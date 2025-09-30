6 maneras innovadoras de transformar tu trabajo con el ecosistema de socios de Slack

¿Quieres saber cuál es la manera más sencilla de aumentar al máximo los resultados de la empresa con Slack? Accede a las especializaciones y aplicaciones del ecosistema de socios de Slack. En la conferencia de Dreamforce 2022, las sesiones estuvieron repletas de historias sobre cómo nuestros socios y clientes utilizan Slack para aumentar la productividad y mejorar el intercambio de información.

Los clientes de Slack pueden crear una sede digital que se ajuste a sus necesidades y buscar nuevas maneras de colaborar conectando sus conversaciones, automatizaciones y aplicaciones en un solo lugar. Y gracias a nuestro ecosistema de socios el proceso es más fluido y ofrece resultados más rápidos. Tras implementar Slack, los clientes informaron de un aumento promedio del 29 % en tiempo ahorrado gracias a las automatizaciones y un 91 % de ROI positivo en 10 meses o menos.

Las consultorías más importantes del mundo han reconocido que todos los clientes necesitan una sede digital”, dice Richard Hasslacher, vicepresidente global de Alianzas y Canales en Slack.

Nuevas innovaciones de Slack anunciadas en Dreamforce

Los resultados satisfactorios que nuestros socios pueden ayudar a impulsar para nuestros clientes serán aún más rápidos con las interesantes soluciones y funciones que se anunciaron en Dreamforce:

La nueva plataforma de Slack está disponible para los desarrolladores en versión beta, con bloques de construcción modulables y reutilizables que se pueden personalizar fácilmente y compartir en Slack.

Ya se ha publicado la primera oleada de Slack Partner Industry Solutions para sectores como los servicios financieros, la fabricación, las comunicaciones, la venta minorista, los medios de comunicación y la tecnología, entre otros, para que los socios puedan ayudarte a personalizar Slack según las necesidades de tu empresa.

Los Canvas , que estarán disponibles en 2023, ofrecen un nuevo espacio en la sede digital donde los equipos pueden organizar información y compartir recursos cruciales, además de usar automatizaciones para ahorrar tiempo.

La versión mejorada de las juntas , que estará disponible para todos los usuarios de Slack en las próximas semanas, fomenta el inicio de conversaciones y sesiones de trabajo colaborativo en tiempo real a través de vídeo, audio ligero, la función de compartir la pantalla de varias personas y los hilos de mensajes.

“Hemos rediseñado la plataforma de Slack desde los cimientos para ayudarte a obtener resultados más rápidos. Ahora es más fácil que nunca crear automatizaciones que agilicen el trabajo en Slack cuando más se necesite, ya sea para cerrar acuerdos, resolver incidencias o lanzar campañas”. Steve Wood Vicepresidente sénior de Producto y Plataforma, Slack

Seis sugerencias para revolucionar tu trabajo con integraciones de Slack

El director general de Slack, Stewart Butterfield, en la ponencia de Dreamforce 2022 de la conferencia para usuarios y desarrolladores de Salesforce.com en San Francisco, del 20 al 22 de septiembre de 2022. (© Fotografía de Jakub Mosur Photography)

¿Quieres aumentar la productividad, reducir los tiempos de respuesta ante incidencias y cerrar acuerdos de venta más rápido? Slack colabora con miles de aplicaciones e integraciones, además de cientos de expertos consultores acreditados, que te ayudarán a crear tu sede digital.

A continuación, te ofrecemos una serie de prácticas recomendadas, soluciones creativas y resultados satisfactorios de Dreamforce para ayudarte a transformar la manera de trabajar de tu empresa en el mundo digital.

1. Sigue las prácticas recomendadas para crear una sede digital eficiente

Dreamforce 2022, la conferencia de usuarios y desarrolladores de Salesforce.com, se celebró en el Moscone Convention Center de San Francisco del 20 al 22 de septiembre de 2022. (© Fotografía de Jakub Mosur Photography)

Una de las empresas de servicios de TI más grandes del mundo y consultora galardonada de Slack y Salesforce, IBM, ejemplifica el valor transformador que aporta una sede digital. IBM utiliza Slack para optimizar sus operaciones, automatizar tareas básicas y mantenerse a la vanguardia de la tecnología.

