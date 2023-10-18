꼭 맞는 음악을 들려주는 Slack 허들의 새로운 주크박스

지난 몇 년은 전 세계의 조직들에게 함께 일하는 방식을 다시 생각하게 만드는 계기가 되었습니다. 원격 근무, 하이브리드 근무 또는 사무실 근무에 관계없이 “동료와 함께 일한다”는 개념은 비디오 컨퍼런스, 인스턴트 메시징, 다양한 창의적인 이모티콘을 포함하는 개념으로 진화하였습니다.

즉석 브레인스토밍 세션에 참여하거나 휴가 후에 동료와 서로의 안부를 물을 때 가끔은 실시간으로 채팅하는 것이 쉬울 때도 있습니다. 이럴 때 Slack 허들이 유용합니다. 자발적인 토론과 업무 세션을 지원하도록 설계된 허들을 통해 어디에 있든 유연하고 포용적이며 연계된 실시간 협업이 가능합니다.

2021년 출시 이후 허들은 Slack에서 가장 빠르게 채택되는 기능이 되었으며, 95%의 고객 만족도를 보이며 가장 사랑받는 기능 중 하나가 되었습니다. 그러면서 Slack은 사용자가 허들에서 특히 대기 음악을 좋아하고 더 많은 옵션을 선택할 수 있기를 원한다는 빠른 피드백을 받았습니다. 고객을 만족시킬 수 있는 기회를 놓치지 않고자 모든 사용자에게 제공되는 새로운 음악 모음인 허들 주크박스를 최근에 출시하게 되었습니다.

“사람들은 허들의 주크박스 경험이 Slack이 사소한 제품 세부 사항을 고려하여 사용자를 크게 만족시키는 방식을 보여주는 아주 좋은 예라고 말합니다. 이 모든 것이 사람들이 대부분의 업무 시간을 보내는 플랫폼의 좋은 호스트가 되기 위한 저희 노력의 일환입니다.” Slack 수석 디렉터, 프로젝트 관리자 Olivia Grace

기다릴 가치가 있게 만드는 음악의 마력

Slack 허들에 혼자 있은 적이 있다면 다른 팀원들이 참여하기를 기다리면서 부드러운 재즈를 들어본 경험이 있을 것입니다. 하지만 언제나 재즈를 들을 기분이 아닐 수도 있습니다. 이럴 때 주크박스가 유용합니다. 재즈가 여전히 기본으로 제공되지만, 새로운 업데이트에는 지하철 음악과 베이스 비트가 강한 음악부터 음파 테라피와 자연 명상까지 기분에 맞게 선택할 수 있는 더 많은 트랙이 포함되어 있습니다.

새롭고 더욱 가벼워진 주크박스로 기다리는 동안 빠르고 쉽게 음악을 선택할 수 있습니다. 각 허들마다 음악을 바꾸거나 새로운 음악 중 하나를 기본으로 설정할 수 있습니다. 소리 없는 조용함을 선호한다면 그것도 옵션으로 제공됩니다.

그렇다면 이 모든 것이 어떻게 작동할까요? 이전과 마찬가지로 허들에 혼자 있을 때 음악이 시작됩니다(환경설정에서 음악이 꺼져 있지 않은 경우). 부드러운 재즈가 조용히 재생되고 음악에 빠지거나 언제든지 음악을 중단할 수 있습니다. 동료가 허들에 들어오면 자동으로 일시 정지됩니다.

허들 역사: 기능과 음악이 시작된 계기

고객의 업무 생활을 더 간편하고 생산적이게 하며 고객이 사랑하는 제품을 만드는 것이 Slack의 궁극적인 목표입니다. Slack은 일회성 회의와 체크인을 더 빠르고 쉽고 즐겁게 만들겠다는 의도로 허들을 만들었습니다.

누구나 허들에 팀이 원하는 만큼 머물 수 있습니다. 허들은 기존 회의와 다르게 시작 시간과 종료 시간이 정해져 있지 않으며, 사람들이 원하는 대로 들락날락할 수 있는 업무 시간이나 간편한 협업 세션에 자주 사용됩니다. 제품에 놀라움과 즐거움을 더하고 싶었던 Slack의 제품 디자인 수석 디렉터 Anna Niess는 Slack으로 전환하기 전에 Slack 팀이 만든 오리지널 게임인 Glitch용으로 제작된 음악을 창립 스토리에 대한 오마주로 사용하자는 아이디어를 냈습니다.

기능적인 측면에서도 유용합니다. 음악으로 허들에 남아있는 마지막 사람이 되었음을 부드럽게 알려줌으로써 굳이 나가도록 유도하지 않아도 됩니다. 또한 마이크도 자동으로 음소거됩니다. 이렇게 하면 다음 사람이 합류할 때까지 나가거나 음악을 즐길 수 있습니다.

