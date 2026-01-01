Slack 내부
Slack과 세일즈포스에서 팀의 성과 달성을 앞당기는 새로운 도구 출시
팀, 도구 및 데이터 간의 격차를 해소하여 모두가 더 빠르게 협업함으로써 고객 중심 솔루션을 제공하기 위한 방법
팀의 하이브리드 업무 경험을 향상하는 새로운 Slack 프로필
당신의 지능형 생산성 플랫폼에서 팀원들과의 연계, 협업, 포용성을 높여줄 새로운 방법을 소개합니다.
파트너사가 14곳으로 확장된 Next Chapter
PayPal, Asana, Stash가 채용 파트너로 참여합니다.
Slack Enterprise Grid에 도입된 Enterprise Key Management
최고 보안 책임자 Geoff Belknap이 팀 업무를 방해하지 않으면서 보안을 강화하는 Slack EKM에 대해 알려 드려요.
Slack 프로덕트 디자인 최고 리더가 말하는 5가지 제품 원칙
“Slack의 제품 원칙 5가지는 편리하고 생산적인 Work OS를 만드는 과정에 매우 중요하게 작동합니다.”
Slack 10주년, CxO 조찬모임: ‘Slack me’가 조직의 소통 방식이 되기까지
이번 조찬모임은 기업 고객과 함께 성장한 Slack의 시간을 돌아보고 말랑말랑하고 좋은 조직문화에 대한 탐구를 함께 할 수 있었던 시간이었습니다.
Slack이 10주년을 맞이했습니다!
10년간 이룬 혁신과 10가지 필수적인 Slack 기능들을 기념하며
꼭 맞는 음악을 들려주는 Slack 허들의 새로운 주크박스
팀 멤버들의 참여를 기다리는 동안 기발한 음악으로 지루한 대기 시간을 달래줍니다
어려운 경제 상황 가운데 Slack이 거래 성사를 지원하는 방법
엔터프라이즈 영업 담당자가 Slack으로 거래를 더 빠르게 성사시키는 방법을 알아보세요.