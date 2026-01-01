Consolidez les relations client

Renforcer la fidélisation des clients

En cette période, il est difficile de rencontrer un client ou une cliente en personne, mais vos relations ne doivent pas en être affectées pour autant. En travaillant ensemble dans un canal Slack, vous pouvez suivre de près les priorités de vos clients, conserver leur attention et répondre immédiatement à leurs besoins.

Les équipes de la relation client peuvent utiliser Slack Connect pour :

développer des relations personnelles avec leurs clients et collaborer avec eux pour atteindre des objectifs communs ;

trier les problèmes et retours des clients en ajoutant à la boucle les bonnes personnes de chaque entreprise ;

partager les informations importantes sur les lancements de nouveaux produits pour renforcer l’adoption.

60 % Diminution des délais de réponse aux clients

50 % De réunions en moins avec les clients pour un chargé de compte

Un canal partagé avec un client ressemble à un canal utilisé avec votre équipe interne et fonctionne de la même manière. Les collaborateurs d’entreprises externes (jusqu’à 250 structures différentes) peuvent le rejoindre pour que tout le monde reste coordonné et progresse dans un seul et même endroit.

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Lorsque nos clients communiquent avec nous via Slack, ils nous voient comme des personnes réelles. C’est un ressenti très différent de l’e-mail. Nous voulons que nos clients sentent que nous formons la même équipe. Travis Topham Cofondateur et chef de produit, Smartcare Lire leur témoignage

Des milliers d’entreprises utilisent déjà Slack Connect pour renforcer leur collaboration

Comment démarrer dans Slack Connect

1. Créez le canal

2. Envoyez une invitation

Suivez l’invite pour partager le canal en dehors de votre espace de travail. Envoyez un e-mail d’invitation à votre partenaire directement depuis Slack, ou alors copiez le lien fourni et envoyez l’invitation par e-mail.

3. Attendez que votre partenaire accepte

Servez-vous un café. Lorsque votre client clique sur le lien, il est redirigé vers Slack, ce qui lui permet d’accepter l’invitation et de configurer le canal.

4. Obtenez l’approbation d’un administrateur

En fonction de vos paramètres, l’invitation peut être envoyée à un administrateur de chaque équipe afin d’être approuvée. Les administrateurs peuvent gérer les invitations au canal en cliquant sur le nom de leur espace de travail > Administration > .

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