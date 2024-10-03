Los canales de Salesforce son el lugar en el que confluyen los datos y las conversaciones

Los equipos deben comunicarse a través del correo electrónico y los mensajes de texto y trabajar en distintos sistemas heredados y aplicaciones para atender a sus clientes. Sin embargo, ir de un lado para otro les hace perder un tiempo que vale oro y da lugar a silos de información desconectados de la CRM, lo que les impide contar con una perspectiva completa de su cliente. Todo esto conlleva el fracaso de las negociaciones, el estancamiento de los casos y, con ello, que la mayoría de las empresas actuales sea incapaz de cumplir las expectativas de sus clientes. Para poder cumplirlas, los equipos necesitan contar con una forma eficiente de colaborar y acceder a información compartida y unificada sobre cada cliente.

En Dreamforce, hemos presentado los canales de Salesforce, un nuevo tipo de canal de Slack que revoluciona la forma que tienen los equipos de utilizar los datos de cliente. Esta solución pionera en el sector, a la que los clientes de Slack Sales Elevate pueden acceder en la actualidad, conecta los datos de tu CRM de Salesforce a las conversaciones centradas en la clientela que mantienen los equipos en Slack, lo que les proporciona un espacio unificado preparado para la IA en el que pueden colaborar para satisfacer las necesidades de sus clientes y tomar decisiones basadas en datos rápidamente.

Analicemos en mayor profundidad la relevancia y el funcionamiento de los canales de Salesforce.

“Nos entusiasma la idea de combinar el mejor CRM con IA a nivel mundial y el sistema operativo de trabajo líder en todo el mundo con los canales de Salesforce en Slack.” Parker Harris CTO, Slack

Coordina a los equipos en torno a los clientes más rápido integrando tu CRM y las conversaciones

Hemos dejado atrás la época en la que había que buscar información sobre la clientela en muchos lugares diferentes. Gracias a los canales de Salesforce, tus equipos dispondrán de la información más reciente sobre sus clientes en un mismo sitio, donde podrán hablar sobre esa información y sacar el trabajo adelante.

Estos canales permiten hacerlo integrando de forma segura los datos del CRM de los registros de Salesforce, lo que incluye oportunidades, casos y objetos personalizados, y las herramientas y personas que tus equipos necesitan para hacer un seguimiento del progreso, intercambiar información y atender a los clientes. Toda esa información se organiza en la parte superior del canal a través de pestañas para que puedas acceder rápidamente a los datos de tus clientes, archivos, listas de Slack y mucho más en una única vista.

“Los canales de Salesforce acercan los datos de los clientes a los puntos de decisión.” Stephanie Sadowski Directora ejecutiva sénior y jefa, Accenture Salesforce Business Group

Gracias a los canales de Salesforce, los equipos de todos los sectores y líneas de negocio podrán mejorar su forma de colaborar y atender a sus clientes. Los equipos de cuenta empresariales pueden usarlos para supervisar el progreso de las negociaciones, elaborar estrategias de solución de problemas complejos y gestionar las aprobaciones de contratos para cada uno de sus clientes de forma más eficiente. Además, en los próximos meses, las organizaciones pequeñas y en expansión que usen Salesforce Starter Suite podrán emplear los canales de Salesforce para preservar la agilidad de los equipos mientras atienden las solicitudes de los clientes.

“Los canales de Salesforce acercan los datos de cliente a los puntos de decisión”, señala Stephanie Sadowski, directora ejecutiva sénior y jefa de Accenture Salesforce Business Group. “Ahora, nuestros equipos de cuenta de Salesforce pueden acceder a los datos de cliente de Salesforce a través de negociaciones, casos y proyectos, lo que les permite optimizar su flujo de trabajo, mejorar la eficiencia y ayudar a nuestros equipos dispersos a atender a nuestros clientes de forma más eficaz”.

La gestión de tareas de CRM es rápida y sencilla con los canales de Salesforce, que te permiten editar y actualizar datos de Salesforce desde Slack para que no tengas que duplicar la información en varias herramientas ni gestionar distintos inicios de sesión. La gestión de datos es también segura: solo quienes tengan los permisos adecuados en Salesforce podrán ver y editar la información de los clientes en Slack.

“La capacidad de los equipos de colaborar de forma eficiente, con conversaciones basadas en datos de clientes, ha revolucionado nuestro negocio y se ha convertido en una ventaja increíble”, comenta Ariel Sakin, vicepresidente de Sistemas de Información Empresarial en Snyk. “Gracias a que podemos remar en la misma dirección cuando hablamos de un cliente, nuestros equipos pueden mejorar el servicio que les ofrecemos”.

