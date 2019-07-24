Comparte tu entusiasmo: dirige un capítulo de la Comunidad de Slack

¿Eres fanático de Slack? Tal vez estés orgulloso del bot de chat que desarrollaste, del tutorial que creaste para tu equipo o de cómo tus reuniones de sincronización semanales se han simplificado desde que las trasladaste a los canales de Slack. Si es así, te agradecemos y nos encantaría que compartieras tus conocimientos como líder de un capítulo de la Comunidad de Slack.

Esta es una invitación dirigida a los desarrolladores, administradores y usuarios de Slack motivados para que inicien, dirijan o se unan a los capítulos de la Comunidad de Slack, donde sea que se encuentren. Estas comunidades organizan reuniones habituales en persona y virtuales para conectarse y colaborar con otros entusiastas locales de Slack.

Si te interesa, entonces slackcommunity.com es tu lugar integral para unirte, liderar y hacer crecer tu propio capítulo local.

¿Quiénes son los intrépidos líderes comunitarios de Slack?

Los líderes del capítulo Comunidad de Slack son voluntarios que se encuentran en todo el mundo. Actualmente, hay 87 grupos en 39 países, desde Estados Unidos hasta la India y Estonia.

Si recién estás dando tus primeros pasos en Slack, no te preocupes; los líderes llegan a la Comunidad de Slack con todos los niveles de experiencia y familiaridad con la plataforma. El único requisito es tiempo y entusiasmo.

Heather Negley, gerente de proyectos sénior con sede en Fairfax, Virginia, y líder de su capítulo local, ayudó a crear una aplicación para Slack conocida como Messenger Bottles. Esta herramienta ofrece a los empleados una forma caprichosa de documentar consejos, experiencias y conocimientos institucionales para compartir con futuros compañeros de equipo desconocidos. Los compañeros de equipo pueden «descorchar» mensajes en momentos en los que necesitan inspiración.

«Decidí convertirme en un líder de la comunidad porque me encantan todos los desarrollos nuevos que se están produciendo en el ecosistema [Slack]», dice Negley. «Estaba dedicando más tiempo a Slack en el trabajo. Había desarrollado mi propia aplicación para Slack como un proyecto paralelo y quería ver lo que los demás estaban construyendo».

¿Qué ocurre durante las reuniones de capítulo de la Comunidad de Slack?

Los capítulos de la comunidad son espacios estructurados y organizados para compartir ideas, ejercer el liderazgo y divertirse. Cuando te unes, tienes acceso al espacio de trabajo de Slack que configuramos para que te conectes con otros miembros y organizadores.

«Como líder de la comunidad, estoy a cargo de organizar reuniones en mi localidad», afirma Negley. «Pienso en temas que considero que serán interesantes para las personas, y nuestra primera reunión fue de planificación en la que hablamos sobre los tipos de temas que nos interesaban. Los miembros de la comunidad son muy importantes porque el grupo es para ellos, y su visión moldea la forma en que se desarrolla el capítulo».

¿Te interesa? ¡Únete o inicia un capítulo de la Comunidad de Slack!

Visita slackcommunity.com para conectar con un capítulo en tu área o enviar una solicitud para iniciar y liderar una nueva comunidad.

Solo tendrás que responder un breve cuestionario sobre lo siguiente:

Tu experiencia con Slack

Qué esperas obtener de la comunidad

Cómo planeas usar la plataforma

Cualquier experiencia previa que hayas tenido organizando una reunión o liderando una comunidad

Después del proceso de solicitud, te configuraremos con los recursos que necesitas para lanzar correctamente tu comunidad.

«Muchas plataformas tienen aplicaciones, pero me gusta que Slack se base en la comunidad y se centre en la forma en que las personas se comunican e interactúan», dice Negley.

La apreciamos y también a todos los miembros de las vibrantes comunidades de Slack. Queremos que también participes y estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino.