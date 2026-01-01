Contatta le vendite per iniziare a usare l’IA in Slack.
Le aziende di tutto il mondo utilizzano l’IA in Slack per lavorare in modo più intelligente, risparmiare tempo e semplificare la vita quotidiana.
Mantieni la concentrazione: riepiloghi, sintesi e una definizione intelligente delle priorità ti aiuteranno a rimanere sulla buona strada.
Trova ciò che ti serve: effettua ricerche in tutta l’azienda tramite un'unica barra di ricerca per ottenere risposte rapide.
Avvantaggiati: workflow automatizzati, agenti appositamente progettati e app IA di terze parti aiutano a gestire il lavoro più noioso.
Ora disponibile con tutti i piani a pagamento in inglese, spagnolo, giapponese, tedesco, francese, coreano e cinese. Presto saranno disponibili altre lingue.
"L’IA di Slack aiuta gli utenti a realizzare tutto il potenziale delle conoscenze aziendali su Slack, supportando al contempo i controlli di sicurezza, privacy e conformità esistenti."Irwin LazarPresidente e analista principale, Metrigy