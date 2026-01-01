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Les entreprises du monde entier utilisent l’IA dans Slack pour travailler plus efficacement, gagner du temps et simplifier leur quotidien.
Restez concentré(e) : les résumés, les récaps et la fonctionnalité de hiérarchisation intelligente vous aideront à rester à jour.
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Allez de l’avant : les flux de travail automatisés, les agents à usage spécifique et les applications d’IA tierces vous aident à gérer les tâches chronophages.
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« Slack AI permet aux utilisateurs d’exploiter tout le potentiel des connaissances de l’entreprise dans Slack, tout en respectant les contrôles de sécurité, de confidentialité et de conformité existants. »Irwin LazarPrésident et analyste principal, Metrigy