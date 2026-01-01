Un semicerchio di tessere di domino su uno sfondo giallo

Sviluppa relazioni più solide con i clienti

Rimani in costante contatto con i clienti e facilita il flusso delle comunicazioni collaborando in modo sicuro in un canale di Slack

3 min. di lettura

Migliora la fidelizzazione dei clienti

Gli incontri di persona potrebbero non essere fattibili al momento, ma questo non deve condizionare le tue relazioni. Quando collabori in un canale di Slack, puoi monitorare le priorità dei clienti, coinvolgerli attivamente e soddisfare tempestivamente le loro esigenze.

I team per il successo dei clienti usano Slack Connect per: 

  • Creare connessioni personali con i clienti e collaborare per raggiungere obiettivi comuni
  • Valutare i problemi o il feedback dei clienti coinvolgendo facilmente le persone giuste da entrambe le parti
  • Condividere informazioni importanti sui lanci di nuovi prodotti per favorire l’adozione

  • 60%

    Riduzione dei tempi di risposta ai clienti

  • 50%

    Riunioni in meno con i clienti per un account manager

Un canale condiviso con un cliente è esattamente uguale a un canale che usi con il tuo team interno. Possono entrare persone di 250 aziende diverse, permettendo a tutti di rimanere allineati e ottenere risultati in un unico spazio condiviso.

Prenota gratuitamente una chiamata di 20 minuti con un esperto di Slack per ottenere assistenza e iniziare a collaborare con partner esterni direttamente in Slack.

Quando i nostri clienti comunicano con noi tramite Slack, ci percepiscono come persone reali e autentiche e l'esperienza è completamente diversa rispetto alle e-mail. Vogliamo che i nostri clienti sentano che facciamo parte del loro team.

Travis TophamCofondatore e responsabile di prodotto, SmartcareLeggi la storia

Migliaia di aziende usano già Slack Connect per lavorare meglio insieme

Come iniziare a usare Slack Connect

1. Crea il canale

Clicca sul pulsante + accanto a Canali nella barra laterale. Assegna un nome al canale e clicca su Crea.

Gif animata che mostra un cursore che crea un nuovo canale in Slack

2. Invia l’invito

Segui le istruzioni per condividere il canale all’esterno della tua area di lavoro. Invia al partner un invito via e-mail direttamente da Slack o copia il link fornito e invia l’invito tramite e-mail.

Gif animata che mostra un cursore che copia un link di invito in Slack e lo incolla in un'e-mail

3. Aspetta che il partner accetti

Versati una tazza di tè. Quando il cliente clicca sul link, verrà reindirizzato in Slack, dove può accettare l’invito e configurare il canale.

Gif animata che mostra il cursore che clicca su un link di invito in un'e-mail, che lo porta in Slack per accettare l'invito

4. Richiedi l’approvazione degli amministratori

A seconda delle impostazioni, l’invito sarà inviato a un amministratore in entrambi i team per l’approvazione. Gli amministratori possono gestire gli inviti ai canali cliccando sul nome dell’area di lavoro > Amministrazione > Gestisci canali condivisi.

Gif animata che mostra un cursore che approva una richiesta in sospeso per condividere un canale in Slack

Inizia

Entra nella rete di aziende globali che collaborano insieme in Slack Connect.

  • Scopri di più sui vantaggi della collaborazione con i partner nei canali.
  • Per condividere un canale, devi usufruire di un piano a pagamento. Per maggiori informazioni, consulta i nostri prezzi e piani.

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