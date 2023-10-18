Le nouveau jukebox des appels d’équipe Slack vous propose l’accord parfait

Ces dernières années, les organisations du monde entier ont dû repenser leurs méthodes de travail et de collaboration. Que vous soyez en télétravail, au bureau, ou un peu des deux, le concept de « travailler auprès de ses collègues » a évolué et comprend désormais la visioconférence, la messagerie instantanée et l’utilisation d’émojis de manière créative.

Que vous rejoigniez une session de réflexion ou que vous discutiez avec un collègue qui revient de vacances, l’idéal est parfois de discuter de vive voix. C’est pourquoi nous avons créé les appels d’équipe Slack. Conçus pour favoriser les discussions spontanées et les sessions de travail, les appels d’équipe rendent la collaboration en temps réel flexible, inclusive et connectée, où que vous soyez.

Depuis leur lancement en 2021, les appels d’équipe sont devenus la fonctionnalité la plus rapidement adoptée de Slack. C’est également l’une des plus appréciées : 95 % des clients en sont satisfaits. Rapidement, nous avons appris que nos clients aimaient la musique d’attente des appels d’équipe, et souhaitaient disposer de plusieurs options. Et puisque ce que nous aimons, c’est faire plaisir à nos clients, nous avons développé le jukebox d’appel d’équipe, un ensemble de nouvelles mélodies disponibles pour tous nos utilisateurs.

« Les utilisateurs considèrent les appels d’équipe comme l’exemple type des petites fonctionnalités qui plaisent au plus grand nombre. Cela fait partie de notre objectif : proposer une plateforme idéale sur laquelle les gens passent beaucoup de temps chaque jour. » Olivia Grace Directrice senior, gestion de produit, Slack

La magie de la musique rend l’attente agréable

Si vous vous êtes déjà retrouvé seul dans un appel d’équipe Slack, vous avez forcément déjà écouté le smooth jazz diffusé lorsque vous attendez vos collègues. Mais parfois, il vous faut autre chose. C’est pourquoi nous avons créé le jukebox. Le jazz restera la musique par défaut, mais la nouvelle mise à jour propose des pistes supplémentaires pour correspondre à votre humeur du moment, comme des basses profondes, des bains sonores, ou des sons de nature pour la méditation.

La nouvelle apparence sobre du jukebox permet de sélectionner rapidement et facilement la piste que de votre choix pendant que vous patientez. Vous pouvez changer à chaque appel d’équipe, ou modifier la piste par défaut. Si vous préférez le silence, l’option est également disponible.

Alors, comment est-ce que cela fonctionne ? Comme avant, la musique se lance lorsque vous êtes seul dans un appel d’équipe (sauf si vous l’avez désactivée dans les Préférences). Nous diffuserons le smooth jazz, et vous pouvez l’écouter à votre guise ou l’interrompre. Elle se mettra en pause dès que quelqu’un se joindra à vous.

L’histoire des appels d’équipe : l’origine de la fonctionnalité et de sa musique

Chez Slack, notre objectif est de créer un produit que nos clients adorent, et qui rend leur vie professionnelle plus simple et plus productive. Nous avons créé les appels d’équipe afin de simplifier et d’accélérer les réunions et les points d’équipe, ainsi que pour les rendre plus agréables.

Vous pouvez rester dans un appel d’équipe aussi longtemps que vous le souhaitez pour rester disponible pour votre équipe. Les appels d’équipe n’ont pas d’heures de début et de fin comme les réunions traditionnelles, et sont souvent utilisés pour y passer du temps ou pour les sessions de coworking décontractées, que les gens peuvent rejoindre et quitter à leur convenance. C’est la directrice senior de la conception des produits de Slack, Anna Niess, qui souhaitait intégrer un peu de légèreté et de plaisir dans le produit et qui a eu l’idée d’utiliser la musique produite pour Glitch, le jeu que l’équipe de Slack concevait avant de changer son fusil d’épaule de et développer pleinement Slack, comme un hommage à notre histoire fondatrice.

De plus, elle est fonctionnelle : la musique indique sans pression au dernier utilisateur de l’appel d’équipe qu’il est seul, sans pour autant le pousser à le quitter. Nous désactivons également son micro automatiquement. Ainsi, vous pouvez le quitter, ou profiter de la musique en attendant que le prochain participant vous rejoigne.

