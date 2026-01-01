Contacta con ventas para empezar a usar la IA en Slack.
Empresas de todo el mundo están usando la IA en Slack para trabajar con mayor inteligencia, ahorrar tiempo y simplificar las tareas cotidianas.
No pierdas el hilo: A través de resúmenes, síntesis y una priorización inteligente, podrás mantenerte al día.
Encuentra lo que necesitas: Haz búsquedas en todos los rincones de la empresa desde una única barra de búsqueda para obtener respuestas rápidamente.
Avanza en tu trabajo: Los flujos de trabajo automatizados, los agentes desarrollados para fines específicos y las aplicaciones de IA de terceros ayudan a ocuparse de las tareas de menor valor.
Ahora disponible en todos los planes de pago en inglés, español, japonés, alemán, francés, coreano y chino. Se incluirán más idiomas próximamente.
«La IA de Slack ayuda a los usuarios a aprovechar al máximo el conocimiento de la empresa en Slack, al mismo tiempo que respalda los controles existentes de seguridad, privacidad y cumplimiento».Irwin LazarPresidente y analista principal en Metrigy