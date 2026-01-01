Ein Halbmond aus Dominosteinen vor gelbem Hintergrund

Stärkere Kundenbeziehungen aufbauen

Durch sichere Zusammenarbeit in einem Slack-Channel bleibst du immer mit deinen Kund:innen in Verbindung und sorgst für regelmäßige Kommunikation.

3 Min. Lesezeit

Kundenbindung verbessern

Persönliche Meetings sind im Moment vielleicht nicht möglich, aber darunter müssen deine professionellen Beziehungen nicht leiden. Wenn du in einem Slack-Channel mit anderen zusammenarbeitest, kannst du deinen Fokus auf Kundenprioritäten richten, deine Kund:innen binden und sofort auf ihre Bedürfnisse eingehen.

Teams für den Kundenerfolg nutzen Slack Connect für Folgendes: 

  • Aufbau persönlicher Beziehungen und Erreichen gemeinsamer Ziele
  • Lösen von Problemen und Reagieren auf Kundenfeedback durch Einschalten der richtigen Personen auf beiden Seiten
  • Weitergeben wichtiger Informationen zu neuen Produkten, um Markteinführungen voranzutreiben

  • 60 %

    Kürzere Bearbeitungszeiten bei Antworten an Kund:innen

  • 50 %

    Weniger Kunden-Meetings für Kundenbetreuer:innen

Mit Kund:innen geteilte Channels sehen genauso aus und funktionieren auch genauso wie Channels, die du mit deinem internen Team nutzt. Personen aus bis zu 250 verschiedenen Unternehmen können diesen Channels beitreten, sodass alle an einem zentralen Ort auf aktuelle Informationen zugreifen und auf ihr gemeinsames Ziel hinarbeiten können.

Vereinbare ein kostenloses 20-minütiges Gespräch mit einem:einer Slack-Expert:in, um dir den Einstieg in die Zusammenarbeit mit deinen externen Partner:innen in Slack zu erleichtern.

Wenn unsere Kund:innen sich in Slack mit uns unterhalten, nehmen sie uns als echte Personen wahr – und das vermittelt ein völlig anderes Gefühl als die Kommunikation über E-Mails. Wir möchten, dass unsere Kunden das Gefühl haben, dass wir zu ihrem Team gehören.

Tausende Unternehmen nutzen bereits Slack Connect für eine bessere Zusammenarbeit

Erste Schritte in Slack Connect

1. Channel erstellen

Klicke in deiner Seitenleiste neben Channels auf das „+“. Benenne den Channel und klicke auf Erstellen.

Animiertes GIF, das die Cursor-Bewegung beim Erstellen eines neuen Channels in Slack zeigt

2. Einladung senden

Folge der Aufforderung, den Channel außerhalb deines Workspace zu teilen. Sende deinen Partner:innen eine E-Mail-Einladung direkt aus Slack oder kopiere den angegebenen Link und schicke die Einladung per E-Mail.

Animiertes GIF, das die Cursor-Bewegung beim Kopieren eines Einladungs-Links in Slack und Einfügen des Links in eine E-Mail zeigt

3. Warten, dass die Einladung angenommen wird

Jetzt heißt es: Abwarten und Tee trinken! Wenn eine Person auf Kundenseite auf den Link klickt, wird sie zurück zu Slack geleitet, wo sie die Einladung akzeptieren und den Channel bei sich einrichten kann.

Animiertes GIF, das die Cursor-Bewegung beim Klicken auf einen Einladungs-Link in einer E-Mail zeigt, wodurch Slack geöffnet wird, damit die Einladung angenommen werden kann

4. Durch Admin genehmigen lassen

Je nach deinen Einstellungen wird die Einladung zur Genehmigung an eine:n Admin beider Teams gesendet. Admins können Einladungen für Channels verwalten, indem sie auf den Namen ihres Workspace und dann auf Verwaltung > Geteilte Channels verwalten klicken.

Animiertes GIF, das die Cursor-Bewegung beim Genehmigen einer ausstehenden Anfrage zum Teilen eines Channels in Slack zeigt

Jetzt loslegen

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  • Erfahre mehr über die Vorteile der Zusammenarbeit mit Partner:innen in Channels.
  • Du benötigst einen kostenpflichtigen Plan, um Channels teilen zu können. Mehr Infos findest du unter Preise und Pläne.

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