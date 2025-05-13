Secondo il rapporto Generative AI di fine anno 2024, realizzato dalla società di consulenza Deloitte, il 67% degli intervistati afferma che la propria azienda sta aumentando gli investimenti in intelligenza artificiale generativa. Senza dubbio, una delle risorse più comuni in questa scommessa è la creazione di un sito: l’uso dell’intelligenza artificiale per potenziare la presenza online dell’azienda.

È un dato che non sorprende e che potrebbe anche essere in difetto se si considera l’influenza di questa tecnologia sulla crescita delle imprese, ritenuta essenziale per sopravvivere nell’attuale contesto commerciale ed economico. Vale quindi la pena di sapere come creare un sito con l’intelligenza artificiale e quali strumenti possono aiutarci a farlo.

Tutto ciò che la tecnologia porta a un sito: l’intelligenza artificiale al tuo servizio

Attualmente, creare un sito web utilizzando l’intelligenza artificiale è molto semplice, non solo da un punto di vista tecnico, il che è ovvio, ma anche in altri ambiti in cui questa tecnologia ci aiuta a pianificare, creare, ottimizzare e sviluppare un business online. Ma quali sono esattamente le principali soluzioni che l’IA offre in termini di creazione?

Acquisizione di idee e pianificazione del sito web.

Progettazione e creazione del sito web.

Sviluppo dei contenuti per le diverse pagine.

Raccomandazioni e tecniche di ottimizzazione SEO.

Individuazione delle opportunità di miglioramento, a livello tecnico e di contenuti.

Come creare un sito web: l’intelligenza artificiale per il tuo business

Vuoi portare la tua attività online creando un sito web. Intelligenza artificiale sì o no? Certo, ma con il necessario equilibrio tra risparmio di tempo, risultati eccellenti e differenziazione dalla concorrenza. Per questo è necessario sapere come portare a termine questo processo e scegliere gli strumenti giusti per ogni singolo caso:

Progetta il tuo sito

L’intelligenza artificiale può fare molto per la creazione del tuo sito web, ma ha sicuramente bisogno della tua progettualità e del tuo design – per quanto possa migliorarli in seguito – per svilupparlo. Quindi, considera la tua idea, la concorrenza, le esigenze e gli interessi del tuo pubblico di riferimento e poi usa l’intelligenza artificiale per creare la versione online della tua azienda.

Scegli lo strumento per creare il tuo sito, intelligenza artificiale inclusa

Come si vedrà in seguito, puoi trovare un numero infinito di strumenti per creare siti web con l’intelligenza artificiale, ma è necessario analizzarli per scegliere quello più adatto alle tue esigenze. Ogni azienda ha necessità diverse e, probabilmente, la tua idea avrà alcune particolarità che possono essere soddisfatte al meglio con un’opzione o un’altra, quindi prendi nota di tutte le alternative e fai le tue ricerche.

Dai forma al tuo sito

Questo passaggio è cruciale perché è importante ricordare che, sebbene l’intelligenza artificiale sia in grado di generare un sito web completo, il tuo intervento è essenziale per personalizzarlo e ottenere l’immagine che avevi in mente. L’intelligenza artificiale offre ottime soluzioni per l’esecuzione di compiti ripetitivi o per svolgere lavori che non richiedono conoscenze specifiche, ma la parte creativa spetta a te.

Crea il contenuto

Lo stesso vale per i contenuti: esistono innumerevoli strumenti dotati di intelligenza artificiale in grado di creare i contenuti del tuo sito web… e di molti altri molto simili. Per avere successo nel business online in un mercato sempre più affollato, è necessario differenziarsi e, per riuscirci, servono contenuti veri, originali e genuini, il cui sviluppo può essere di grande aiuto grazie all’intelligenza artificiale, ma il risultato finale deve essere opera tua.

Tecniche SEO per ottimizzare il tuo sito web

L’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO per gli amici) è essenziale per rendere visibile la tua attività in una vetrina di motori di ricerca online troppo satura. Per apparire nelle prime posizioni, l’intelligenza artificiale è ancora una volta di grande aiuto, ma è importante capire le sue raccomandazioni e sapere come, quando e dove applicarle.

12 strumenti per creare un sito con l’intelligenza artificiale

Gli strumenti che consentono di creare un sito web con l’intelligenza artificiale sono tantissimi, sempre di più, come è naturale che sia, se si tiene conto del successo di questa tecnologia negli ultimi tempi. Tuttavia, non tutti sono necessariamente utili per soddisfare le tue esigenze, quindi è consigliabile conoscere le principali alternative e scegliere quella più adatta, che probabilmente è tra le 12 seguenti:

Jimdo

Jimdo è uno strumento freemium molto interessante per iniziare a creare siti web. Intelligenza artificiale a parte, ciò che promette questa applicazione è di guidarti attraverso l’intero processo di progettazione del sito, con particolare attenzione alle questioni di sicurezza e di fiducia per l’utente, che sono fondamentali nella sezione online di qualsiasi azienda.

