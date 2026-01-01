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Empresas no mundo inteiro estão usando IA no Slack para trabalhar de modo mais inteligente, economizar tempo e facilitar o dia a dia.
Não perca o foco: resumos, destaques e priorização inteligente para que você se mantenha sempre no caminho certo.
Encontre o que você precisa: com uma única barra de pesquisa, você consegue encontrar respostas na hora.
Esteja sempre um passo à frente: fluxos de trabalho automatizados, agentes feitos sob medida para suas necessidades e a apps com IA de terceiros para cuidar das tarefas mais importantes.
Agora disponível em todos os planos pagos em inglês, espanhol, japonês, alemão, francês, coreano e chinês. Outros idiomas em breve.
“A IA do Slack ajuda os usuários a desbloquear todo o potencial do conhecimento da empresa no Slack, ao mesmo tempo que oferece suporte aos controles existentes de segurança, privacidade e conformidade.”Irwin LazarPresidente e analista principal da Metrigy