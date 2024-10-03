Canali Salesforce: dove i dati incontrano il dialogo

I team devono comunicare tramite e-mail e messaggi di testo e lavorare in varie app e sistemi legacy per servire i propri clienti. Ma questi continui cambi di contesto fanno perdere tempo prezioso e creano silos di informazioni disconnessi dal CRM che impediscono ai team di avere il quadro completo dei clienti. Ciò significa che le trattative saltano e i casi rimangono irrisolti, portando la maggior parte delle aziende moderne a non riuscire a soddisfare le aspettative dei clienti. Per rispondere a tali aspettative, i team hanno bisogno di un modo per collaborare in modo efficiente con una visione unificata e condivisa del cliente.

A Dreamforce, abbiamo introdotto i canali Salesforce, un nuovo tipo di canale di Slack che rivoluziona il modo in cui i team interagiscono con i dati dei clienti. Disponibile subito a livello generale per i clienti Slack Sales Elevate, questa soluzione unica nel settore connette i dati di Salesforce CRM alle conversazioni incentrate sul cliente che i team già hanno in Slack, offrendo uno spazio centralizzato compatibile con l'intelligenza artificiale per coordinarsi sulle esigenze dei clienti, collaborare e prendere rapidamente decisioni basate sui dati.

Scopriamo perché i canali Salesforce sono importanti e come funzionano.

“Siamo davvero entusiasti di poter riunire il CRM IA numero 1 al mondo e il sistema operativo di lavoro leader a livello mondiale con i canali Salesforce in Slack.” Parker Harris CTO, Slack

Allinea più rapidamente i team intorno ai clienti riunendo CRM e conversazioni

Sono finiti i giorni in cui dovevi cercare le informazioni sui clienti in vari posti: con i canali Salesforce i team hanno accesso alle informazioni più aggiornate sui propri clienti in un unico spazio, dove possono elaborare queste informazioni e agire.

Questi canali riuniscono in modo sicuro i dati CRM dei record di Salesforce, inclusi opportunità, casi e oggetti personalizzati, con gli strumenti e le persone di cui i team hanno bisogno per monitorare i progressi, condividere le conoscenze e supportare i clienti. Tutte queste informazioni sono organizzate nella parte superiore del canale in schede in modo da poter accedere rapidamente a dati dei clienti, file, elenchi di Slack e molto altro in un'unica visualizzazione.

“I canali Salesforce avvicinano i dati dei clienti ai punti di decisione.” Stephanie Sadowski Senior Managing Director e Lead, Accenture Salesforce Business Group

Con i canali Salesforce, i team di ogni settore e linea di business saranno in grado di migliorare il modo in cui lavorano insieme e servono i propri clienti. I team degli account aziendali possono utilizzarli per monitorare l'avanzamento delle trattative, definire strategie su come affrontare questioni complesse e gestire le approvazioni dei contratti per ciascuno dei loro clienti in modo più efficiente. E nei prossimi mesi, le organizzazioni piccole e in crescita che utilizzano Salesforce Starter Suite potranno utilizzare i canali Salesforce per mantenere i team agili e in grado di rispondere alle richieste dei clienti.

“I canali Salesforce avvicinano i dati dei clienti ai punti di decisione”, dichiara Stephanie Sadowski, Senior Managing Director e Lead di Accenture Salesforce Business Group. “I nostri team di account Salesforce possono ora accedere facilmente ai dati dei clienti Salesforce per trattative, casi e progetti, semplificando il flusso di lavoro, migliorando l'efficienza e aiutando i team distribuiti a servire i nostri clienti in modo più efficace”.

Gestire le attività CRM è semplice e veloce con i canali Salesforce. Puoi modificare e aggiornare i dati Salesforce direttamente in Slack, eliminando la necessità di duplicare le informazioni in diversi strumenti e gestire vari accessi. Anche la gestione dei dati è sicura: solo le persone con le giuste autorizzazioni in Salesforce possono vedere e modificare le informazioni sui clienti in Slack.

“La possibilità per i team di lavorare insieme in modo efficiente, con conversazioni basate sui dati dei clienti, rappresenta un punto di svolta e un vantaggio incredibile per la nostra azienda”, afferma Ariel Sakin, Vicepresidente, Corporate Information Systems, di Snyk. “Riuscendo a rimanere concentrati e allineati, i nostri team possono offrire più valore ai clienti”.