“우리 팀은 사람들이 허들에서 재즈 대기 음악을 좋아할 것임을 알고 있었습니다. 하지만 고객들의 대화와 소셜 미디어에서 이렇게까지 큰 반향을 불러일으킬 줄은 전혀 예상하지 못했습니다. 새로운 허들 주크박스는 이러한 경험을 바탕으로 고객에게 업무 중에도 즐거운 순간을 선사할 수 있는 방법입니다.” Slack 제품 디자인 수석 디렉터 Anna Niess

음악 뒤에 숨겨진 방법: 허들 라인업을 선정한 방식

우리 대부분의 제품과 마찬가지로 Slack은 허들 재즈 음악을 내부적으로 그리고 파일럿 고객을 대상으로 외부적으로 데스트했습니다. 많은 사람들이 허들 재즈 음악이 하루를 즐겁게 해준다고 공유했으며 출시 후에는 소셜 대화를 통해 고객들이 이 기능을 얼마나 좋아하는지 알 수 있었습니다. 심지어 여러 사람이 직접 리믹스 버전을 포스트하는 것도 보았습니다.

“창의성과 예술적 표현은 우리가 하는 일의 핵심이기 때문에 Slack의 허들 재즈 음악의 독특함에 매료되었습니다”라고 Slow Clap Productions의 창립자이자 크리에이티브 디렉터인 Dan Lichtenberg는 이야기합니다.

얼마 지나지 않아 더 많은 옵션을 원하는 고객들의 요청을 받아들여 Slack은 사운드 디자이너 Mikey Maleki와 협업하여 새로운 트랙을 만들었습니다. 캘리포니아 북부의 다양한 환경 사운드스케이프와 부드러운 음색의 일본풍 음악을 포함하여 다양한 음악적, 음향적 아이디어에서 영감을 얻었습니다. 디스코 음악의 그루브한 리듬과 펑키한 저예산 신디사이저, 로파이 하우스 음악의 칙칙한 드럼과 부드러운 전자 피아노 그리고 60년대 이탈리아 라운지 음악의 기분 좋은 보사 바이브에서 영감을 얻었습니다.

“새로운 허들 비트는 우리 팀이 가장 좋아하는 Slack 기능 중 하나에 사려 깊고 멋진 터치를 더한 것입니다.” Slow Clap Productions 창립자 및 크리에이티브 디렉터 Dan Lichtenberg

그 결과 허들 주크박스는 모든 순간과 기분에 맞는 다양한 음악을 제공합니다.

대기실 : 몸을 흔들 수 있는 부드럽고 유려하며 즐거운 음악

: 몸을 흔들 수 있는 부드럽고 유려하며 즐거운 음악 지하철 음악 : 일에 열중할 때 잘 어울리는 그루브한 음악

: 일에 열중할 때 잘 어울리는 그루브한 음악 부드러운 재즈 : 팀원을 기다리며 기분이 좋아지는 기본 재즈 애호 음악

: 팀원을 기다리며 기분이 좋아지는 기본 재즈 애호 음악 휘파람 : 오리지널 재즈 트랙의 휘슬 버전으로 경쾌하고 포크적인 느낌의 음악

: 오리지널 재즈 트랙의 휘슬 버전으로 경쾌하고 포크적인 느낌의 음악 집중시키는 박자 : 집중하기에 완벽한 배경음 및 분위기 있는 사운드

: 집중하기에 완벽한 배경음 및 분위기 있는 사운드 즐거운 베이스 : 기분을 좋게 하는 활기차고 기분 좋은 음악

: 기분을 좋게 하는 활기차고 기분 좋은 음악 음파 테라피 : 심신을 회복하고 진정시키는 부드럽고 명상적인 사운드

: 심신을 회복하고 진정시키는 부드럽고 명상적인 사운드 자연 명상: 자연을 연상시키고 긴장을 완화하는 데 도움이 되는 편안하고 몰입감 있는 음악

“음악은 동기 부여, 창의성, 스트레스 해소의 훌륭한 원천이 될 수 있습니다. Slack의 소프트웨어에 음악을 통합한 것은 사용자 경험을 향상하고 친밀감을 더하여 궁극적으로 업무를 더 즐겁게 만드는 좋은 방법입니다.” 허들 사운드 디자이너 Mikey Maleki

더 많은 허들 업데이트가 곧 제공될 예정

이 즐거운 업데이트는 시작에 불과합니다. 최근에 어디서든 쉽게 허들에 참여할 수 있는 링크를 추가하였고 화면 공유와 그리기 기능도 개선하였습니다. 또한 탭하여 허들에 참여하거나 거부하거나 “곧 참여하겠습니다”로 응답할 수 있는 새로운 초대 알림도 추가하였습니다. 여러분의 피드백 덕분에 어디서나 더욱 재미있고 직관적으로 작업할 수 있는 기능을 갖춘 경험을 지속적으로 개선해 나갈 수 있기를 기대합니다.