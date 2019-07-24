Comparte tu entusiasmo: Lidera un capítulo en la Comunidad de Slack

¿A ti también te encanta Slack? Seguro que el bot de chat que has creado es perfecto, los tutoriales para tu equipo son geniales y tus reuniones semanales han mejorado desde que utilizas los canales de Slack. Si todo lo anterior es cierto, nos sentimos muy orgullosos y nos encantaría que compartieses tus experiencias y conocimientos convirtiéndote en líder de un capítulo de la Comunidad de Slack.

Queremos invitar a los desarrolladores, administradores y usuarios de Slack a iniciar, liderar o participar en los capítulos de la Comunidad de Slack, sin importar donde estén. Nuestras comunidades organizan reuniones en persona y virtuales periódicas para conocer a otros usuarios locales que están encantados con Slack y colaborar con ellos.

Si te parece una idea interesante, visita slackcommunity.com para iniciar, liderar o participar en un capítulo de tu región.

¿Quiénes son los intrépidos líderes de la comunidad de Slack?

El equipo de líderes de capítulos de la Comunidad de Slack está formado por voluntarios de todo el mundo. Actualmente, contamos con 87 grupos de 39 países, desde EE. UU. a la India o Estonia.

Si no conoces mucho Slack, no te preocupes. Los líderes se unen a la Comunidad de Slack con todo tipo de nivel de experiencia y conocimiento sobre la plataforma. Lo único que necesitas es tiempo y ganas.

Heather Negley, una gestora de proyectos senior de Fairfax (Virginia) y líder de su capítulo local, ha ayudado a crear una aplicación para Slack llamada Messenger Bottles. Esta herramienta permite a los empleados encontrar y registrar rápidamente consejos, experiencias y conocimientos que podrían ser útiles otras personas en el futuro. Los compañeros pueden “descorchar” los mensajes siempre que necesiten algo de inspiración.

“Decidí convertirme en una líder de la comunidad porque me encantan las innovaciones del ecosistema de Slack”, afirma Negley. “De repente, me di cuenta de que pasaba bastante tiempo usando Slack en el trabajo. Desarrollé mi propia aplicación de Slack por curiosidad y quería conocer las innovaciones de otras personas”.

¿En qué consisten las reuniones de los capítulos de la Comunidad de Slack?

Los capítulos de la Comunidad son unos espacios organizados y estructurados para compartir ideas, sacar a pasear esas capacidades de liderazgo y, en definitiva, pasar un buen rato. Cuando te unes, puedes acceder al espacio de trabajo de Slack creado para ti para poder hablar con otros miembros y organizadores.

“Como líder de la Comunidad, me encargo de organizar las reuniones de mi ciudad”, declara Negley. “Suelo pensar en temas que pueden ser interesantes para todos. De hecho, nuestra primera reunión la dedicamos a planificar los tipos de temas que podrían interesarnos. Los miembros de la Comunidad son muy importantes, porque el grupo está dedicado a ellos y su forma de ver las cosas determina la evolución del capítulo”.

¿Te genera curiosidad? Únete a un capítulo de la Comunidad de Slack o crea uno nuevo

Visita slackcommunity.com para ver los capítulos de tu zona o para solicitar y liderar una nueva Comunidad.

Tendrás que responder a un breve cuestionario, que tratará de lo siguiente:

Tu experiencia usando Slack

Qué esperas obtener de la Comunidad

Cómo planeas utilizar la plataforma

Cualquier experiencia que tengas organizando reuniones o liderando una Comunidad

Una vez terminado el proceso de solicitud, te daremos los recursos necesarios para publicar tu Comunidad correctamente.

“Muchas plataformas tienen aplicaciones, pero creo que Slack se centra en su Comunidad y en la forma en la que las personas se comunican e interactúan”, afirma Negley.

Nos sentimos muy orgullosos de contar con personas como ella en nuestras efervescentes Comunidades de Slack. Queremos contar contigo también. Además, estamos aquí para ayudarte en lo que necesites durante el proceso.