팀워크
고객 지원을 위한 Slack: Slack 커뮤니티 뉴욕시의 전문가 팁
Slack 전문가들로부터 고객 지원을 위해 Slack을 최대한 활용하는 방법에 대해 들어보세요.
미래의 업무가 이루어지는 곳, Slack Tour Seoul 2024
누구나 자기가 속한 조직에서 행복하게 일할 수 있어야 합니다. Slack Tour Korea 2024는 고객이 Slack을 통해 만들어 가는 행복한 일터의 현재와 미래를 엿볼 수 있는 시간이었습니다.
데이터와 대화가 만나는 곳, Salesforce 채널
Slack에 고객 중심의 대화와 Salesforce CRM 데이터를 함께 모아 업무를 진행하세요.
Slack의 열렬한 팬이신가요? Slack 커뮤니티 챕터 리더가 되어 보세요
Slack에서는 해당 지역의 Slack 커뮤니티 챕터를 이끌 수 있는 적극적인 최종 사용자, 관리자, 개발자들을 초대합니다.
자동화를 사용하여 프로세스를 간소화하고 생산성을 높인 Salesforce 마케팅 팀
워크플로를 통해 마케터는 새 캠페인을 더 빠르게 제작하고 출시할 수 있습니다
Donut에서 팀 문화를 개선하는 Slack 중심의 비즈니스를 구축한 방법
Slack에 내장된 도달 범위와 배포로 강력해진 Donut 앱은 사용자가 어디에 있든 직관적으로 연결될 수 있도록 도와줍니다.
업무 효율 높이는 마케팅 5년 차 대리의 Slack 활용 팁
Slack을 도입한 대부분 조직의 마케팅 팀원들은 다양한 부서 혹은 외부 조직들과의 커뮤니케이션, 여러 마케팅 툴 활용 등 동시다발적인 업무들을 Slack으로 통합하여 생산성을 최대치로 끌어올리며 업무를 해내고 있습니다.
더 나은 업무 결과를 위해 꼭 알아야 할 프로젝트 관리 5단계
Slack은 프로젝트 관리를 위한 대표적인 기업용 메시징 기반 업무 플랫폼입니다. 프로젝트 참여자가 한 공간에 모두 모여 어떠한 문제에 대해 즉시 논의하고 의사결정을 할 수 있기 때문입니다.