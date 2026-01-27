Ormai non è più una novità: le app di Intelligenza Artificiale stanno trasformando il modo in cui viviamo e lavoriamo. L’adozione continua a crescere rapidamente, con un impatto sempre più concreto su produttività, creatività e qualità del lavoro.

Come sempre sono i numeri a darci la fotografia più chiara: gli utenti di app IA sono passati da 314 milioni nel 2024 a 378 milioni nel 2025 (fonte: Statista) e sono ben 800 milioni gli utenti settimanali attivi su ChatGPT.

Per stare al passo con il cambiamento, è utile conoscere le app IA più usate. Ne abbiamo selezionate dieci da confrontare, per aiutarti a scegliere quella più performante per le tue esigenze professionali.

Tabella: confronto rapido delle migliori app IA

App Categoria Ideale per Versione gratuita ChatGPT Assistente conversazionale Scrittura, brainstorming, analisi documenti, coding Sì (con limitazioni) Gemini Assistente Google Ricerca, scrittura, attività in ecosistema Google Sì (con limiti) IA in Slack Collaborazione Riassunti, ricerca info, accelerare workflow di team Sì (con limitazioni), Versione premium con piani personalizzati Canva AI Creatività e design Visual, presentazioni, social, editing rapido Sì (funzionalità limitate) GitHub Copilot Coding Completamento codice, chat, agente per sviluppo Sì (piano gratuito con limiti) Midjourney Immagini Illustrazioni e creatività visual No (abbonamento; trial limitato su app dedicata) Notion AI Note e progetti Documenti, base di conoscenza, sintesi e riscrittura Prova (non inclusa in modo illimitato nella versione gratuita) Microsoft Copilot Produttività Word/Excel/PowerPoint/Outlook, task su Microsoft 365 Dipende dal piano del prodotto DeepSeek Generazione testo e codice Alternativa per testo e sviluppo In base al servizio Perplexity Ricerca con fonti Ricerche, sintesi con citazioni Sì (con piano Pro)

ChatGPT: l’assistente IA più versatile al mondo

ChatGPT è tra le app IA più usate al mondo e ha raggiunto 800 milioni di utenti attivi settimanali. Sviluppata da OpenAI, combina funzioni multimodali utili per scrittura, ragionamento, analisi e coding. È l’assistente perfetto per ogni compito, e permette di:

Scrivere testi e ottenere risposte in un linguaggio naturale;

Generare e modificare codice in diversi linguaggi di programmazione;

Analizzare e riassumere documenti lunghi;

Generare contenuti creativi, come storie e copioni;

Tradurre testi mantenendo contesto e tono;

Aiutare a svolgere compiti educativi e di ricerca.

Inoltre, nelle ultime versioni di ChatGPT sono state aggiunte novità entusiasmanti, come GPT personalizzati e adattati a qualsiasi tematica, interazioni vocali in tempo reale, elaborazione di immagini e documenti o la modalità Advanced che utilizza un modello avanzato in grado di ragionare in maniera più profonda.

Gemini: l’intelligenza artificiale di Google integrata nel tuo ecosistema

Gemini è la risposta di Google a ChatGPT e si distingue soprattutto per l’integrazione nativa con i servizi dell’ecosistema Google, come Gmail, Drive e Docs. Tale integrazione facilita compiti come ricerche avanzate, analisi di dati complessi e generazione di risposte basate su informazioni dell’account Google. In particolare, può aiutarti a:

Generare testi e idee (e-mail, documenti, piani di lavoro);

Riassumere contenuti e organizzare informazioni ;

Supportare ricerche , mantenendo un flusso di lavoro allineato agli strumenti Google.

Come l’IA in Slack trasforma la collaborazione dei team

L’IA in lack porta l’IA dentro la piattaforma di collaborazione più usata dai team: conversazioni, file, decisioni e contesto coesistono nello stesso posto. In pratica, aiuta a trovare più in fretta le informazioni e a ridurre il tempo speso a recuperare aggiornamenti.

Ecco alcune funzioni tipiche che fanno la differenza:

Riassunti di conversazioni lunghe e canali dedicati;

Priorità e contesto : recuperi rapidamente cosa conta per te, senza scorrere centinaia di messaggi;

Ricerca più efficace su conoscenza aziendale e strumenti collegati.

L’IA in Slack si comporta come un assistente virtuale che permette di rendere più agili i processi decisionali. L’app si integra con diverse aree di lavoro: per le vendite può gestire i lead e analizzare gli scambi con i clienti; per il marketing è in grado di ottenere riassunti automatici delle campagne; per l’assistenza clienti aiuta a fornire risposte alle domande più frequenti.

Canva AI: design professionale senza competenze grafiche

Canva ha reso il design accessibile a tutti e con l’app IA è ancora più efficace: puoi passare da un’idea a una grafica pronta in pochi minuti, anche senza competenze avanzate. In pochi clic è possibile:

Creare contenuti per social, banner e materiali marketing;

Generare varianti di layout e testi di supporto;

Fare modifiche rapide a immagini e contenuti visivi

Con i suoi modelli drag-and-drop e l’implementazione dell’IA, Canva è uno strumento visuale utile ai content creator, agli imprenditori e ai team di marketing.

GitHub Copilot: l’assistente IA per sviluppatori

GitHub Copilot è un’app IA che lavora direttamente nell’editor e aiuta a scrivere codice più velocemente, suggerendo righe, funzioni e soluzioni mentre sviluppi. Può essere utile per:

Completamenti intelligenti e refactoring;

Suggerimenti contestuali mentre programmi;

Supporto a test, documentazione e debugging.

