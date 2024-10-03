In Salesforce-Channels treffen Daten und Dialoge aufeinander

Teams müssen mittels E-Mails und Texten kommunizieren und in verschiedenen Apps und Altsystemen arbeiten, um ihre Kund:innen zu betreuen. Durch das Hin- und Herwechseln wird jedoch wertvolle Zeit verschwendet und es entstehen Informationssilos, die nicht mit dem CRM-System verbunden sind, sodass die Teams nie ein vollständiges Bild ihrer Kund:innen erhalten. Das bedeutet, dass Geschäfte nicht zustande kommen und Fälle liegen bleiben, was dazu führt, dass die meisten Unternehmen die Erwartungen ihrer Kund:innen nicht erfüllen. Damit diese Erwartungen erfüllt werden können, müssen die Teams effizient zusammenarbeiten und ein einheitliches, gemeinsames Verständnis ihrer Kund:innen entwickeln.

Auf der Dreamforce haben wir Salesforce-Channels vorgestellt, eine neue Art von Slack-Channel, der die Art und Weise revolutioniert, wie Teams auf ihre Kundendaten reagieren. Diese branchenweit erste Lösung, die ab heute für Slack Sales Elevate-Kund:innen verfügbar ist, verknüpft deine Salesforce-CRM-Daten mit den kundenbezogenen Unterhaltungen, die deine Teams bereits in Slack führen, und bietet den Teams einen einheitlichen Ort mit KI-Funktionen, an dem sie gemeinsam an den Bedürfnissen ihrer Kund:innen arbeiten können. So gelingt es ihnen, schnell zusammenzuarbeiten und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Im Folgenden erfährst du, warum Salesforce-Channels wichtig sind und wie sie funktionieren.

„Wir freuen uns, das weltweit beste KI-CRM-System und das weltweit führende Arbeitsbetriebssystem in Slack mit Salesforce-Channels zusammenzubringen.“ Parker Harris CTO, Slack

Richte Teams schneller auf Kundenbedürfnisse aus, indem du dein CRM-System und deine Unterhaltungen zusammenführst

Die Zeiten, in denen du an verschiedenen Orten nach Kundendaten suchen musstest, sind vorbei. Mit Salesforce-Channels kannst du sicherstellen, dass deine Teams die aktuellsten Informationen über ihre Kund:innen an einem Ort zur Hand haben, wo sie Gespräche über die Informationen führen und Maßnahmen ergreifen können.

Diese Channels erreichen das, indem sie die CRM-Daten aus deinen Salesforce-Datensätzen – einschließlich Opportunitys, Fällen und benutzerdefinierten Objekten – sicher mit den Tools und Personen zusammenführen, die deine Teams benötigen, um Fortschritte zu verfolgen, Wissen auszutauschen und Kund:innen zu unterstützen. All diese Informationen sind oben im Channel in Tabs organisiert, sodass du schnell auf deine Kundendaten, Dateien, Slack-Listen und mehr in nur einer Ansicht zugreifen kannst.

„Salesforce-Channels sorgen dafür, dass Kundendaten mehr zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.“ Stephanie Sadowski Senior Managing Director und Lead, Accenture Salesforce Business Group

Mit Salesforce-Channels können Teams in allen Geschäftsbereichen und Branchen die Zusammenarbeit verbessern und ihre Kund:innen besser betreuen. Teams von Enterprise-Kund:innen können sie nutzen, um den Fortschritt von Geschäften zu überwachen, Strategien zur Bewältigung komplexer Probleme zu entwickeln und Vertragsgenehmigungen für alle ihre Kund:innen effizienter zu verwalten. Und in den kommenden Monaten werden kleine und wachsende Organisationen, die die Salesforce Starter Suite nutzen, Salesforce-Channels verwenden können, um ihre Teams flexibel zu organisieren, während sie sich um Kundenanfragen kümmern.

„Salesforce-Channels sorgen dafür, dass Kundendaten mehr zur Entscheidungsfindung herangezogen werden“, so Stephanie Sadowski, Senior Managing Director und Lead der Accenture Salesforce Business Group. „Unsere Salesforce-Account-Teams können jetzt auf Salesforce-Kundendaten aus allen Geschäftsabschlüssen, Fällen und Projekten zugreifen – das optimiert ihre Arbeitsabläufe, steigert die Effizienz und hilft unseren Teams im Home-Office, effektiver für unsere Kund:innen zu arbeiten.“

Die Verwaltung von CRM-Aufgaben ist mit Salesforce-Channels schnell und einfach. Du kannst Salesforce-Daten direkt in Slack bearbeiten und aktualisieren, sodass es nicht mehr nötig ist, Informationen in mehreren Tools zu duplizieren und verschiedene Anmeldungen zu verwalten. Die Datenverwaltung ist außerdem sicher: Nur Personen mit den entsprechenden Berechtigungen in Salesforce können Kundeninformationen in Slack sehen und bearbeiten.

