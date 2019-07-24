Manifeste o seu entusiasmo: lidere um capítulo da Comunidade Slack

Você é fã do Slack? Talvez você se sinta orgulhoso do chatbot que desenvolveu, do tutorial que criou para a sua equipe ou da forma como conseguiu simplificar as reuniões breves semanais desde que foram transferidas para os canais do Slack. Caso se identifique com isso, agradecemos o seu trabalho e adoraríamos que você compartilhasse seu conhecimento como líder de um capítulo da Comunidade Slack.

Estamos convidando desenvolvedores, administradores e usuários motivados do Slack para iniciar, liderar ou participar de capítulos da Comunidade Slack, independentemente da sua localização. Estas comunidades organizam encontros presenciais e virtuais no estilo de reuniões para permitir a conexão e colaboração entre outros entusiastas locais do Slack.

Se você acha que esta é uma ótima ideia, então o site slackcommunity.com é o seu ponto de acesso para participar, liderar e desenvolver seu próprio capítulo local.

Quem são os ousados líderes da Comunidade Slack?

Os líderes de capítulos da Comunidade Slack são voluntários situados em todas as partes do mundo. Atualmente, existem 87 grupos que abrangem 39 países, entre os quais se encontram EUA, Índia e Estônia.

Se você ainda está dando os primeiros passos no Slack, não se preocupe: os líderes entram para a Comunidade Slack com diferentes níveis de experiência e familiaridade com a plataforma. Apenas exigimos disponibilidade de tempo e entusiasmo.

Heather Negley, gerente de projetos sênior que mora em Fairfax, no estado norte-americano da Virgínia, líder de um capítulo local, ajudou a desenvolver um aplicativo para o Slack chamado Messenger Bottles. Esta ferramenta oferece aos funcionários uma maneira peculiar de documentar dicas, experiências e conhecimento institucional com o propósito de ajudar os colegas desconhecidos do futuro. Os colegas podem “revelar” mensagens nos momentos em que precisam de alguma inspiração.

“Decidi tornar-me líder da comunidade porque amo tudo o que envolve as novas atividades de desenvolvimento que acontecem no ecossistema [do Slack]”, afirma Negley. “Passei a ficar mais tempo no Slack, no trabalho. Tinha desenvolvido o meu próprio app para o Slack como um projeto secundário e queria saber o que outras pessoas estavam criando”.

O que acontece nas reuniões de capítulos da Comunidade Slack?

Os capítulos da comunidade são espaços estruturados e organizados para compartilhar ideias, desenvolver a prática de liderança e simplesmente se divertir. Ao entrar, você tem acesso a um workspace do Slack configurado para permitir a conexão com outros membros e organizadores.

“Como líder da comunidade, sou responsável pela organização de reuniões na minha cidade”, diz Negley. “Penso em assuntos que acho que serão interessantes para as pessoas. Nosso primeiro encontro foi uma reunião de planejamento, onde falamos sobre os tipos de assunto que nos interessavam. Os membros da comunidade desempenham um papel muito importante porque o grupo é para eles e as suas perspectivas definem a forma como o capítulo se desenvolve”.

Intrigado? Participe de um capítulo da Comunidade Slack, ou inicie um!

Acesse o site slackcommunity.com para conectar-se a um capítulo da sua região ou inscrever-se para iniciar e liderar uma nova comunidade.

Somente será necessário que você responda a um curto questionário a respeito dos seguintes pontos:

Sua experiência com o Slack

Suas expectativas com a comunidade

Como você planeja usar a plataforma

Qualquer experiência prévia que você possa ter nas atividades de organizar reuniões ou liderar comunidades

Após o processo de inscrição, você receberá os recursos necessários para iniciar sua comunidade com sucesso.

“Muitas plataformas contam com o recurso de apps, mas o que eu gosto no Slack é que se trata de uma plataforma baseada na comunidade e focada na maneira como as pessoas se comunicam e interagem”, afirma Negley.

Estamos orgulhosos do trabalho dela e de todos os membros das comunidades vibrantes do Slack. Queremos que você participe também e estamos aqui para apoiá-lo em cada etapa do caminho.