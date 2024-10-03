데이터와 대화가 만나는 곳, Salesforce 채널

팀은 고객에게 서비스를 제공하기 위해 이메일과 문자로 소통하고 다양한 앱과 레거시 시스템에서 업무를 처리해야 합니다. 하지만 이곳저곳을 이동하다 보면 소중한 시간을 허비하고 CRM과 연결되지 않은 정보 단절을 초래하여 팀이 고객에 대한 전체 상황을 파악할 수 없게 되죠. 이로 인해 거래가 성사되지 않고 사례가 해결되지 않아 오늘날 대부분의 회사들처럼 고객의 기대치를 충족하지 못하게 됩니다. 팀이 고객의 기대치를 충족하려면 고객에 관한 단일하고 공유된 이해를 바탕으로 효율적으로 협력할 수 있는 방법이 필요합니다.

Dreamforce에서 Slack은 고객 데이터에 기반한 팀의 작업 방식을 혁신하는 새로운 유형의 Slack 채널, Salesforce 채널을 선보였습니다. 현재 Slack Sales Elevate 고객에게 제공되는 이 업계 최초의 솔루션은 팀이 Slack에서 이미 고객을 중심으로 나누고 있는 대화에 Salesforce CRM 데이터를 연결하여, 팀이 고객의 요구 사항에 대해 함께 협력할 수 있도록 AI가 지원되는 통합된 공간을 제공합니다. 이를 통해 팀은 서로 협업하고 데이터 기반의 의사 결정을 신속하게 내릴 수 있습니다.

Salesforce 채널이 중요한 이유와 작동 방식을 자세히 살펴보겠습니다.

“세계 최고의 AI CRM과 세계 선도적인 업무용 운영 체제를 Slack의 Salesforce 채널에서 통합하게 되어 매우 기쁩니다.” Slack CTO Parker Harris

CRM 및 대화를 통합하여 고객 중심으로 팀을 빠르게 조정

여러 곳에서 고객 정보를 찾아야 하는 시대는 끝났습니다. Salesforce 채널을 사용하면 팀은 고객에 대한 가장 최신 정보를 하나의 공간에 가져옴으로써 정보를 바탕으로 대화를 나누고 조치를 취할 수 있습니다.

이러한 채널은 기회, 사례, 사용자 지정 객체 등 Salesforce 레코드의 CRM 데이터를 필요한 도구 및 사람과 안전하게 통합하여, 팀이 진행 사항을 추적하고 지식을 공유하고 고객을 지원하도록 합니다. 이 모든 정보는 채널 상단에 탭을 통해 정리되므로 고객 데이터, 파일, Slack 리스트 등을 한 눈에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

“Salesforce 채널은 고객 데이터를 의사 결정 지점에 더 가까이 가져옵니다.” Accenture Salesforce Business Group 선임 관리 디렉터 및 리드 Stephanie Sadowski

모든 분야의 비즈니스 및 산업에 있는 팀들은 Salesforce 채널을 사용하여 협업 방식과 고객을 위한 서비스 제공 방식을 개선할 수 있습니다. 엔터프라이즈 계정 팀은 이를 사용하여 거래 진행 사항을 모니터링하고 복잡한 문제를 해결하는 방법에 대해 전략을 세우고 각 고객에 대한 계약 승인을 더욱 효율적으로 관리할 수 있습니다. 또한 앞으로 몇 달 안에 Salesforce Starter Suite를 사용하는 성장 중인 소규모 조직은 고객 요청에 대해 스워밍하는 동안에도 Salesforce 채널을 사용하여 민첩성을 유지할 수 있습니다.

Accenture Salesforce Business Group의 선임 관리 디렉터 및 리드인 Stephanie Sadowski는 “Salesforce 채널은 고객 데이터를 의사 결정 지점에 더 가까이 가져옵니다.”라고 이야기합니다. “저희 Salesforce 계정 팀은 이제 거래, 사례, 프로젝트 전반의 Salesforce 고객 데이터에 쉽게 액세스하여 워크플로를 간소화하고 효율성을 높이고 분산된 팀이 더 효과적으로 고객에게 서비스를 제공하도록 돕습니다.”

CRM 작업은 Salesforce 채널로 빠르고 간단하게 관리할 수 있습니다. Slack에서 바로 Salesforce 데이터를 편집하고 업데이트할 수 있어 여러 도구에 정보를 복제하거나 여러 로그인 정보를 관리할 필요가 없습니다. 데이터 관리도 안전합니다. Salesforce에서 적격한 권한이 있는 사람만 Slack에서 고객 정보를 확인하고 편집할 수 있습니다.

Snyk의 기업 정보 시스템 부문 부사장인 Ariel Sakin은 “고객 데이터에 기반한 대화를 통해 팀이 효율적으로 협업할 수 있는 역량은 비즈니스에 있어 획기적인 혁신이고 엄청난 이점을 제공합니다.”라고 이야기합니다. “고객에 대한 정보를 일관되게 공유함으로써 팀은 고객들에게 더 많은 가치를 제공할 수 있습니다.”

