Slack compie 10 anni!

Non c'è niente di più stressante che aprire la casella di posta e trovare centinaia di e-mail da leggere. Slack è stato progettato sulla premessa che la comunicazione basata su canali sarebbe stata una svolta per completare al meglio il lavoro, e così è stato. Dalle discussioni sui progetti alle chiacchierate della pausa caffè, i canali mantengono la conversazione organizzata e garantiscono che nessun messaggio vada perso nell’abisso digitale.

Il disordine è la kryptonite della produttività. Per questo motivo, abbiamo introdotto le conversazioni, che consentono di mantenere organizzate le discussioni ed entrare nei dettagli essenziali senza affollare il canale principale. È come avere una conversazione parallela mirata senza perdere di vista il quadro generale. Guardando indietro, non riusciamo davvero a immaginare Slack senza le conversazioni.

Talvolta un dice tutto. Volevamo che Slack favorisse connessioni vere e trasparenti, consentendoci di esprimere realmente noi stessi al lavoro. Essendo i primi a introdurre emoji e reazioni, non solo abbiamo semplificato il modo di comunicare cose come “Me ne occupo io” ( ) o “Sono d’accordo” ( ), ma abbiamo anche coltivato una cultura di connessioni umane tra colleghi. Le reazioni consentono di condividere meglio la propria personalità, essere più espressivi e, permetteteci di dirlo, divertirsi di più!

Sappiamo bene che Slack non è l’unico strumento che usi durante la giornata lavorativa, ma passare da uno all’altro può diventare caotico. Da Asana a Zapier, con oltre 2.600 app nel mezzo, i team possono integrare i migliori strumenti del settore nelle aree di lavoro, riunendo tutto il lavoro nel posto dove già avviene: in Slack. Più di un milione di sviluppatori ha creato app sulla piattaforma di Slack e siamo grati a tutti i nostri fantastici partner che rendono l’App Directory di Slack così solida.

“Avere un canale esterno di Slack con i nostri clienti attuali e potenziali ci aiuta molto a distinguerci e a comunicare che i clienti sono la nostra priorità numero uno.”

La comunicazione basata su canali ha rappresentato una vera e propria rivoluzione che ha apportato valore ai team interni, ma la collaborazione spesso non è così limitata. Siamo andati oltre e abbiamo reso Slack accessibile alle persone esterne alla tua organizzazione. Slack Connect estende i vantaggi dei canali oltre i confini del team connettendoti in modo sicuro con partner esterni, clienti o chiunque altro voglia lavorare con te, tutto all’interno dell’ambiente familiare di Slack. Oggi il 77% delle aziende Fortune 100 usa Slack Connect.

Ci siamo passati tutti: sei nel mezzo di un progetto e devi parlare con un collega, ma preferisci esprimere i tuoi pensieri a voce: qui entrano in gioco gli incontri. Che si tratti di un rapido aggiornamento, una sessione di brainstorming o una riunione informativa in un canale, un incontro colma la distanza tra digitare e parlare. Curiosità: gli incontri sono stati adottati più rapidamente di qualsiasi altra funzione lanciata da Slack nell’ultimo decennio.

Devi uscire per un appuntamento? Stai lavorando a testa bassa su un progetto? Sei in vacanza in un posto dove non puoi (e non devi!) controllare Slack? Qualsiasi sia l’attività, gli stati informano costantemente il tuo team comunicando in modo semplice ed efficace la tua disponibilità senza dire una parola... perché gli inviti del calendario e le e-mail di risposta automatica non sono sempre sufficienti.

Il valore di Slack è la capacità di mantenere organizzate le informazioni fondamentali per i team che ne hanno bisogno. L’introduzione dei canvas in Slack ha offerto ai team nuove superfici per creare, condividere e collaborare su informazioni di ogni tipo e persino incorporare i workflow. Inoltre, come tutto in Slack, i canvas sono ricercabili, quindi possono diventare parte della base di conoscenze collettive dell’organizzazione. Da quando abbiamo lanciato questa funzione, sono stati creati circa 18 milioni di canvas!

Perché perdere tempo con processi ripetitivi quando Workflow Builder può farlo per te? Workflow Builder offre ai nostri utenti i superpoteri dell’automazione. La possibilità di trascinare azioni predefinite in un workflow personalizzato per semplificare tutti i processi del team ti lascia più tempo per il lavoro che conta realmente. Da quando abbiamo rilasciato Workflow Builder, i nostri utenti hanno creato più di 1,3 miliardi di workflow in Slack.

L’IA di Slack: portare la produttività a nuovi livelli



L’IA ormai è ovunque. Non dovrebbe quindi sorprendere che oggi lanciamo ufficialmente l’IA di Slack, un’esperienza di IA generativa intuitiva incorporata in Slack. Per sfruttare il completo potenziale di tutte le conoscenze collettive e i dati dell’organizzazione raccolti in Slack, offriamo agli utenti modi più potenti per cercare, sintetizzare le conoscenze e far nascere nuove idee. Questi includono funzioni come la ricerca basata sull’IA, i riepiloghi di canale e i riepiloghi di conversazione. Immagina che l’IA di Slack sia il tuo fidato aiutante, pronto a sostenerti quando e dove ne hai bisogno.

Abbiamo in piano altre funzioni, incentrate sui riepiloghi dei canali e le integrazioni basate sull’IA. Il futuro di Slack è l’IA, e questo è solo l’inizio.

Grazie per averci accompagnato in questo percorso. Slack non sarebbe quello che è senza di voi e, mentre ci prepariamo a passare alla fase successiva, vogliamo esprimere la nostra gratitudine. Poter condividere questa esperienza con tutti voi è il più bel regalo di compleanno di sempre. Non vediamo l’ora di dedicare i prossimi 10 anni a quello che sappiamo fare meglio: rendere il lavoro più semplice, più piacevole e più produttivo.