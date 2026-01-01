Crea relaciones más fuertes con los clientes

Quizá en estos momentos no te puedas reunir en persona, pero tus relaciones no tienen por qué verse afectadas. Cuando trabajáis juntos en un canal de Slack, puedes ver cuáles son las prioridades de los clientes, mantener su interés y abordar sus necesidades inmediatamente.
- Crear conexiones personales con los clientes y trabajar codo con codo en objetivos compartidos
60 %
Más agilidad en los plazos de respuesta de los socios
50 %
Menos reuniones con clientes para cada administrador de cuentas
Un canal que compartes con un cliente tiene el mismo aspecto que un canal que utilizas con tu equipo interno. Los empleados de hasta 250 empresas diferentes pueden unirse, para que todos puedan estar en sintonía y generar resultados en un espacio compartido.
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Cuando nuestros clientes se comunican con nosotros mediante Slack, nos ven como personas reales, de carne y hueso, y es una sensación completamente diferente a la del correo electrónico. Queremos que nuestros clientes sientan que formamos parte de su equipo.
Miles de empresas ya utilizan Slack Connect para trabajar mejor juntas
Cómo dar los primeros pasos en Slack Connect
1. Crear el canal
2. Enviar la invitación
Sigue las indicaciones para compartir el canal fuera del espacio de trabajo. Envía a tu socio una invitación por correo electrónico desde Slack o copia el enlace proporcionado y envíaselo directamente por correo electrónico.
3. Esperar a que el socio acepte
Sírvete una taza de té. Cuando tu cliente haga clic en el enlace, se le redirigirá a Slack, donde podrá aceptar la invitación y configurar el canal por su cuenta.
4. Pedir a tu administrador que lo apruebe
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Una forma mejor de trabajar con socios externos
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