성장 중인 소규모 기업을 위해 구축된 Slack의 Salesforce 향후 몇 달 내에 Salesforce 채널은 Salesforce Starter Suite에 포함될 예정이며 이를 통해 성장 중인 기업이 사전 구축된 템플릿, 앱 내 지침 및 바로 사용할 수 있는 CRM 도구를 사용하여 Slack에서 모든 고객을 관리할 수 있습니다.

Slack 및 Salesforce에서 Salesforce 채널을 원활하게 사용

업무 유형에 따라 협업하는 방식이 달라져야 합니다. 여러 회의에 참여 중에도 팀에게 빠른 업데이트를 공유해야 하는 경우도 있습니다. 때로는 보고 대시보드에 표시되는 데이터에 대한 추가적인 답변이 필요할 수도 있습니다.

Salesforce 채널은 현재 Slack에서 사용할 수 있으며, 곧 Salesforce 사용자 인터페이스에도 통합될 예정입니다. 이러한 유연성을 통해 팀원들은 데스크톱이나 모바일 기기에서 Salesforce에서 작업하든 Slack에서 작업하든 동일한 대화에 참여하고 동일한 고객 데이터에 액세스할 수 있습니다.

Salesforce에서 작업하는 서비스 담당자는 Slack에서 작업하는 제품 전문가와 대화를 나누기 위해 업무 맥락을 전환할 필요가 없습니다. 모든 대화가 레코드와 연결되어 있기 때문에 이미 작업하고 있는 위치에서 논의에 참여하기만 하면 됩니다.

Slack의 CTO이자 Salesforce의 공동 설립자인 Parker Harris는 “Slack과 Salesforce 모두에서 협업이 원활하게 동기화되므로 모든 사람이 자신에게 가장 적합한 곳에서 작업하며 최신 정보를 확인할 수 있습니다.”라고 이야기합니다.

AI 기능으로 풍부한 고객 인사이트 확보

Gartner 설문 조사에 따르면 지식 근로자의 47%가 업무 처리에 필요한 정보를 찾는 데 어려움을 겪고 있다고 합니다. 만약 팀이 AI를 사용해 일년 분량의 대화에 기반하여 거래 성사에 필요한 모든 의사 결정 정보를 단 몇 초 만에 파악할 수 있다면 어떨까요? AI가 CRM 레코드 및 팀의 대화에서 데이터를 가져올 때 가능해지는 일입니다.

Slack의 AI 추가 기능 경험인 Slack AI를 사용하면 대화 요약을 통해 회사의 Slack 워크플레이스 전반에 있는 액세스가 가능한 관련 Salesforce 채널에서 진행 중인 고객에 관한 논의의 주요 요점들을 빠르게 따라잡을 수 있습니다.

모든 요약에는 인용문이 생성되며, 클릭 한 번으로 계정 경영진이 고객을 위한 판매 후 전략에 관한 논의를 자세히 살펴보거나 기업 리더가 위태로운 거래에 대한 대화에 참여하여 팀의 성공을 이끌 수 있습니다. 전체 팀은 전체 고객 여정에서 어떤 일이 일어나고 있는지 완전히 추적할 수 있습니다.

“Salesforce 채널과 Slack AI는 성공적인 팀 영업에 매우 중요합니다.” Salesforce 글로벌 판매 경험 부문 상무 Scott Barghaan

“팀 영업은 Salesforce의 비결 중 하나입니다.”라고 Salesforce의 글로벌 판매 경험 부문 상무인 Scott Barghaan은 말합니다. “팀 영업은 저희가 고객의 가장 까다로운 문제를 해결하는 데 필요한 관점을 형성하는 방식입니다. Salesforce 채널과 Slack AI는 성공적인 팀 영업에 매우 중요합니다. 이를 통해 팀이 보조를 맞추며 당면한 문제에 집중할 수 있으므로 판매자 경험에 있어 Slack은 정말 중요한 도구입니다.”

앞으로 몇 달 내에 CRM용 대화형 AI인 Agentforce를 사용하는 고객은 Salesforce 채널을 통해 더욱 철저하고 유용한 응답을 생성할 수 있습니다. Salesforce 채널의 대화 데이터와 함께 Salesforce의 구조화된 고객 데이터를 결합하여 팀은 고객을 지원하는 방법을 전략화하는 데 필요한 정보를 완벽하게 얻을 수 있습니다.

Salesforce 채널을 사용하면 팀에 어떤 혜택이 있는지 자세히 알아보고 싶으신가요? 오늘 이 웨비나를 확인하고 영업 팀에 문의하세요.

위 정보는 참고용으로 작성되었으므로 이 정보만으로 구매 결정을 내리지 마십시오. 모든 제품의 개발, 출시 시기, 기능은 Slack의 단독 재량이며 변경될 수 있습니다.