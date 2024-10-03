En los canales de Salesforce, los datos se reúnen con el diálogo

Los equipos deben comunicarse por correo electrónico y mensajes de texto, además de trabajar en diversas aplicaciones y sistemas heredados, para brindar servicios a sus clientes. Sin embargo, alternar entre estos recursos implica desperdiciar tiempo y genera silos en la información desconectados del sistema de CRM, lo que evita que los equipos dispongan de un panorama completo de los clientes. Esto tiene como resultado el fracaso de las negociaciones o el estancamiento de los proyectos, lo que conduce a que la mayoría de las empresas no puedan satisfacer las expectativas de los clientes en la actualidad. Para poder hacerlo, los equipos necesitan un modo de trabajar de forma colaborativa y eficiente con base en una única conceptualización compartida del cliente.

En Dreamforce, presentamos los canales de Salesforce, un nuevo tipo de canal de Slack que revoluciona la manera en que los equipos actúan a partir de los datos de sus clientes. Esta solución sin precedentes en el sector está disponible actualmente a nivel general para los clientes de Slack Sales Elevate. Con ella, se vinculan los datos de CRM en Salesforce con las conversaciones centradas en los clientes que los equipos mantienen en Slack, de forma tal que los equipos disponen de un espacio unificado y preparado para el uso de IA en el que pueden trabajar colaborativamente sobre las necesidades de los clientes, interactuar y tomar decisiones basadas en datos rápidamente.

Examinemos cuál es la importancia de los canales de Salesforce y cómo funcionan.

“Estamos encantados de combinar el sistema de CRM potenciado por IA número 1 en el mundo y el sistema operativo para el trabajo líder a nivel global con los canales de Salesforce en Slack”. Parker Harris Director de tecnología, Slack

Combina el CRM y las conversaciones para alinear a los equipos con mayor rapidez en torno a las necesidades de los clientes

Las épocas en las que había que salir a la caza de información de los clientes en distintos lugares han terminado. Con los canales de Salesforce, se garantiza que los equipos dispongan de la información más reciente acerca de sus clientes en un solo lugar, en el que pueden conversar sobre esa información y actuar en consecuencia.

Los canales logran esto reuniendo de manera segura los datos de CRM de los registros de Salesforce ―incluyendo oportunidades, casos y objetos personalizados― con las herramientas y personas que los equipos necesitan para llevar un registro de los avances, compartir conocimientos y proporcionar asistencia a los clientes. Toda esta información se organiza en la parte superior del canal en pestañas, de modo que se puede acceder fácilmente a los datos de los clientes, a archivos, a listas de Slack y a otros elementos en una vista.

“Los canales de Salesforce acercan los datos de los clientes a las instancias de toma de decisiones”. Stephanie Sadowski Directora ejecutiva sénior y jefa, Accenture Salesforce Business Group

Con los canales de Salesforce, los equipos de cada línea de negocios e industria podrán mejorar la forma en que trabajan colaborativamente y brindan servicios a sus clientes. Los equipos de cuentas empresariales pueden usar los canales para monitorear el avance de negociaciones, desarrollar estrategias para manejar problemas complejos y administrar aprobaciones de contratos para todos sus clientes con mayor eficiencia. Además, en los próximos meses, las organizaciones pequeñas y en crecimiento que usan el paquete Starter Suite de Salesforce podrán usar los canales de Salesforce para que los equipos mantengan su agilidad mientras se ocupan de las solicitudes de los clientes.

“Los canales de Salesforce acercan los datos de los clientes a las instancias de toma de decisiones”, afirmó Stephanie Sadowski, directora ejecutiva sénior y jefa de Accenture Salesforce Business Group. “Los equipos de nuestras cuentas de Salesforce ahora pueden acceder fácilmente a los datos de los clientes en Salesforce en cuanto a negociaciones, casos y proyectos, lo que agiliza los flujos de trabajo, aumenta la eficiencia y ayuda a los equipos distribuidos a ofrecer servicios a sus clientes con mayor efectividad”.

Con los canales de Salesforce, administrar tareas de CRM es fácil y rápido. Es posible editar y actualizar datos de Salesforce directamente en Slack, lo que elimina la necesidad de duplicar información en distintas herramientas y administrar varios accesos. La administración de datos también es segura: únicamente las personas con los permisos adecuados en Salesforce pueden ver y editar información sobre los clientes en Slack.

“La posibilidad de que los equipos trabajen juntos de manera eficiente, con conversaciones basadas en datos de los clientes, es una solución innovadora y una ventaja enorme para nuestra empresa”, comentó Ariel Sakin, vicepresidente de Sistemas de Información Corporativos en Snyk. “Al estar mejor alineados en lo que respecta a los clientes, nuestros equipos podrán ofrecerles un mayor valor”.

