分享你的熱情：領導 Slack 地方社群

你是 Slack 愛用者嗎？也許你對於自己打造的聊天機器人、為團隊建立的教學，或因轉移到 Slack 頻道而簡化流程的每週快速聚會，而感到非常自豪。若是如此，我們感謝你，並且希望能邀請你作為 Slack 地方社群的領導者，分享你的知識。

我們正在邀請積極的 Slack 開發人員、管理員和使用者，發起、領導或加入 Slack 地方社群，無論您在哪裡都歡迎報名。這些社群會組織定期的當面和線上相見歡聚會，與其他的當地 Slack 愛好者交流和協作。

如果你有興趣，slackcommunity.com 會是你加入、領導並讓自己的當地社群成長茁壯的第一站。

Slack 勇敢的社群領導者是哪些人？

Slack 地方社群的領導者是位於世界各地的志願者。目前在 39 個國家/地區中有 87 個小組，範圍涵蓋美國、印度和愛沙尼亞。

如果你才剛開始使用 Slack，別擔心；Slack 社群的領導者具備豐富的經驗，而且很熟悉平台的所有等級。你只需要有時間和熱情就行了。

位於美國維吉尼亞州費爾法克斯的資深專案經理 Heather Negley 也是她當地社群的領導者，曾協助打造名為 Messenger Bottles 的 Slack 應用程式。此工具提供員工一種相當特別的方式，來記錄提示、經驗和公司內部的知識，以便與未知的未來團隊成員分享。團隊成員可以在需要靈感時「打開」訊息。

Negley 說道：「我之所以決定成為社群領導者，是因為我熱愛 (Slack) 生態系統中所有正在進行的全新開發內容，我發現自己工作時，在 Slack 中花的時間變多了。我開發了自己的 Slack 應用程式作為個人項目，也想要看看其他人在打造的專案。」

Slack 地方社群聚會做些什麼？

地方社群是結構化、經過規劃的地方，能讓你分享構想、發揮領導力，以及享受純粹的經典樂趣。加入後，你就能使用我們為你設立的 Slack 工作空間，與其他成員和召集人交流。

Negley 說道：「身為社群領導者，我負責在我居住的城市組織聚會，我會思考人們可能會對哪些主題有興趣，而我們的第一場聚會就是規劃型聚會，在會中討論自己有興趣的主題類型。社群成員非常重要，因為團體為他們而存在，而成員的願景會決定分會的成長方向。」

有興趣嗎？加入或開啟 Slack 地方社群

造訪 slackcommunity.com，與你所在區域的地方社群交流，或申請開啟及領導新社群。

你只需要回答簡短的問卷即可，內容如下：

使用 Slack 的經驗

希望從社群得到的收穫

計劃如何使用平台

之前是否有組織聚會或領導社群的經驗

申請程序過後，我們會提供你需要的資源，讓你成功啟動社群。

Negley 說道：「很多平台都有應用程式，但我喜歡 Slack 以社群為基礎，並以人員溝通和互動方式為中心的特點。」

我們感謝她和 Slack 活躍社群的所有成員。我們也希望你能參與其中，並且很樂意為你的每一步提供支援。