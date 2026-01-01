Ponte en contacto con ventas para empezar a usar la IA en Slack
Las empresas de todo el mundo utilizan la IA en Slack para trabajar de manera más inteligente, ahorrar tiempo y hacer que su vida del día a día sea más llevadera.
No pierdas el hilo: los resúmenes, las síntesis y la priorización inteligente te mantendrán por el buen camino.
Encuentra lo que buscas: busca en toda la empresa desde una barra de búsqueda para encontrar las respuestas rápidamente.
Adelante: flujos de trabajo automatizados, agentes especializados y aplicaciones de IA de terceros que ayudan a gestionar las tareas arduas.
Ya disponible en todos los planes de pago en español, inglés, japonés, alemán, francés, coreano y chino. Próximamente en más idiomas.
“IA de Slack ayuda a los usuarios a aprovechar todo el potencial del conocimiento de la empresa en Slack, todo ello sin dejar de posibilitar los controles de seguridad, privacidad y cumplimiento normativo existentes”.Irwin LazarPresidente y analista principal, Metrigy