Salesforce en Slack, diseñado para empresas pequeñas y en crecimiento En los meses venideros, los canales de Salesforce se incluirán en el paquete Starter Suite de Salesforce, lo que les dará a las empresas en crecimiento la capacidad de administrar a todos sus clientes en Slack con plantillas predefinidas, orientación dentro de la aplicación y herramientas de CRM listas para usar.

Cómo usar los canales de Salesforce en Slack y en Salesforce sin problemas

Los distintos tipos de tareas requieren distintas formas de trabajo colaborativo. En ocasiones, necesitas compartir una actualización rápida con tu equipo mientras vas de reunión en reunión. En otras, necesitas obtener algunas respuestas adicionales para la información que estás viendo en el panel de informes.

Los canales de Salesforce están disponibles en Slack y pronto se integrarán en la interfaz del usuario de Salesforce. Gracias a esta flexibilidad, los miembros de los equipos podrán interactuar en las mismas conversaciones y acceder a los mismos datos de los clientes, ya sea que trabajen en Salesforce o en Slack, en su computadora o en un dispositivo móvil.

Un agente de asistencia que trabaja en Salesforce no necesitará cambiar de contexto para hablar con un experto en productos que trabaja en Slack. Todos pueden sencillamente participar en el debate desde la plataforma en la que estén trabajando, y la conversación completa quedará registrada.

“La colaboración está sincronizada sin problemas entre Slack y Salesforce, con lo que se garantiza que todas las personas estén al día mientras trabajan en la plataforma de su preferencia”, dijo Parker Harris, director de tecnología de Slack y cofundador de Salesforce.

Cómo obtener información más valiosa sobre los clientes con las capacidades de IA

Una encuesta de Gartner reveló que el 47 % de los trabajadores del conocimiento tienen dificultades para encontrar la información que necesitan para hacer su trabajo. ¿Qué pasaría si los equipos pudieran usar IA para estar al tanto de todas las decisiones que se tomaron para cerrar una negociación con solo acceder a las conversaciones de todo un año en cuestión de segundos? Esto es posible cuando la IA recupera datos de los registros del sistema de CRM y de las conversaciones de los equipos.

Los resúmenes de conversaciones, que se generan con IA de Slack, nuestra experiencia complementaria de IA, permiten ponerse al día rápidamente con los aspectos destacados clave de las charlas sobre los clientes que tienen lugar en los canales de Salesforce relacionados a los que se puede acceder desde el lugar de trabajo de Slack en la empresa.

Los resúmenes aportan citas y, con solo un clic, un ejecutivo de cuenta puede indagar más a fondo en una conversación sobre estrategias posventa para el cliente o un líder comercial puede intervenir en una charla sobre una negociación que está en riesgo para ayudar a orientar al equipo hacia el éxito. El equipo en pleno puede hacer un seguimiento minucioso de lo que ocurre a lo largo del recorrido completo de un cliente.

“Los canales de Salesforce e IA de Slack juntos son esenciales para que las ventas en equipo sucedan”. Scott Barghaan Vicepresidente sénior, Experiencia Global de Ventas, Salesforce

“La venta en equipo es parte de nuestra fórmula secreta en Salesforce”, afirmó Scott Barghaan, vicepresidente sénior de Experiencia Global de Ventas en Salesforce. “Es el modo en que establecemos una perspectiva en cuanto a la resolución de los problemas más desafiantes de nuestros clientes. Los canales de Salesforce e IA de Slack juntos son esenciales para que las ventas en equipo sucedan. Mantienen al equipo trabajando en estrecha colaboración y centran la atención en las dificultades presentes, lo que convierte a Slack en una herramienta invaluable para la experiencia de los vendedores”.

En los próximos meses, los canales de Salesforce permitirán a los clientes usar Agentforce, la IA conversacional para CRM, con el propósito de generar respuestas más detalladas y útiles. Al combinar los datos conversacionales de los canales de Salesforce y los datos estructurados sobre los clientes aportados por Salesforce, los equipos obtendrán un panorama completo de la información que necesitan a fin de desarrollar estrategias para brindar asistencia a sus clientes.

¿Quieres obtener más información sobre cuáles son los beneficios del uso de canales de Salesforce para tu equipo? Echa un vistazo a este seminario web y comunícate con Ventas hoy.

La información anterior se proporciona con fines informativos. No uses esta información para tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y los plazos de cualquier producto, función o funcionalidad quedan a exclusivo criterio de Slack y están sujetos a cambios.