“Todos disponemos de un montón de aplicaciones que nos permiten colaborar y aumentar nuestra productividad”, dice Noah Stern, socio de Slack en IBM Consulting. “Es muy importante que las empresas enseñen a sus empleados cómo pueden utilizar todas estas herramientas para colaborar unos con otros”. En la sesión de Dreamforce “Cómo crear tu propia sede digital: consejos y trucos de IBM,” Stern propuso las siguientes sugerencias:

Define una estrategia para tu espacio de trabajo: puedes fijar la creación de espacios de trabajo o crear procesos de aprobación de espacios de trabajo.

Establece convenciones para nombrar canales: “Un usuario debe poder moverse entre diferentes espacios de trabajo y sentir que existe una coherencia en la forma en que se organizan”, afirma Stern. “Las convenciones para nombrar canales también mejoran la relevancia de las búsquedas y la organización de la barra lateral”.

Trabaja codo con codo con los equipos internos de comunicación y dirección: estos equipos suelen saber cómo consumen la información sus empleados o tienen formas establecidas de hacerlo.

Imparte la etiqueta de Slack: tómate tu tiempo para considerar y documentar tus propias reglas y aplicarlas a toda la empresa.

Descubre todos los consejos de esta sesión en Salesforce+.

2. Agiliza la respuesta a las incidencias directamente en Slack

Como proveedor de servicios en la nube de preferencia de Slack, Amazon Web Services (AWS) es la base de muchas sedes digitales. Tal y como explicaba Abhijit Barde, responsable principal de Producto en AWS, en la sesión de Dreamforce “Simplifica la administración, el soporte y la seguridad de AWS con Slack y AWS”, los equipos de operaciones e ingeniería eligen las aplicaciones AWS chatbot y AWS Support de los canales de Slack. Esto les permite monitorizar e interactuar con los recursos de AWS y colaborar con otros equipos, como AWS Support, desde los canales de su equipo.

Las aplicaciones AWS Chatbot y AWS Support permiten a los usuarios de Slack monitorizar, solucionar problemas y operar en entornos de AWS directamente desde sus canales chat, creando lo que se denomina ChatOps para ayudar a resolver problemas rápidamente. “El modelo de colaboración basado en ChatOps es la clave para agilizar el rendimiento de los equipos”, afirma Barde. “Reduce los tiempos de resolución de tareas y los cambios de aplicaciones y, en su lugar, mejora el intercambio de información y la colaboración en equipo”.

3. Aprovecha al máximo tu sede digital con integraciones personalizadas y listas para usar

Marriott Digital Services (MDS) es la agencia interna de marketing digital de la empresa hotelera global. Cuando los hoteles Marriott se embarcan en proyectos digitales, como campañas publicitarias o sitios web, suelen hacerse muchas preguntas. Es entonces cuando intervienen los agentes de Satisfacción del Cliente de MDS.

“Los agentes tienen muy buenos recursos, como artículos de ayuda o su propia experiencia de equipo y documentación de formación”, dice Lori Drake, directora sénior de Soporte Empresarial en MDS. “Pero no siempre pueden saberlo todo. A veces reciben preguntas para las que no tienen respuesta”. Drake compartió su solución en la sesión de Dreamforce “Saca partido a tu sede digital con integraciones de Slack personalizadas”.

“Para ayudar a los agentes a enfrentarse a este reto y sacar el máximo partido de su sede digital en Slack, MDS recurrió a Slalom, al socio global de consultoría empresarial y tecnológica. Slalom ayudó a MDS a integrar Service Cloud de Salesforce en Slack por medio de aplicaciones listas para usar e integraciones personalizas que permiten a los agentes acceder a datos de CRM sobre los hoteles y colaborar para resolver preguntas complicadas.

“Ahora los agentes cuentan con un botón en los casos de Salesforce que les permite crear un canal de Slack dedicado para iniciar un enjambre”, explica Drake. “Automáticamente añade a sus compañeros de equipo además de un grupo de usuarios expertos en la materia cuando sea necesario. Gracias a Slack y Salesforce, ahora oímos a los agentes afirmar que les responden más rápido, no tienen que esperar a que alguien encuentre el comentario en su bandeja de entrada muchas horas más tarde”.

