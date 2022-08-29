업무 효율 높이는 마케팅 5년 차 대리의 Slack 활용 팁

5년 차 마케터 A 대리는 하루에도 수십 개의 크고 작은 업무를 수행합니다. 새로운 마케팅 캠페인을 기획하고, 주기적인 성과 모니터링을 통해 마케팅 활동을 최적화하며, 영업, 개발, 디자인 부서와의 커뮤니케이션을 주도하는 등 바쁜 나날을 보내고 있습니다. 🙌

요즘 A 대리는 ‘일할 맛 난다’는 말을 입에 달고 삽니다. A 대리가 속한 마케팅팀이 Slack을 도입하면서 업무 효율 향상을 실감하고 있기 때문입니다. 실제로 IDC와 Slack의 공동 조사에 따르면, Slack을 이용하는 팀의 마케팅 캠페인 실행 속도가 16%가량 향상되었다고 합니다. Slack 도입 이후, 달라진 5년 차 마케터 A 대리의 일과를 함께 살펴볼까요? 👀

오전 10시: Slack으로 마케팅 성과 모니터링하기

Before

A 대리는 마케팅 성과 모니터링으로 하루를 시작합니다. 광고 미디어별로 마케팅 관리 솔루션 창을 띄워 놓고, 데이터를 내려받은 다음, Google Sheets에서 데이터를 비교 분석합니다. 플랫폼과 업무 도구들을 이리저리 오가다 보면, 데이터 수치를 헷갈려 처음으로 돌아가 일을 반복하는 수고를 겪곤 합니다. 마케팅 캠페인에 문제가 발생했다는 알림을 뒤늦게 포착하는 일도 잦습니다. 마케팅 결과를 토대로 새로운 광고를 신속히 집행하고 싶지만, 모니터링에 드는 시간을 줄이기가 쉽지 않았습니다.

After

Slack 도입 이후, A 대리는 플랫폼과 업무 도구들 사이에서 허비했던 시간을 마케팅 캠페인 관리에 온전히 활용하고 있습니다. Slack 앱 디렉터리를 통해 기존에 사용하던 도구들을 모두 Slack에 통합했기 때문입니다.

A 대리는 워크플로 빌더용 Google Sheets 앱으로 스프레드시트 형식의 마케팅 데이터를 불러오고, Mailchimp 앱으로 이메일 캠페인의 참여 상태와 구독 정보 등의 데이터를 확인하며, Statsbot 앱으로 Salesforce에서 추출한 데이터를 빠르게 검토합니다. 또 주기적으로 Slack 채널에 자동화된 광고 보고서를 보내주는 Slack용 Google Analytics Insight 앱을 활용해 광고 지출도 효율적으로 관리 중입니다. 갑작스러운 데이터의 변화가 발생하면 Slack으로 알림을 받을 수 있어 Slack을 떠나지 않고도 신속한 대응이 가능합니다. 이러한 통합은 A 대리가 마케팅 성과 모니터링에 쓰는 시간을 획기적으로 줄여주었습니다. 💡

오후 2시: Slack Connect로 파트너와 커뮤니케이션

Before

외부 대행사와 함께 인플루언서 마케팅을 시작한 A 대리. 새로운 마케팅 캠페인을 성공적으로 론칭하기 위해 열과 성을 다하고 있으나, 실상은 자료를 정리하는 데만 상당히 많은 시간을 쓰고 있습니다. 요청한 자료를 수신하지 못해 메신저로 외부 대행사에 문의하자, 이메일로 회신했다는 답변을 받았습니다. 메일 수신함을 한참 뒤적이다가 결국 스팸 메일함에서 자료를 찾았습니다. 또 얼마 전에는 외부 대행사의 담당자가 바뀌어 업무 내용을 다시 한번 설명하는 불편을 겪었습니다. 이메일, 메신저 등 여러 커뮤니케이션 도구를 오가며 일하다 보면, 어느새 하루가 다 가버립니다.

After

Slack Connect를 이용해 외부 대행사와 커뮤니케이션하면서 업무의 혼란이 크게 줄었습니다. Slack 공유 채널에서 모든 커뮤니케이션이 이루어져 마치 같은 회사의 팀원과 협업하듯 일할 수 있게 되었습니다. 이제 담당자가 바뀌어도 문제없습니다. Slack 채널에서는 신규 참여자도 이전 대화 내용을 모두 확인할 수 있고, 꼭 알아야 할 항목은 메시지 고정 기능을 사용해 정리하기 때문입니다.