Salesforce in Slack, pensato per le imprese piccole e in crescita Nei prossimi mesi, i canali Salesforce saranno inclusi in Salesforce Starter Suite, il che consentirà alle aziende in crescita di gestire tutti i clienti in Slack con modelli predefiniti, guide in-app e strumenti CRM pronti all'uso.

Utilizza i canali Salesforce in Slack e in Salesforce in modo trasparente

Diversi tipi di lavoro richiedono diversi modi di lavorare insieme. A volte devi condividere un rapido aggiornamento con il team mentre corri tra una riunione e l'altra, altre volte hai bisogno di risposte aggiuntive sui dati riportati nella dashboard di riepilogo.

I canali Salesforce sono disponibili in Slack e presto saranno integrati nell'interfaccia utente di Salesforce. Questa flessibilità consentirà ai membri del team di interagire nelle stesse conversazioni e di accedere agli stessi dati dei clienti, che lavorino in Salesforce o in Slack, sul proprio desktop o su dispositivo mobile.

Un agente dell'assistenza che lavora in Salesforce non avrà bisogno di cambiare contesto per parlare con un esperto di prodotto che lavora in Slack. Tutti possono semplicemente intervenire in una discussione proprio dove stanno già lavorando e l'intera conversazione rimarrà collegata al record.

“La collaborazione è perfettamente sincronizzata sia su Slack che su Salesforce, garantendo che tutti rimangano aggiornati mentre operano nell’ambiente che preferiscono”, spiega Parker Harris, CTO di Slack e cofondatore di Salesforce.

Ottieni informazioni più approfondite sui clienti grazie alle funzionalità IA

Un sondaggio di Gartner ha rivelato che il 47% dei lavoratori della conoscenza ha difficoltà a trovare le informazioni di cui ha bisogno per svolgere il proprio lavoro. E se i team potessero utilizzare l’intelligenza artificiale per aggiornarsi su tutte le decisioni prese per concludere una trattativa attingendo a un anno di conversazioni in pochi secondi? Questo è possibile quando l’IA estrae i dati dai record CRM e dalle conversazioni dei team.

Con l’IA di Slack, la nostra esperienza del componente aggiuntivo IA, puoi utilizzare i riepiloghi delle conversazioni per metterti in pari rapidamente sui punti salienti delle discussioni sui clienti che si svolgono nei canali Salesforce correlati a cui hai accesso nell'ambiente di lavoro Slack dell'azienda.

Ogni riepilogo genera citazioni e con un solo clic un account executive può approfondire una discussione sulle strategie post-vendita per il proprio cliente oppure un leader aziendale può intervenire in una conversazione su una trattativa a rischio per aiutare a concluderla. L'intero team può tenere traccia di tutto quello che accade durante l'intero percorso del cliente.

“Insieme, i canali Salesforce e l'IA di Slack sono cruciali per facilitare la vendita in team.” Scott Barghaan Vicepresidente senior, Global Selling Experience, Salesforce

“La vendita in team è parte del segreto di Salesforce”, afferma Scott Barghaan, vicepresidente senior di Global Selling Experience in Salesforce. “È il modo in cui sviluppiamo un punto di vista olistico per risolvere i problemi più difficili dei nostri clienti. Insieme, i canali Salesforce e l'IA di Slack sono essenziali per la vendita in team. Mantengono il team coordinato e concentrato sui problemi in questione, rendendo Slack uno strumento prezioso per la nostra esperienza di vendita”.

Nei prossimi mesi, i canali Salesforce consentiranno ai nostri clienti che utilizzano Agentforce, l’IA conversazionale per CRM, di generare risposte più complete e utili. Con i dati conversazionali provenienti dai canali Salesforce combinati con i dati strutturati dei clienti provenienti da Salesforce, i team otterranno un quadro completo delle informazioni di cui hanno bisogno per definire le strategie per supportare al meglio i clienti.

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Le informazioni precedenti sono intese unicamente a scopo informativo. Non basare le tue decisioni di acquisto su queste informazioni. Lo sviluppo, il lancio e le tempistiche di ogni prodotto, funzione o funzionalità restano a esclusiva discrezione di Slack e sono soggetti a modifiche.