Y lo que es más importante, la integración de enjambres de Slack permite a MDS revisar qué áreas de su empresa necesitan ayuda más a menudo y dónde se puede incorporar mayor formación.

4. Automatiza las respuestas a las incidencias en Operaciones y Servicio

“Los equipos que se encargan del servicio al cliente tiene que mantener la comunicación con los equipos que trabajan en el producto para crear visibilidad en el recorrido del cliente”, dice Kat Gaines, defensora de los desarrolladores en PagerDuty. “Un buen servicio al cliente implica una colaboración entre ambas partes de la empresa”.

Para fomentar esa colaboración, la plataforma PagerDuty activa notificaciones en Slack de las incidencias de los clientes para que se resuelvan más rápido. Como explicaba Gaines en la sesión de Dreamforce “Cómo automatizar la respuesta a las incidencias los clientes y Operaciones”, usar Slack para gestionar las incidencias reduce el tiempo de respuesta a las incidencias en un 19 % y mejora el tiempo de detección de incidencias en un 17 %.

5. Simplifica el ciclo de contratación y cierra acuerdos más rápido

Obtener todas las firmas puede ser un proceso lento: A nadie le gusta tener que esperar a que los documentos se envíen por correo electrónico o en persona hasta recopilar todas las firmas.

“Queremos solucionar un par de problemas que ralentizan todo el proceso de venta”, explica Prachi Mishra, directora de Marketing de Producto en DocuSign, que presentó sus soluciones en la sesión de Dreamforce “Cómo cerrar acuerdos más rápido gracias a DocuSign, Slack u AppExchange”.

“Nos preguntábamos cómo podíamos ofrecer una solución para todo el mundo en las mismas plataformas en las que trabajan, y cómo podíamos reducir los conflictos, es decir, facilitar las conversaciones entre departamentos y automatizar tareas”.

La solución para que los acuerdos se desarrollen de manera fluida es añadir la aplicación DocuSign a tu espacio de trabajo de Slack. Los usuarios reciben notificaciones en tiempo real en Slack durante todo el ciclo de contratación acerca del estado del acuerdo o la asignación de tareas. También pueden colaborar directamente y asignar tareas, proponer cambios o compartir sus sugerencias, todo sin tener que salir de Slack.

6. Aumenta la productividad y la eficiencia con una sede digital

Una empresa de inversión que cuenta con un equipo que crece rápidamente necesitaba encontrar la manera de fomentar la colaboración para gestionar mejor todos los procesos. Más concretamente, la empresa quería crear un espacio seguro donde mantener conversaciones internas sobre sus acuerdos y estrategias.

Para conocer algunas prácticas recomendadas para combinar su espacio de trabajo de Salesforce con los procesos de Salesforce, esta empresa de inversión decidió acudir a Silverline, su socio consultoría acreditado para Slack y Salesforce. Con la ayuda de Silverline, la empresa logró combinar ambas tecnologías y eliminar una gran cantidad de reuniones, agilizar la colaboración y mejorar la comunicación entre sus equipos y funciones empresariales. El éxito del proyecto de la sede digital de esta empresa de inversión fue el tema de la sesión de Dreamforce “Cómo las empresas de inversión logran reducir las reuniones en un 50 % gracias a la sede digital”.

“Si tienes una pregunta, recibes una respuesta inmediata”, afirma el director de Tecnología y Operaciones de la empresa de inversión acerca de las conversación que mantiene su equipo con profesionales de la inversión. “Ya no tienes que esperar a que se programe una reunión pare que eso pase”.

“Todos disponemos de un montón de aplicaciones que nos permiten colaborar y aumentar nuestra productividad. “Es muy importante que las empresas enseñen a sus empleados cómo pueden utilizar todas estas herramientas para colaborar unos con otros”. Noah Stern Socio de Slack, IBM Consulting

Descubre más contenido de Dreamforce

¿Te gustaría conocer más información destacada de Dreamforce 2022? Puedes ver la serie de Dreamforce El futuro del trabajo en Salesforce+ para obtener algunas ideas de Salesforce y Slack. ¿Prefieres obtener más información sobre el ecosistema de socios de Slack? Visita el Directorio de Aplicaciones de Slack y la página de socios consultores de Slack, donde encontrarás la mejor ayuda para hacer realidad tu visión de una sede digital.