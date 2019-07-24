Communiquez votre enthousiasme : gérez votre propre communauté Slack

Vous êtes un inconditionnel de Slack ? Vous avez conçu un chatbot ou un tutoriel que vous avez mis en place pour votre équipe ? Vous avez rationalisé vos réunions hebdomadaires depuis que vous les organisez dans Slack ? Si c’est votre cas et que vous êtes fier de votre réussite, bravo ! Nous vous invitons à partager vos connaissances en prenant en charge votre propre communauté Slack.

À tous les développeurs, administrateurs et utilisateurs de Slack qui seraient motivés, nous vous invitons à lancer, gérer ou rejoindre une communauté Slack, où que vous soyez. Ces communautés organisent régulièrement des réunions en présentiel ou en virtuel pour nouer des liens et collaborer avec d’autres utilisateurs enthousiastes de Slack.

Vous êtes motivé ? Rendez-vous sur slackcommunity.com pour rejoindre, gérer ou développer votre propre communauté.

Qui sont ces responsables de communauté Slack ?

Ce sont des volontaires répartis aux quatre coins du monde. À l’heure actuelle, nous comptons 87 communautés réparties dans 39 pays, des États-Unis à l’Inde, en passant par l’Estonie.

Si vous venez à peine de vous lancer sur Slack, pas de souci : les responsables des communautés Slack ont des niveaux d’expérience différents avec la plateforme. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de temps et de motivation.

Heather Negley, responsable de projet senior basée à Fairfax en Virginie, et responsable de la communauté de sa région, a contribué à la conception de Messenger Bottles, une appli pour Slack. Cet outil permet aux salariés de partager leurs conseils, expériences et connaissances avec leurs futurs collègues de manière ludique, sous forme de bouteilles à la mer. Ces futurs collègues pourront ouvrir ces bouteilles à la mer lorsqu’ils auront besoin de nouvelles idées.

« J’ai décidé de devenir responsable de la communauté parce que j’adore tous les développements de l’écosystème [de Slack] », explique Heather Negley. « J’ai commencé à passer plus de temps sur Slack au travail. J’avais développé ma propre appli pour Slack, et je voulais voir ce que les autres faisaient de leur côté. »

Que se passe-t-il lors des réunions de communauté Slack ?

Les communautés sont des espaces structurés et organisés pour partager des idées, prendre un peu de recul et se divertir. En rejoignant une communauté, vous avez accès à un espace de travail Slack qui vous permet de nouer des liens avec les autres membres et les responsables.

« En tant que responsable de communauté, je suis en charge d’organiser des rencontres dans ma ville », explique Mme Negley. « Je réfléchis à des sujets qui pourraient intéresser les participants. Notre toute première rencontre a été une réunion de préparation, où nous avons discuté de sujets qui nous intéressaient. Les membres jouent un rôle essentiel pour la communauté car elle leur est consacrée et leurs idées permettent d’orienter son développement. »

Cela vous intéresse ? Rejoignez ou lancez votre propre communauté Slack

Rendez-vous sur slackcommunity.com pour contacter la communauté de votre région, ou déposez votre candidature pour lancer et gérer une nouvelle communauté.

Vous devrez simplement répondre à un questionnaire pour indiquer :

votre niveau d’expérience de Slack ;

vos objectifs avec la communauté ;

la manière dont vous souhaitez utiliser la plateforme Slack ;

toute expérience préalable dans l’organisation de réunions ou la gestion d’une communauté.

Au terme du processus de candidature, nous vous fournirons les ressources dont vous avez besoin pour réussir le lancement de votre communauté.

« Bon nombre de plateformes ont leurs applis, mais ce que j’apprécie en plus avec Slack, c’est que l’outil repose sur une communauté et s’articule autour de la manière dont nous communiquons et échangeons », explique Mme Negley.

Nous apprécions son engagement, et celui de tous les membres des communautés Slack. Si vous souhaitez participer à la communauté, nous sommes là pour vous accompagner.