이메일, 메신저 등에서 제각각 공유하던 자료들도 Slack 채널에 모았습니다. 덕분에 마케팅 캠페인 진행 과정에서 참고해야 할 자료들을 쉽고 빠르게 검색할 수 있게 되었고 업무 시간을 대폭 줄였습니다. 💡

오후 3시: 워크플로 빌더를 활용해 빠른 디자인 요청

Before

A 대리는 소셜 미디어에 게시할 콘텐츠를 제작하기 위해 일주일에 두세 번씩 디자인팀과 협업합니다. 담당자에게 이메일로 업무 요청 사항과 레퍼런스를 전달하고, 혹시 모를 이메일 누락을 우려해 메신저로 업무 요청 건을 확인해달라는 메시지를 보냅니다. 디자인팀에서 업무 요청을 확인했는지 알 방법은 이메일 또는 메신저로 회신이 오기를 기다리는 것뿐입니다. A 대리가 업무 요청 이메일을 작성하고, 디자인팀 담당자의 확인을 받기까지 무려 2시간이 넘게 걸렸습니다.

After

A 대리와 디자인팀의 협업을 도운 Slack의 기능은 워크플로 빌더입니다. 정해진 양식만 채워 넣으면, 자동으로 디자인팀과 마케팅팀이 포함된 채널에 게시되도록 워크플로를 생성했습니다. 콘텐츠 제목, 담당자, 작업 기한, 오디언스, 톤 앤드 매너, 게재 위치, 이미지 형식 등 요청 양식이 고정된 이런 업무는 워크플로 빌더를 활용해 간소화하기 좋습니다. 디자인과 관련한 모든 커뮤니케이션이 두 팀 모두 소속된 채널에서 진행되어 업무 누락 걱정도 확 줄었습니다.

다이렉트 메시지(DM)로 작업을 요청받은 담당자는 해당 메시지에 이모티콘 반응을 표시해 작업 시작을 알립니다. 만약 작업에 관한 변경 사항이 있거나 세부 논의가 필요하다면, 스레드를 이용해 간편하게 소통합니다. 채널 안에서 대화를 유연하게 확장할 수 있어 업무의 효율이 높아졌어요. 이렇게 스레드로 나눈 대화는 사이드바에서 한 번에 모아볼 수 있어, 변경 사항을 확인하기 위해 전체 내용을 뒤적거려야 하는 불편도 사라졌습니다. 💡

오후 5시: 허들을 통한 쉽고 빠른 디자인 논의

Before

디자인팀으로부터 콘텐츠 시안 제작 과정에서 몇 가지 전달할 의견이 있다는 메시지를 받았습니다. 유선으로 의견을 나누는 데 한계를 느낀 A 대리는 모니터를 보고 함께 이야기하기 위해 디자인팀의 사무실에 다녀왔습니다.

After

A 대리는 이제 자리를 오가는 불필요한 활동에 시간을 할애하지 않습니다. 다른 부서의 직원과 짧은 논의가 필요할 때는 Slack의 허들 기능을 사용합니다. 허들은 채널이나 DM에서 사이드바 하단의 헤드폰 토글을 클릭하는 것만으로 간편하게 음성 대화를 시작할 수 있습니다. 서로의 화면을 확인해야 할 때는 허들의 화면 공유 기능을 사용합니다. 화면 공유 기능을 이용하면 직접 자리에 방문하지 않아도 같은 맥락에서 더 명확하게 논의할 수 있습니다. 디자인팀은 화면을 공유하며 그리기 기능을 활용해 구현할 디자인의 간략한 스케치를 시각화하여 보여주기도 합니다. 💡

A 대리는 오늘도 어떻게 하면 Slack을 업무에 활용할 수 있을지 연구합니다. 화수분처럼 쏟아지는 Slack의 기능들을 활용하면 업무 효율을 무궁무진하게 끌어올릴 수 있습니다. 눈코 뜰 새 없이 바쁜 마케터라면, A 대리처럼 Slack으로 업무 효율을 극대화해보는 것은 어떨까요?