Una media luna de fichas de dominó sobre un fondo amarillo

Crea relaciones más fuertes con los clientes

Mantente conectado con los clientes y consigue que la comunicación fluya trabajando juntos de forma segura en un canal de Slack

3 min de lectura

Mejora la retención de clientes

Quizá en estos momentos no te puedas reunir en persona, pero tus relaciones no tienen por qué verse afectadas. Cuando trabajáis juntos en un canal de Slack, puedes ver cuáles son las prioridades de los clientes, mantener su interés y abordar sus necesidades inmediatamente.

Los equipos de Satisfacción del cliente utilizan Slack Connect para lo siguiente: 

  • Crear conexiones personales con los clientes y trabajar codo con codo en objetivos compartidos
  • Clasificar y priorizar los problemas o los comentarios de los clientes manteniendo al tanto a las personas adecuadas de ambos lados
  • Compartir información importante sobre el lanzamiento de nuevos productos para impulsar la adopción

  • 60 %

    Más agilidad en los plazos de respuesta de los socios

  • 50 %

    Menos reuniones con clientes para cada administrador de cuentas

Un canal que compartes con un cliente tiene el mismo aspecto que un canal que utilizas con tu equipo interno. Los empleados de hasta 250 empresas diferentes pueden unirse, para que todos puedan estar en sintonía y generar resultados en un espacio compartido.

Programa una llamada de 20 minutos gratuita con un experto de Slack para que te ayude a dar los primeros pasos para trabajar con tus socios externos en Slack.

Cuando nuestros clientes se comunican con nosotros mediante Slack, nos ven como personas reales, de carne y hueso, y es una sensación completamente diferente a la del correo electrónico. Queremos que nuestros clientes sientan que formamos parte de su equipo.

Miles de empresas ya utilizan Slack Connect para trabajar mejor juntas

Cómo dar los primeros pasos en Slack Connect

1. Crear el canal

Haz clic en el botón “+” junto a Canales en la barra lateral. Define el nombre del canal y haz clic en Crear.

GIF animado que muestra un cursor creando un nuevo canal en Slack

2. Enviar la invitación

Sigue las indicaciones para compartir el canal fuera del espacio de trabajo. Envía a tu socio una invitación por correo electrónico desde Slack o copia el enlace proporcionado y envíaselo directamente por correo electrónico.

GIF animado que muestra un cursor copiando un enlace de invitación en Slack y pegándolo en un correo electrónico

3. Esperar a que el socio acepte

Sírvete una taza de té. Cuando tu cliente haga clic en el enlace, se le redirigirá a Slack, donde podrá aceptar la invitación y configurar el canal por su cuenta.

GIF animado que muestra un cursor haciendo clic en un enlace de invitación en un correo electrónico, que lo lleva a Slack para aceptar la invitación

4. Pedir a tu administrador que lo apruebe

En función de tus ajustes, la invitación se enviará a un administrador de cada equipo para su aprobación. Para gestionar las invitaciones a canales, los administradores pueden hacer clic en el nombre de su espacio de trabajo > Administración > Gestionar canales compartidos.

GIF animado que muestra un cursor aprobando una solicitud pendiente para compartir un canal en Slack

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  • Obtén más información sobre las ventajas de trabajar con socios en canales.
  • Para compartir un canal, tendrás que estar en un plan de pago. Para obtener más información, consulta nuestros precios y planes.

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