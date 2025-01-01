分享你的热情：领导 Slack 社区分会

你是一个 Slack 爱好者吗？或许，你为自己创建的聊天机器人、为团队创建的教程或者将每周站立会议转移到 Slack 频道后变得更加流畅而感到自豪。如果是这样，我们将不胜感激，也希望你作为 Slack 社区分会领导者能分享一下自己的知识。

我们将邀请积极参与的 Slack 开发人员、管理员和用户，发起、领导或加入他们所在任何地区的 Slack 社区分会。这些社区会定期组织面对面和虚拟的聚会活动，与当地其他 Slack 爱好者建立联系和协作。

如果你喜欢，slackcommunity.com 便是你加入、领导和发展自己地方分会的一站式服务点。

谁是 Slack 勇敢无畏的社区领导者？

Slack 社区分会领导者都是来自世界各地的志愿者。目前共有 87 个团队，遍及美国到印度再到爱沙尼亚等全球 39 个国家。

如果你才刚开始使用 Slack，请不用担心，Slack 社区的领导者都拥有丰富经验且对平台非常熟悉。我们需要的只是时间和热情。

Heather Negley 是来自弗吉尼亚州费尔法克斯市的一名高级项目经理，她是其所在地的地方分会领导者。她帮助 Slack 创建了一款名为 Messenger Bottles 的应用程序。该工具为员工提供了一种天马行空的方式来记录技巧、经验和系统知识，以便与未知的未来队友分享。队友可以在他们需要一些灵感的时候“打开”消息。

Negley 说：“我决定成为一名社区领导者，因为我喜欢 [Slack] 生态系统中正在发生的所有新进展，我发现在工作时会花更多的时间在 Slack 上。我为 Slack 开发了一款自己的应用，作为一个业余项目，并且想看看其他人在创建什么。”

Slack 社区分会聚会期间会发生些什么?

社区分区是有组织、有条理的空间，用于分享想法，展现领导才能，以及享受简单平凡的快乐。加入后，你可以进入我们为你设置的 Slack 工作区，与其他成员和组织者联系。

Negley 说：“作为一名社区领导者，我负责组织我所在城市范围内的会议，我想了一些我认为大家都会感兴趣的话题，第一次会议是计划会议，我们讨论了大家感兴趣的话题类型。社区成员非常重要，因为这个团队是为他们而创建，他们的愿景决定着分会的发展。”

感兴趣？加入或发起！- Slack 社区分会

访问 slackcommunity.com 联系你所在地区的分会，或者申请发起并领导一个新的社区。

你只需完成一份简短的问卷调查：

你的 Slack 使用经验

你希望从社区获得什么

你打算如何使用平台

你是否有组织聚会或领导社区的经验

完成申请流程之后，我们将为你提供成功启动社区所需的资源。

Negley 说：“很多平台都有应用程序，但我喜欢 Slack 以社区为基础，并以人们交流和互动的方式为中心。”

我们感谢她和 Slack 活力社区的每一位成员。我们希望你也能参与进来，我们会随时为你提供支持。