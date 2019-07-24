Condividi il tuo entusiasmo: gestisci un capitolo della Community di Slack

Sei un utente entusiasta di Slack? Hai progettato un chatbot perfetto, hai creato un tutorial per il tuo team o hai razionalizzato le riunioni settimanali spostandole nei canali di Slack? In questo caso, ci congratuliamo con te per questi risultati e saremmo felici se volessi condividere le tue conoscenze diventando leader di un capitolo della Community di Slack.

Desideriamo invitare sviluppatori, amministratori e utenti motivati di Slack ad avviare, gestire o partecipare ai capitoli della Community di Slack, ovunque si trovino. Queste community organizzano riunioni virtuali e in presenza regolari per connettersi e collaborare con altri utenti di Slack locali.

Se questa iniziativa ti sembra interessante, slackcommunity.com è il posto dove andare per partecipare, gestire e far crescere il tuo capitolo locale.

Chi sono i coraggiosi leader delle community di Slack?

I leader dei capitoli della Community di Slack sono volontari distribuiti in tutto il mondo. Al momento, sono presenti 87 gruppi in 39 Paesi, dagli Stati Uniti all’India all’Estonia.

Se hai appena iniziato a usare Slack, non ti preoccupare: i leader entrano nella Community di Slack con qualsiasi livello di esperienza e conoscenza della piattaforma. Sono richiesti solo tempo e entusiasmo.

Heather Negley, una senior project manager di Fairfax, Virginia, e leader del capitolo locale, ha contribuito a creare un’app per Slack chiamata Messenger Bottles. Questo strumento offre ai dipendenti un modo piuttosto originale per documentare suggerimenti, esperienze e conoscenze da condividere con i futuri colleghi. I membri del team possono “stappare” i messaggi quando hanno bisogno di ispirazione.

“Ho deciso di diventare un leader della community perché adoro tutti gli sviluppi dell’ecosistema [Slack]”, afferma Negley. “Ho iniziato a trascorrere sempre più tempo in Slack al lavoro. Avevo sviluppato la mia app personale per Slack come progetto collaterale e volevo vedere cosa creavano le altre persone.”

Cosa succede durante le riunioni per i capitoli della Community di Slack?

I capitoli della Community sono spazi strutturati e organizzati per condividere idee, approfondire vari aspetti di gestione e anche divertirsi. Se decidi di partecipare, potrai accedere all’area di lavoro di Slack che abbiamo impostato per connetterti con gli altri membri e organizzatori.

“In qualità di leader della community, devo occuparmi dell’organizzazione delle riunioni nella mia città”, spiega Negley. “Penso agli argomenti che potrebbero catturare l’attenzione delle persone e la nostra prima riunione è stata proprio di pianificazione, per discutere dei tipi di argomenti che ci interessavano. I membri della community sono estremamente importanti perché il gruppo è per loro e la loro visione delinea il modo in cui cresce il capitolo.”

Ti interessa? Partecipa a un capitolo della Community di Slack o avviane uno!

Vai a slackcommunity.com per connetterti a un capitolo della tua area geografica o fai domanda per avviare e gestire una nuova community.

Dovrai solo rispondere a un breve questionario relativo a:

La tua esperienza di utilizzo di Slack

Gli obiettivi che vorresti raggiungere con la community

Il modo in cui prevedi di usare la piattaforma

Qualsiasi esperienza precedente nell’organizzazione di riunioni o nella gestione di una community

Una volta completato il processo di candidatura, ti forniremo le risorse necessarie a lanciare la tua community con successo.

“Molte piattaforme dispongono di app, ma quello che apprezzo di Slack è che è basato sulle community e incentrato sul modo in cui le persone comunicano e interagiscono”, dichiara Negley.

Apprezziamo il suo contributo e quello di ciascun membro delle attive community di Slack. Speriamo che anche tu voglia partecipare e siamo qui per supportarti in ogni fase del percorso.