Crea relaciones más fuertes con los clientes

Mejora la retención de clientes

Quizá en estos momentos no te puedas reunir en persona, pero tus relaciones no tienen por qué verse afectadas. Cuando trabajáis juntos en un canal de Slack, puedes ver cuáles son las prioridades de los clientes, mantener su interés y abordar sus necesidades inmediatamente.

Los equipos de Satisfacción del cliente utilizan Slack Connect para lo siguiente:

Crear conexiones personales con los clientes y trabajar codo con codo en objetivos compartidos

Clasificar y priorizar los problemas o los comentarios de los clientes manteniendo al tanto a las personas adecuadas de ambos lados

Compartir información importante sobre el lanzamiento de nuevos productos para impulsar la adopción

60 % Más agilidad en los plazos de respuesta de los socios

50 % Menos reuniones con clientes para cada administrador de cuentas

Un canal que compartes con un cliente tiene el mismo aspecto que un canal que utilizas con tu equipo interno. Los empleados de hasta 250 empresas diferentes pueden unirse, para que todos puedan estar en sintonía y generar resultados en un espacio compartido.

Programa una llamada de 20 minutos gratuita con un experto de Slack para que te ayude a dar los primeros pasos para trabajar con tus socios externos en Slack.

Cuando nuestros clientes se comunican con nosotros mediante Slack, nos ven como personas reales, de carne y hueso, y es una sensación completamente diferente a la del correo electrónico. Queremos que nuestros clientes sientan que formamos parte de su equipo. Travis Topham Cofundador y jefe de Producto, Smartcare Lee su historia

Miles de empresas ya utilizan Slack Connect para trabajar mejor juntas

Cómo dar los primeros pasos en Slack Connect

1. Crear el canal

2. Enviar la invitación

Sigue las indicaciones para compartir el canal fuera del espacio de trabajo. Envía a tu socio una invitación por correo electrónico desde Slack o copia el enlace proporcionado y envíaselo directamente por correo electrónico.

3. Esperar a que el socio acepte

Sírvete una taza de té. Cuando tu cliente haga clic en el enlace, se le redirigirá a Slack, donde podrá aceptar la invitación y configurar el canal por su cuenta.

4. Pedir a tu administrador que lo apruebe

En función de tus ajustes, la invitación se enviará a un administrador de cada equipo para su aprobación. Para gestionar las invitaciones a canales, los administradores pueden hacer clic en el nombre de su espacio de trabajo > Administración > .

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