« Notre équipe savait que les gens apprécieraient la musique d’attente jazz dans les réunions. Mais nous n’aurions jamais pu anticiper l’engouement qu’elle a suscité dans les conversations des clients et sur les réseaux sociaux. Le nouveau jukebox des appels d’équipe constitue notre façon de tirer parti de cette expérience et d’offrir à nos clients des moments de divertissement au travail. » Anna Niess Directrice senior de la conception de produits, Slack

La méthode derrière la musique : comment nous avons choisi la programmation des appels d’équipe

Comme la plupart de nos produits, Slack a testé la musique jazz des appels d’équipe à la fois en interne et en externe avec des clients pilotes. De nombreuses personnes ont déclaré que cette musique illuminait leur journée, et après le lancement, les discussions sur les réseaux sociaux ont montré à quel point les clients l’appréciaient. Nous avons même vu plusieurs personnes publier leurs propres remix.

« La créativité et l’expression artistique sont au cœur de notre activité, c’est pourquoi j’ai toujours été attiré par le caractère unique de la musique jazz des appels d’équipe de Slack », explique Dan Lichtenberg, fondateur et directeur créatif de Slow Clap Productions.

Les clients nous ont rapidement demandé plus d’options. Nous avons donc collaboré avec le sound designer Mikey Maleki pour composer de nouvelles pistes. Nous nous sommes inspirés d’un large éventail d’idées musicales et sonores, notamment les divers paysages sonores environnementaux de la Californie du Nord et les tonalités douces de la musique d’ambiance japonaise. Nous nous sommes inspirés des rythmes groovy et des synthés funky de la musique disco, des boîtes à rythmes et des pianos électriques feutrés de la house lo-fi, et des rythmes bossa apaisants de la musique lounge italienne des années 60.

« Les nouvelles pistes des appels d’équipe apportent une touche élégante et agréable à l’une des fonctionnalités Slack préférées de mon équipe. » Dan Lichtenberg Fondateur et directeur créatif, Slow Clap Productions

Le jukebox des appels d’équipe propose un éventail de morceaux pour chaque moment et chaque humeur :

Salle d’attente : une musique douce, harmonieuse et agréable pour vous déhancher

: une musique douce, harmonieuse et agréable pour vous déhancher Musique de métro : des sons groovy qui s’accordent particulièrement bien avec des tâches intensives

: des sons groovy qui s’accordent particulièrement bien avec des tâches intensives Smooth jazz : le jazz par défaut, plébiscité, qui vous ravit les oreilles pendant que vous attendez vos collègues

: le jazz par défaut, plébiscité, qui vous ravit les oreilles pendant que vous attendez vos collègues Sifflement : une version sifflée de la piste de jazz classique, enjouée et chaleureuse

: une version sifflée de la piste de jazz classique, enjouée et chaleureuse Rythmes de concentration : des sons diffus qui créent une atmosphère parfaite pour vous concentrer

: des sons diffus qui créent une atmosphère parfaite pour vous concentrer Basses joyeuses : une musique énergétique et stimulante bonne pour le moral

: une musique énergétique et stimulante bonne pour le moral Bain sonore : des sons doux de méditation, calmes et revigorants

: des sons doux de méditation, calmes et revigorants Méditation naturelle : une musique relaxante et enveloppante qui rappelle la nature et vous aide à décompresser

« La musique peut constituer une grande source de motivation et de créativité, tout en étant déstressante. Incorporer la musique dans Slack représente un moyen fort d’améliorer, et même d’humaniser l’expérience, afin de rendre votre travail plus agréable. » Mikey Maleki Sound designer des appels d’équipe

D’autres mises à jour pour les appels d’équipes seront bientôt disponibles

Cette mise à jour ludique n’est qu’un début. Récemment, nous avons également créé des liens pour rejoindre plus facilement une réunion où que vous soyez, et nous avons amélioré le partage d’écran et le dessin. Nous avons également créé une notification interactive qui vous permet de les rejoindre d’une simple pression du doigt, de décliner l’invitation, ou d’indiquer que vous allez rejoindre l’appel d’équipe sous peu. Grâce à vos commentaires, nous sommes impatients de continuer à améliorer votre expérience grâce à des fonctionnalités qui rendent le travail encore plus amusant et intuitif, et ce, quel que soit votre lieu de travail.