생산성 미래의 업무가 이루어지는 곳, Slack Tour Seoul 2024 누구나 자기가 속한 조직에서 행복하게 일할 수 있어야 합니다. Slack Tour Korea 2024는 고객이 Slack을 통해 만들어 가는 행복한 일터의 현재와 미래를 엿볼 수 있는 시간이었습니다.

생산성 업무 효율 높이는 마케팅 5년 차 대리의 Slack 활용 팁 Slack을 도입한 대부분 조직의 마케팅 팀원들은 다양한 부서 혹은 외부 조직들과의 커뮤니케이션, 여러 마케팅 툴 활용 등 동시다발적인 업무들을 Slack으로 통합하여 생산성을 최대치로 끌어올리며 업무를 해내고 있습니다.