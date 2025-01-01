Salesforce 频道是数据与对话的交汇地

团队需要通过电子邮件和文本进行沟通，并在各种应用和旧版系统中工作，以便为客户提供服务。但是，来回切换会浪费宝贵的时间，并形成与 CRM 脱节的信息孤岛，导致团队无法全面了解客户。这意味着交易丢失和案例搁置，是当今大多数公司无法满足客户期望的原因。而为了满足这些期望，团队需要一种高效合作的方式，对客户有一个统一、共同的认知。

在 Dreamforce 大会上，我们推出了新型 Slack 频道， Salesforce 频道，它彻底改变了团队处理客户数据的方式。目前，Slack Sales Elevate 客户普遍可以使用这一行业首创的解决方案，它将 Salesforce CRM 数据与团队在 Slack 中已经进行的以客户为中心的对话联系起来，为团队提供了一个统一的、AI 驱动的空间，使他们能够就客户的需求开展合作，并迅速做出数据驱动的决策。

让我们深入了解一下 Salesforce 频道的重要性和工作原理。

“我们很高兴能将世界第一的 AI CRM 和世界领先的工作操作系统与 Slack 中的 Salesforce 频道结合在一起。” Slack CTO Parker Harris

通过将 CRM 与对话结合在一起，更快地围绕客户调整团队

必须在多个地方查找客户信息的时代已经结束了。Salesforce 频道可以确保你的团队在一个地方就能获得有关其客户的最新信息，他们可以围绕这些信息进行对话并采取行动。

这些频道通过将 Salesforce 记录中的 CRM 数据（包括业务机会、案例和自定义对象）与团队跟踪进度、共享知识和支持客户所需的工具和人员安全地结合在一起，来实现这一目标。所有这些信息都通过标签整理在频道的顶部，因此你可以在一个视图中快速访问客户数据、文件、Slack 列表等。

“Salesforce 频道使客户数据更贴近决策点。” Accenture Salesforce 业务组 高级董事总经理兼主管 Stephanie Sadowski

有了 Salesforce 频道，各业务部门和各行业的团队将能够改善他们合作和服务客户的方式。企业客户团队可以使用它们来监控交易进度、制定处理复杂问题的策略，并更有效地为每个客户管理合同审批。在接下来的几个月里，使用 Salesforce Starter Suite 的小型和成长型组织将能够使用 Salesforce 频道来保持团队的灵活性，同时协作处理客户请求。

Accenture Salesforce 业务组高级董事总经理兼主管 Stephanie Sadowski 表示：“Salesforce 频道使客户数据更贴近决策点。现在，我们的 Salesforce 客户团队可以轻松访问跨交易、案例和项目的 Salesforce 客户数据，从而简化工作流程、提高效率，并帮助我们的分布式团队更高效地为客户提供服务。”

使用 Salesforce 频道管理 CRM 任务快速且简单。你可以直接在 Slack 中编辑和更新 Salesforce 数据，而无需在多个工具中重复信息和处理各种登录。数据管理方面也很安全：只有在 Salesforce 中拥有正确权限的人员才能在 Slack 中查看和编辑客户信息。

Snyk 企业信息系统副总裁 Ariel Sakin 表示：“团队能够以客户数据为基础进行对话，从而高效地协同工作，这改变了游戏规则，成为我们业务的一大优势。通过围绕客户保持更好的团队协调性，我们的团队将能够为客户带去更多价值。”

Slack 中的 Salesforce 专为小型企业和成长中的企业打造 在接下来的几个月里，Salesforce 频道将被纳入 Salesforce Starter Suite，这将使成长型企业能够利用预构建模板、应用内指导和即用型 CRM 工具在 Slack 中管理所有客户。

在 Slack 和 Salesforce 中无缝使用 Salesforce 频道

不同类型的工作需要不同的合作方式。有时，你需要在会议间隙与团队共享快速更新。有时，你需要对报告控制中心中的数据进行补充。

Salesforce 频道可在 Slack 中使用，而且很快就会集成到 Salesforce 用户界面中。这种灵活性将使团队成员无论在台式机还是移动设备上使用 Salesforce 或 Slack，都能参与相同的对话并访问相同的客户数据。

在 Salesforce 中工作的服务代理无需进行上下文切换就能够与在 Slack 中工作的产品专家进行对话。每个人都可以在自己工作的地方直接进入讨论，并且整个对话都能被记录。

Slack CTO 兼 Salesforce 联合创始人 Parker Harris 表示：“在 Slack 和 Salesforce 之间无缝同步协作，确保每个人都能随时了解最新情况，同时在最适合自己的地方开展工作。”

通过 AI 功能获得更丰富的客户洞察

Gartner 的一项调查显示，47% 的知识工作者在查找工作所需的信息时会遇到困难。如果团队可以利用 AI 在几秒钟内通过挖掘一年的对话内容，快速了解为达成交易而做出的所有决策，那将会怎样？当人工智能从 CRM 记录和团队对话中提取数据时，就能够做到这一点。

通过我们的 AI 附加体验 Slack AI，你可以使用对话摘要快速了解公司 Slack 工作区中你可以访问的相关 Salesforce 频道中有关客户的讨论的关键重要信息。

每份摘要都会生成引文，只需点击一下，客户经理就能更深入地讨论客户的售后策略，或者业务主管能跳转到有风险的交易的对话中，协助引导团队取得成功。整个团队可以全程跟踪整个客户旅程中发生的事情。

“Salesforce 频道和 Slack AI 是实现团队销售的关键。” Salesforce 全球销售体验高级副总裁 Scott Barghaan

Salesforce 全球销售体验高级副总裁 Scott Barghaan 表示：“团队销售是 Salesforce 的秘密武器之一。我们就是这样围绕解决客户最具挑战性的问题形成观点的。Salesforce 频道和 Slack AI 是实现团队销售的关键。它们能够让团队保持步调一致，并将注意力集中在手头的问题上，使 Slack 成为我们销售人员体验的宝贵工具。”

在接下来的几个月里，Salesforce 频道将使我们的客户能够使用 CRM 对话式 AI Agentforce 来生成更全面、更有用的回复。有了来自 Salesforce 频道的对话数据和来自 Salesforce 的结构化客户数据，团队就能获得所需的完整信息，从而制定支持客户的策略。

想要了解更多关于你的团队如何从使用 Salesforce 频道中获益的信息？请查看这场网络会议，并立即联系销售。

以上信息仅供参考。请勿依赖这些信息做出购买决策。任何产品、特性或功能的开发、发布和时间安排等，均由 Slack 自行决定，并且可能会出现变更。