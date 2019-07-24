Slack 커뮤니티 지부의 리더로서 지닌 열정을 공유하세요

여러분은 Slack의 팬이신가요? 여러분은 아마도 직접 만든 챗봇, 팀을 위해 만든 튜토리얼, 주간 스탠드업 회의를 Slack 채널로 옮긴 이후 모든 게 더욱 간소화된 것에 대해 뿌듯함을 느끼실 수 있을 겁니다. 정말 그렇게 느끼신다면 감사의 말씀을 전하며, Slack 커뮤니티 지부의 리더로서 여러분의 지식을 공유해 주시기를 바랍니다.

의욕 넘치는 Slack 개발자, 관리자, 사용자라면 어디에서든 Slack 커뮤니티 지부를 시작하거나, 리드하거나, 참여할 수 있습니다. 이러한 커뮤니티는 정기적인 오프라인 만남, 가상 모임 등을 조직하여 다른 지역의 Slack 팬들과 소통하고 협업이 가능합니다.

관심이 있으신 경우, 지역 지부에 참여하거나, 이를 리드하거나, 성장시키는 데 필요한 모든 것을 갖춘 slackcommunity.com을 확인하세요.

Slack의 자신감 넘치는 커뮤니티 리더들은 누구일까요?

Slack 커뮤니티 지부 리더들은 전 세계 각지의 자원봉사자입니다. 현재 미국, 인도, 에스토니아를 비롯한 39개국에 걸쳐 87개의 그룹이 있습니다.

Slack을 이제 막 시작하는 단계라도 걱정하지 마세요. Slack 커뮤니티를 찾는 모든 리더는 저마다 경험 수준과 플랫폼에 대한 이해도가 다릅니다. 여러분에게 필요한 것은 단지 시간과 열정입니다.

버지니아주 페어팩스에 있는 선임 프로젝트 매니저이자 지역 지부의 리더인 Heather Negley는 Messenger Bottles라고 불리는 Slack용 앱을 만드는 것을 도왔습니다. 이 도구를 통해 직원들은 미래의 동료에게 공유할 팁, 경험, 조직 관련 정보들을 재치 있는 방식으로 문서화할 수 있습니다. 즉, 팀원들이 영감이 필요한 순간에 팀원들이 메시지의 '뚜껑'를 여는 것입니다.

“저는 [Slack] 생태계에서 일어나고 있는 모든 새로운 발전을 사랑하기 때문에 커뮤니티 리더가 되기로 결심했습니다.”라고 Negley는 말합니다. “저는 일할 때 Slack에서 더 많은 시간을 보낸다는 것을 알게 되었어요. 저는 부수적인 프로젝트로 Slack용 앱을 개발했고, 다른 사람들이 무엇을 만들고 있는지 보고 싶었습니다.”

Slack 커뮤니티 지부 모임에서는 어떤 일들이 벌어질까요?

커뮤니티 지부는 아이디어를 공유하고, 리더십 역량을 키우고, 단순하며 오랜 즐거움을 느낄 수 있는 체계적이고 조직적인 공간입니다. 가입하면 다른 멤버 및 조직 구성원과 소통할 수 있도록 설정한 Slack 워크스페이스에 액세스할 수 있습니다.

“커뮤니티 리더로서, 저는 우리 마을에서 회의를 조직하는 일을 맡고 있습니다.”라고 Negley는 말합니다. “저는 사람들이 흥미를 느낄만한 주제를 생각합니다. 커뮤니티의 첫 번째 만남은 우리가 흥미를 느끼는 주제들의 유형에 대해 이야기하는 기획 회의였습니다. 커뮤니티 멤버들은 매우 중요합니다. 왜냐하면 그 그룹은 그들을 위한 것이고 그들의 비전은 지부가 성장하는 방식을 형성하기 때문입니다.”

흥미를 느끼셨나요? Slack 커뮤니티 지부에 참여하거나 시작해 보세요!

slackcommunity.com을 방문하여 해당 지역의 지부와 소통하거나, 새로운 커뮤니티를 시작하여 리드할 수 있도록 신청해보세요.

다음 사항에 대한 간단한 질문지에 답하기만 하면 됩니다.

Slack 사용 경험

커뮤니티에서 얻고 싶은 것

플랫폼 활용 계획

모임을 조직하거나 커뮤니티를 리드해본 경험 여부

신청 프로세스가 완료되면 커뮤니티를 성공적으로 시작하는 데 필요한 리소스를 제공해 드리겠습니다.

“많은 플랫폼에서 앱을 보유하고 있지만 저는 Slack이 커뮤니티를 기반으로 하며 사람들이 소통하고 상호작용하는 방식에 중점을 두고 있다는 것이 마음에 들어요.”라고 Negley는 말합니다.

Negley를 비롯한 활기찬 Slack 커뮤니티의 모든 멤버들에게 감사의 말씀을 전합니다. 이제 여러분의 참여를 기다리겠습니다. 필요하시면 단계별 도움을 받으세요.