Odoo

Il principale pregio di Odoo, come strumento per la creazione di pagine web, è la semplicità della sua interfaccia, che permette di svolgere questo compito con pochissime conoscenze. Inoltre, la sua intelligenza artificiale non solo accompagna l’intera progettazione, ma fornisce anche la possibilità di generare immagini per ottenere uno spazio molto più visivo, il tutto usando lo stesso software.

CodeWP

L’uso di CodeWP, che, come suggerisce il nome, è incentrato sul miglioramento dei siti web sviluppati in WordPress, basato sull’intelligenza artificiale, è un po’ più complesso. Citiamo la sua complessità perché il suo utilizzo è rivolto ai professionisti della programmazione, dato che queste ottimizzazioni cercano di automatizzare compiti ripetitivi a tal fine.

GoDaddy Airo

Il software GoDaddy Airo è senza dubbio uno dei programmi più popolari per la creazione di siti web. Il marchio aiuta da tempo i propri clienti in questo processo, ma si è adattato all’ascesa dell’intelligenza artificiale e l’ha integrata nel proprio strumento per aiutarti a generare facilmente grandi risultati sul tuo sito web aziendale.

HubSpot

HubSpot è un servizio tuttofare, basato principalmente su un CRM, ma che offre molti altri strumenti di business e di marketing, tra cui il suo Website Builder con Intelligenza Artificiale, una scommessa sicura per chi utilizza altri software di questo marchio, tenendo conto che l’integrazione delle applicazioni è sempre interessante.

Durable

Durable non offre risultati visivamente spettacolari, ma è più che sufficiente per creare un sito web in tempi rapidissimi. Intelligenza artificiale, siti multipli, strumenti CRM e, naturalmente, guide chiare su come utilizzare i suoi strumenti: tutto il necessario per chi vuole iniziare con successo la digitalizzazione della propria piccola impresa.

Unbounce

Se invece di creare un sito web completo hai bisogno solo di una landing page per commercializzare un singolo prodotto, servizio, formazione o infoprodotto, la verità è che Unbounce è una delle migliori opzioni per progettare una pagina di vendita con l’intelligenza artificiale. Tuttavia, il suo prezzo è di circa 100 dollari, quindi non è lo strumento più economico sul mercato.

10Web

10Web offre un’infinità di opzioni per la digitalizzazione di un’azienda: e-commerce, blog, catalogo o landing page. Non importa quale sia la tua idea, perché con questo assistente per la creazione di siti web con intelligenza artificiale puoi crearla in pochi minuti. Inoltre, dispone di un servizio clienti e il suo piano più economico parte da 10 dollari al mese.

Wix ADI

Iniziare a creare un sito web con Wix ADI è ancora più conveniente: a partire da 4 dollari al mese, potrai generare un sito in base alle circostanze, alle possibilità e alle esigenze della tua azienda. Wix ADI si distingue soprattutto per l’alto livello di sicurezza nel trattamento dei dati, essenziale per gestire un’attività online nel mondo di oggi.

Uizard

Una delle proposte più interessanti di Uizard è che ti permette, visto l’aiuto che offre nella creazione di un sito con l’intelligenza artificiale, di intervenire in larga misura sugli aspetti più creativi della tua pagina. Offre, infatti, molteplici possibilità di avvicinarsi molto a livello estetico al progetto iniziale cui avevi pensato.

Appy Pie

Con un tocco che va oltre i siti web, l’intelligenza artificiale di Appy Pie permette di generare applicazioni mobili per la propria attività. In un’epoca in cui siamo sempre più abituati a navigare e fare acquisti da smartphone e tablet, la capacità di generare un’app in modo rapido e intuitivo può essere molto redditizia.

Framer

Infine, possiamo considerare Framer come un compagno nella creazione del tuo sito web; in pratica, è una risorsa che ti permette di sviluppare la tua idea senza bisogno di conoscenze di programmazione e, successivamente, la sua intelligenza artificiale migliorerà il tuo progetto sotto il profilo tecnico, visivo e dell’esperienza utente, offrendoti un risultato perfetto per il tuo design.

Slack, l’intelligenza artificiale per il tuo sito web e il tuo business

Se questa tecnologia è fondamentale per la progettazione del lato online della tua attività, perché non dovrebbe esserlo anche per altri settori dell’azienda? Hai già creato il tuo sito web con l’intelligenza artificiale e ora è il momento di espandere il tuo team, migliorare le relazioni con i clienti, sviluppare nuove strategie di marketing e, in breve, continuare a crescere.

Slack, in collaborazione con l’intelligenza artificiale, ti offre uno strumento di comunicazione che può essere integrato con un CRM e una moltitudine di strumenti esterni che permettono di riunire in un unico luogo tutti i tuoi team di lavoro e tutti i tuoi processi aziendali, compresi quelli che nascono dal tuo sito web: l’intelligenza artificiale, anche nella parte dell’azienda che non si vede.