„Die Möglichkeit für Teams, effizient zusammenzuarbeiten und Unterhaltungen auf der Grundlage von Kundendaten zu führen, ist ein unglaublicher Vorteil für unser Unternehmen.“, so Ariel Sakin, VP of Corporate Information Systems bei Snyk. „Indem wir uns besser auf Kund:innen ausrichten können, werden unsere Teams in der Lage sein, mehr Wert für Kund:innen zu schaffen.“

Salesforce in Slack, entwickelt für kleine und wachsende Unternehmen In den kommenden Monaten werden Salesforce-Channels in der Salesforce Starter Suite verfügbar sein, mit der wachsende Unternehmen all ihre Kund:innen in Slack mit vorkonfigurierten Vorlagen, In-App-Anleitungen und einsatzbereiten CRM-Tools verwalten können.

Setze Salesforce-Channels nahtlos in Slack und in Salesforce ein

Unterschiedliche Arten von Arbeit erfordern unterschiedliche Arten der Zusammenarbeit. Manchmal musst du deinem Team auf dem Weg von einem Meeting zum nächsten ein kurzes Update geben. Ein anderes Mal benötigst du zusätzliche Antworten auf die Daten, die du in deinem Berichts-Dashboard siehst.

Salesforce-Channels sind in Slack verfügbar und werden schon bald in die Salesforce-Benutzeroberfläche integriert. Diese Flexibilität ermöglicht es Teammitgliedern, an denselben Unterhaltungen teilzunehmen und auf dieselben Kundendaten zuzugreifen, unabhängig davon, ob sie in Salesforce oder Slack, auf ihrem Desktop oder Mobilgerät arbeiten.

Kundenservice-Mitarbeitende, die in Salesforce arbeiten, müssen nicht den Kontext wechseln, um mit Produktfachleuten zu sprechen, die in Slack arbeiten. Alle können sich direkt an dem Ort, an dem sie arbeiten, in eine Diskussion einschalten, wobei die gesamte Unterhaltung mit dem Datensatz verknüpft ist.

„Die Zusammenarbeit ist nahtlos über Slack und Salesforce hinweg synchronisiert, sodass alle auf dem neuesten Stand bleiben, während sie an dem Ort arbeiten, der für sie am besten geeignet ist“, so Parker Harris, CTO von Slack und Mitbegründer von Salesforce.

Erhalte umfassendere Kundeneinblicke mit KI-Funktionen

Eine Gartner-Umfrage hat ergeben, dass 47 % der Wissensarbeitenden Schwierigkeiten haben, die Informationen zu finden, die sie für ihre Arbeit benötigen. Was wäre, wenn Teams KI nutzen könnten, um sich in Sekundenschnelle über alle Entscheidungen zu informieren, die zum Abschluss eines Geschäfts getroffen wurden, indem sie auf Unterhaltungen aus dem gesamten letzten Jahr zugreifen? Das ist möglich, wenn KI Daten aus CRM-Datensätzen und Teambesprechungen abruft.

Mit Slack AI, unserem KI-Add-on, kannst du mithilfe von Zusammenfassungen von Unterhaltungen schnell die wichtigsten Highlights aus Gesprächen über deine Kund:innen erfahren, die in den zugehörigen Salesforce-Channels stattfinden, auf die du über den Slack-Workspace des Unternehmens Zugriff hast.

Jede Zusammenfassung generiert Zitate, und mit nur einem Klick können Kundenbetreuer:innen tiefer in das Gespräch über Post-Sale-Strategien für ihre Kund:innen einsteigen. Und genauso können sich Führungskräfte in eine Unterhaltung über ein risikobehaftetes Geschäft einschalten, um das Team zum Erfolg zu führen. Das gesamte Team kann die gesamte Customer Journey im Auge behalten.

„Die Kombination aus Salesforce-Channels und Slack AI sind für erfolgreiches Team Selling entscheidend.“ Scott Barghaan SVP, Global Selling Experience, Salesforce

„Team Selling ist Teil unseres Erfolgsrezepts bei Salesforce“, erklärt Scott Barghaan, SVP of Global Selling Experience bei Salesforce. „So gelingt es uns, die schwierigsten Probleme unserer Kund:innen zu lösen. Die Kombination aus Salesforce-Channels und Slack AI sind für erfolgreiches Team Selling entscheidend. Sie halten das Team auf dem Laufenden und lenken die Aufmerksamkeit auf die anstehenden Probleme, was Slack zu einem unschätzbaren Tool für unsere Verkäufer:innen macht.“

In den kommenden Monaten werden Salesforce-Channels es unseren Kund:innen, die Agentforce, die dialogorientierte KI für CRM-Systeme, nutzen, ermöglichen, umfassendere und nützlichere Antworten zu generieren. Durch die Kombination von Gesprächsdaten aus Salesforce-Channels mit strukturierten Kundendaten aus Salesforce erhalten Teams ein vollständiges Bild der Informationen, die sie benötigen, um eine Strategie zur Unterstützung ihrer Kund:innen zu entwickeln.

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Der obige Text dient ausschließlich zu Informationszwecken. Bitte verlasse dich bei deinen Kaufentscheidungen nicht auf diese Informationen. Die Entwicklung, die Freigabe und das Timing von Produkten, Merkmalen oder Funktionalitäten liegen im alleinigen Ermessen von Slack und können sich jederzeit ändern.