tipps für gesunde Debatten und Konflikte bei der Arbeit

Shauntrice Martin, Geschäftsführerin der Bay Area Urban Debate League, hat die Fähigkeiten, die sie in ihrer Jugend durch Debatten erlernt hat, auf ihre Karriere übertragen. Um bei einem Team-Projekt ein freundschaftliches Verhältnis zu wahren, schlägt Martin Folgendes vor:

Lege Leitlinien fest. Beginne mit einer Checkliste. Bei der Arbeit verwenden Martin und ihr Team eine Tabelle, um die Ziele eines Projekts zu definieren und festzulegen, wer für was verantwortlich ist. „Mit klar definierten Zielen, genau wie in der Debatte, kann das Team effektiver zum Erfolg kommen“, sagt sie. „Stelle sicher, dass regelmäßig Check-ins stattfinden.“

Konzentriere dich auf das Wesentliche. Sei bereit, Meinungsverschiedenheiten zu akzeptieren, aber scheue dich nicht, für das zu kämpfen, was dir am Herzen liegt – vor allem, wenn du eine Frau, eine Schwarze Person oder Teil einer anderen unterrepräsentierten Gruppe bist. Wie Martin uns daran erinnert, ist das Schlimmste, was du sagen kannst, ein Nein. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass „es nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die Organisationen, für die ich gearbeitet habe, besser war“, wenn sie ihre Meinung gesagt hat.

Ordne deine Gedanken im Voraus. Um in einer Debatte gut abzuschneiden, musst du oft üben, was du sagen willst. Wenn du dich vor einer beruflichen Verhandlung daran hältst, kann dies dazu beitragen, dass das Gespräch auf dem richtigen Weg bleibt und zu einer produktiveren Diskussion führt, so Martin. Sie empfiehlt, sich einen Zettel mit allen Punkten zu machen, die du ansprechen möchtest, und ihn einer Person deines Vertrauens laut vorzulesen, „damit du, wenn du mitten in der Verhandlungsrunde oder im Personal-Meeting bist, weißt, wie du deine Punkte so vortragen kannst, dass sich die anderen auf eine Lösung konzentrieren und nicht auf dich als vortragende Person.“

Wie Führungskräfte Ideen, Fragen und Meinungen fördern und dazu einladen können

Führungskräfte geben den Ton an, wie Organisationen sichere Räume für das Ansprechen von Bedenken, den Austausch von Ideen und für Konflikte am Arbeitsplatz schaffen können. Einige Vorreiter:innen in Sachen offener, ehrlicher Kommunikation waren:

Rodney Williams, der Gründer von Lisnr, erzählte uns Anfang des Jahres, dass er und sein Team das Unbehagen bei Meinungsverschiedenheiten in Kauf nehmen , um Innovationen zu fördern: „Ich denke, wenn wir uns zu wohl fühlen, sind wir zu selbstgefällig, und wenn wir uns zu wohl fühlen, bringen wir meiner Meinung nach keine Innovationen hervor.“

Bozoma Saint John, die zuvor die Marke und das Marketing bei Uber und Apple Music geleitet hat, sagte gegenüber Fast Company , dass sie die durchwachsene Reaktion auf die erste Version von Apple Music genutzt habe, um sich selbst zu Größerem zu treiben: „Ich denke, es ist ein Motivator, der Lust macht, es besser zu machen und bessere Lösungen zu finden.“ Sie ermutigt ihr Umfeld, Kritik neutral zu betrachten . „Wir sollten jeder Kritik Beachtung schenken. Ob du sie akzeptierst und etwas änderst oder ob du sie verwirfst und weitermachst, ist deine Entscheidung, aber Kritik ist keine schlechte Sache.“

Ed Catmull, Präsident von Pixar, beschreibt eine Tradition, die als „Brain Trust“ bekannt ist und die er geschaffen hat, um Ideen und Meinungen Raum zu geben. Das Ziel der Gruppe besteht darin, die Machtstruktur zwischen Produktionsteams und Vorgesetzten zu beseitigen . „Dann passiert die Magie“, sagt er. „Und mit Magie meine ich, dass das Ego den Raum verlassen hat.“

Gute Kommunikation ist der Grundstein der Arbeitskultur

Veränderte Erwartungen an die Mitarbeiterzufriedenheit, daran, wie unsere Arbeit unser Selbst widerspiegelt, und die Zunahme an Remote-Mitarbeitenden bedeuten, dass die Fähigkeit, effektiv zu kommunizieren und Konflikte bei der Arbeit und im Team zu lösen, in Zukunft immer wichtiger wird. Das Erlernen produktiver Techniken bei Meinungsverschiedenheiten wird die Zusammenarbeit erleichtern, die Bindung zwischen Kolleg:innen vertiefen und Unternehmen auf lange Sicht innovativer machen.