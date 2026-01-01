Kontaktiere den Vertrieb, um mit der Verwendung von KI in Slack zu beginnen
Überall auf der Welt verwenden Unternehmen KI in Slack, um intelligenter zu arbeiten, Zeit zu sparen und den Arbeitsalltag zu erleichtern.
Konzentriert bleiben: Mit Zusammenfassungen, Übersichten und einer sinnvollen Priorisierung bleibst du immer in der richtigen Spur.
Finden, was du brauchst: Suche über eine einzige Suchleiste nach Informationen im gesamten Unternehmen, um schnell Antworten zu erhalten.
Vorankommen: Automatisierte Workflows, zweckdienliche Agenten und KI-Apps von Drittanbietern helfen bei Routineaufgaben.
Jetzt in allen kostenpflichtigen Plänen auf Englisch, Spanisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Koreanisch und Chinesisch verfügbar. Weitere Sprachen folgen in Kürze.
„Mit Slack AI können Benutzer:innen das volle Potenzial des Unternehmenswissens in Slack ausschöpfen und dabei vorhandene Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Vorgaben erfüllen.“Irwin LazarPresident and Principal Analyst, Metrigy