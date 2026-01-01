Consolidez les relations client

En cette période, il est difficile de rencontrer un client ou une cliente en personne, mais vos relations ne doivent pas en être affectées pour autant. En travaillant ensemble dans un canal Slack, vous pouvez suivre de près les priorités de vos clients, conserver leur attention et répondre immédiatement à leurs besoins.
- développer des relations personnelles avec leurs clients et collaborer avec eux pour atteindre des objectifs communs ;
60 %
Diminution des délais de réponse aux clients
50 %
De réunions en moins avec les clients pour un chargé de compte
Un canal partagé avec un client ressemble à un canal utilisé avec votre équipe interne et fonctionne de la même manière. Les collaborateurs d’entreprises externes (jusqu’à 250 structures différentes) peuvent le rejoindre pour que tout le monde reste coordonné et progresse dans un seul et même endroit.
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Lorsque nos clients communiquent avec nous via Slack, ils nous voient comme des personnes réelles. C’est un ressenti très différent de l’e-mail. Nous voulons que nos clients sentent que nous formons la même équipe.
Des milliers d’entreprises utilisent déjà Slack Connect pour renforcer leur collaboration
Comment démarrer dans Slack Connect
1. Créez le canal
2. Envoyez une invitation
Suivez l’invite pour partager le canal en dehors de votre espace de travail. Envoyez un e-mail d’invitation à votre partenaire directement depuis Slack, ou alors copiez le lien fourni et envoyez l’invitation par e-mail.
3. Attendez que votre partenaire accepte
Servez-vous un café. Lorsque votre client clique sur le lien, il est redirigé vers Slack, ce qui lui permet d’accepter l’invitation et de configurer le canal.
4. Obtenez l’approbation d’un administrateur
Démarrer
Travailler plus efficacement avec des partenaires externes
Renforcez vos relations grâce à Slack Connect. Que vous soyez débutant(e) ou pro de Slack, vous allez améliorer la façon dont vous travaillez avec vos partenaires externes en quelques clics.En savoir plus
Parfait !
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