Salesforce en Slack, diseñado para empresas pequeñas y en expansión En los próximos meses, incluiremos los canales de Salesforce en Salesforce Starter Suite, que permitirá a las empresas en expansión gestionar a todos sus clientes en Slack con plantillas preconfiguradas, instrucciones en la aplicación y herramientas de CRM listas para usar.

Usa los canales de Salesforce en Slack y en Salesforce sin problemas

Cada tipo de trabajo requiere una forma diferente de colaborar. A veces tienes que compartir una breve novedad con tu equipo mientras vas de una reunión a otra. En otras ocasiones, necesitas más respuestas a los datos que ves en tu panel de informes.

Los canales de Salesforce están disponibles en Slack, y pronto estarán integrados en la interfaz de usuario de Salesforce. Esta flexibilidad permitirá a los miembros del equipo participar en las mismas conversaciones y acceder a los mismos datos de cliente, independientemente de que estén trabajando en Salesforce o Slack, en su ordenador o en su dispositivo móvil.

Un agente de servicios que trabaje en Salesforce no tendrá que cambiar de aplicación para hablar con un experto en productos que utilice Slack. Cada cual podrá participar en una conversación desde el mismo lugar en el que esté trabajando, y toda la conversación quedará vinculada al registro.

“La colaboración se sincroniza perfectamente en Slack y Salesforce, lo que permite a todo el mundo estar al tanto de todo mientras trabaja en el lugar que prefiere”, señala Parker Harris, CTO de Slack y cofundador de Salesforce.

Obtén información más completa sobre los clientes con funciones de IA

En una encuesta de Gartner se descubrió que el 47 % de los trabajadores del conocimiento tiene dificultades para encontrar la información que necesita para sacar adelante su trabajo. ¿Y si los equipos pudieran usar la IA para ponerse al día de todas las decisiones que se tomaron para cerrar una negociación accediendo a las conversaciones de todo un año en cuestión de segundos? Gracias a la IA, que extrae datos de los registros de CRM y las conversaciones del equipo, es posible.

Con IA de Slack, nuestro complemento de IA, puedes usar resúmenes de conversaciones para ponerte al día rápidamente acerca de los aspectos destacados clave de las conversaciones sobre los clientes que tienen lugar en los canales de Salesforce relacionados a los que tienes acceso a través del entorno de trabajo de Slack de la empresa.

En todos los resúmenes se generan citas y, en tan solo un clic, un ejecutivo de cuenta puede obtener más información sobre una conversación acerca de las estrategias posventa para su cliente. Un miembro del equipo directivo de la empresa también puede participar en una conversación sobre una negociación en riesgo para ayudar al equipo a que esta sea todo un éxito. El equipo al completo puede estar al tanto de todo lo que ocurre a lo largo del recorrido de cada cliente.

“La combinación de los canales de Salesforce e IA de Slack resulta fundamental para hacer realidad la venta en equipo.” Scott Barghaan Vicepresidente sénior, Experiencia de Venta Global, Salesforce

“Las ventas en equipo forman parte de nuestra fórmula secreta en Salesforce”, sostiene Scott Barghaan, vicepresidente sénior de Experiencia de Venta Global en Salesforce. “Es nuestra manera de conformar una perspectiva en torno a la resolución de los problemas más complejos de nuestros clientes. La combinación de los canales de Salesforce e IA de Slack resulta fundamental para hacer realidad la venta en equipo, ya que coordinan al equipo y centran la atención en los problemas que tiene entre manos, lo que convierte a Slack en una herramienta de valor incalculable para nuestra experiencia de ventas”.

En los próximos meses los canales de Salesforce permitirán a nuestros clientes utilizar Agentforce, la IA conversacional para CRM, para generar respuestas más exhaustivas y útiles. Gracias a la combinación de los datos conversacionales de los canales de Salesforce y los datos estructurados de clientes de Salesforce, los equipos obtendrán una perspectiva completa de la información que necesitan para elaborar estrategias sobre cómo atender a sus clientes.

¿Quieres obtener más información sobre cómo puede tu equipo disfrutar de las ventajas de los canales de Salesforce? Echa un vistazo a este webinario y ponte en contacto con el equipo de ventas hoy mismo.

La información anterior solo tiene fines informativos. No te bases en esta información a la hora de tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y la duración de cualquier producto, función o funcionalidad siguen estando a la entera discreción de Slack y están sujetos a cambios.