GitHub Copilot può essere integrato in ambienti IDE (Integrated Development Environment), come Visual Studio Code, Visual Studio, JetBrains IDEs e altri editor popolari. Inoltre, impara dai modelli di codice dell’utente, adattandosi ai vari stili e migliorando i suggerimenti.

Midjourney: generazione di immagini creative con l’IA

Midjourney è una delle app IA di riferimento per la creazione di immagini da prompt testuali, con risultati di alta qualità per creativi e designer.

Per quel che riguarda la generazione di immagini, è ormai una delle app di intelligenza artificiale più potenti e versatili, motivo per cui è molto popolare tra gli illustratori, gli artisti e i creativi alla ricerca di ispirazione o alternative per i propri progetti.

Notion AI: organizza progetti e documenti con l’intelligenza artificiale

Notion AI aggiunge funzionalità di scrittura e sintesi dentro un ambiente già pensato per gestire documenti, progetti e base di conoscenza. È utile per:

Trasformare appunti in documenti strutturati;

Riassumere pagine e note lunghe;

Riscrivere testi con tono e formato diversi;

Organizzare le informazioni in maniera più efficace.

Questa applicazione di Intelligenza Artificiale trasforma rapidamente una pagina bianca in un articolo completo, una presentazione o un progetto dettagliato. Inoltre, si integra alla perfezione con il resto delle funzionalità di Notion, potenziando la produttività e il flusso di lavoro.

Microsoft Copilot: l’IA integrata in Microsoft 365

Microsoft Copilot fornisce assistenza contestuale nelle app di produttività Microsoft come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, con l’obiettivo di ridurre il lavoro ripetitivo e velocizzare analisi e scrittura. Puoi usarlo per:

Creare presentazioni;

Sintetizzare documenti;

Generare contenuti personalizzati;

Trovare risposte a domande complesse che includono informazioni da varie fonti.

Il punto forte di Copilot è che offre assistenza contestuale per creare contenuti, analizzare dati e ottimizzare attività direttamente dalle app di Microsoft 365. L’integrazione con Windows 11, inoltre, rende semplice l’accesso a tutte le funzionalità del sistema operativo.

DeepSeek: l’alternativa economica ai modelli IA occidentali

DeepSeek è un’applicazione di Intelligenza Artificiale in grado di comprendere e generare testi creata da un’azienda cinese che sviluppa modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) open source.

Si è rapidamente affermata come un’alternativa valida ad altri modelli di IA grazie alla sua capacità e al suo costo inferiore e dimostra la competizione crescente nel settore.

Si tratta di uno strumento versatile che permette di elaborare testi, immagini e file audio. Si distingue per la sua abilità nella generazione e nella comprensione dei codici.

DeepSeek dispone di un’interfaccia intuitiva che ne facilita l’utilizzo anche per utenti non esperti di tecnologia.

Perplexity: il motore di ricerca intelligente con citazioni

Perplexity IA è un motore di ricerca basato sull’IA: invece di mostrare solo link, prova a dare una risposta sintetica e accompagnata da fonti.

Lo strumento unisce la potenza degli assistenti avanzati alla capacità di accedere a informazioni dettagliate: fornisce risposte complete e contestualizzate, eliminando la necessità di navigare su diversi siti.

Perplexity IA permette anche di mantenere domande e risposte nel formato di una conversazione, rendendo l’esperienza di ricerca più naturale e intuitiva.

Come iniziare con la migliore app IA?

Se vuoi ottenere un impatto reale sulla produttività del team, il consiglio è affiancare un’app ‘personale’ (per scrittura e ricerca) a un’app ‘di flusso’ per la collaborazione diffusa. In questo secondo caso, l’IA in Slack ti aiuta con riassunti, ricerche e automazioni direttamente dove il lavoro accade, riducendo il tempo perso tra messaggi, file e strumenti diversi.

Scopri l’IA in Slack e le sue funzionalità: e valuta come inserirla nel tuo workflow. Prova a iniziare in modo semplice, scegli un canale progetto attivo e usa l’IA in Slack per creare un riassunto degli ultimi 7 giorni, poi trasformalo in un elenco di priorità condiviso con il team.

Infine, automatizza un passaggio ripetitivo (ad esempio richieste di approvazione o aggiornamenti di stato) così da eliminare ping e follow-up manuali. Se vuoi vedere subito la differenza, ripeti lo stesso schema per una settimana e confronta il tempo speso e le decisioni prese.

FAQ

Qual è la migliore app IA gratuita?

ChatGPT, Gemini e Microsoft Copilot offrono versioni gratuite con funzionalità avanzate. La scelta dipende dalle tue esigenze: ChatGPT per versatilità, Gemini per l’integrazione Google, Copilot per Microsoft 365.

Come posso usare l’intelligenza artificiale per lavorare?

Puoi automatizzare compiti ripetitivi, riassumere documenti, generare contenuti e velocizzare la ricerca di informazioni. Strumenti come l’IA in Slack permettono di integrare l’IA direttamente nei workflow del tuo team.

Qual è la differenza tra ChatGPT e Gemini?

ChatGPT eccelle nella generazione di testi e coding, mentre Gemini si distingue per l’integrazione con l’ecosistema Google (Gmail, Drive, Docs). Entrambi offrono capacità multimodali.

L’Intelligenza Artificiale può davvero aumentare la produttività?

Sì. Secondo ricerche recenti, l’80% di chi usa l’IA al lavoro riferisce miglioramenti nella produttività. Gli utenti quotidiani dimostrano una produttività superiore del 64% rispetto a chi non usa questi strumenti.