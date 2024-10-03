Les canaux Salesforce rassemblent les données et les discussions

Pour servir leurs clients, les équipes doivent communiquer par e-mail et par messages et travailler dans diverses applications et systèmes existants. Mais ces allers-retours font perdre un temps précieux et créent des silos d’informations déconnectés de votre GRC, qui empêchent les équipes de bénéficier d’une vue d’ensemble sur leurs clients. Cela signifie que les négociations échouent et que les dossiers restent en suspens. Résultat, la plupart des entreprises aujourd’hui ne parviennent pas à satisfaire les attentes des clients. Pour y parvenir, les équipes doivent pouvoir travailler ensemble efficacement, avec une même compréhension des besoins du client.

Lors du Dreamforce, nous avons présenté les canaux Salesforce, un nouveau type de canal Slack qui révolutionne la façon dont les équipes peuvent utiliser leurs données clients. Disponible dès aujourd’hui pour tous les clients Slack Sales Elevate, cette solution inédite connecte vos données Salesforce CRM aux discussions commerciales de vos équipes dans Slack. Ces dernières disposent ainsi d’un espace unifié compatible avec l’IA, où elles peuvent se coordonner sur les besoins de leurs clients, collaborer et prendre rapidement des décisions basées sur les données.

Découvrons pourquoi les canaux Salesforce sont importants et comment ils fonctionnent.

« Avec les canaux Salesforce dans Slack, nous sommes ravis de réunir le meilleur système de GRC avec IA et le meilleur système d’exploitation sur le marché. » Parker Harris CTO, Slack

Coordonner plus rapidement vos équipes sur les clients en rassemblant votre GRC et vos conversations

Aujourd’hui, vous n’avez plus à chercher les informations sur les clients à divers endroits. Avec les canaux Salesforce, vos équipes ont accès aux informations les plus récentes sur leurs clients dans un espace unique, où elles peuvent échanger et agir sur la base de ces informations.

Pour ce faire, ces canaux rassemblent en toute sécurité les données de GRC de vos enregistrements Salesforce, y compris les opportunités, les dossiers et les objets personnalisés, avec les outils et les personnes dont vos équipes ont besoin pour suivre les avancées, partager les connaissances et assister les clients. Toutes ces informations sont organisées dans la partie supérieure du canal grâce à des onglets afin que vous puissiez accéder rapidement aux données de vos clients, aux fichiers, aux listes Slack, et plus encore, dans une vue unique.

« Les canaux Salesforce rapprochent les données clients des points de décision. » Stephanie Sadowski Directrice générale principale et manager, Accenture Salesforce Business Group

Grâce aux canaux Salesforce, les équipes de tous les services et secteurs d’activité vont pouvoir améliorer leur collaboration et leur service client. Les équipes chargées des comptes peuvent les utiliser pour suivre l’évolution des contrats, élaborer des stratégies pour résoudre des problèmes complexes et gérer plus efficacement les approbations de contrats pour chaque client. Dans les mois à venir, les petites entreprises et les entreprises en croissance utilisant Salesforce Starter Suite pourront s’appuyer sur les canaux Salesforce pour maintenir l’efficacité de leurs équipes tout en essaimant sur les demandes des clients.

« Les canaux Salesforce rapprochent les données clients des points de décision, indique Stephanie Sadowski, directrice générale principale et manager chez Accenture Salesforce Business Group. Nos équipes chargées des comptes Salesforce peuvent désormais accéder en quelques clics aux données clients de Salesforce, qu’il s’agisse de contrats, de cas ou de projets, ce qui simplifie leur flux de travail, renforce leur efficacité et permet à nos équipes distribuées de travailler plus efficacement pour nos clients. »

Les canaux Salesforce accélèrent et simplifient la GRC. Vous pouvez modifier et mettre à jour les données Salesforce directement dans Slack, ce qui vous évite de dupliquer les informations dans plusieurs outils et de gérer plusieurs connexions. La gestion des données est également sécurisée : seules les personnes disposant des autorisations nécessaires dans Salesforce peuvent consulter et modifier les informations sur les clients dans Slack.

« La capacité des équipes à collaborer efficacement, en s’appuyant sur les données des clients, change la donne et nous permet de nous démarquer de nos concurrents, indique Ariel Sakin, vice-président responsable des systèmes d’information. En restant plus en phase avec le client, elles sont en mesure de lui proposer des services à plus forte valeur ajoutée. »

Salesforce dans Slack, conçu pour les petites entreprises et celles qui se développent Dans les mois à venir, les canaux Salesforce seront inclus dans Salesforce Starter Suite, ce qui permettra aux entreprises en croissance de gérer tous leurs clients dans Slack grâce à des modèles préconçus, des conseils au sein de l’application et des outils de GRC prêts à l’emploi.

Utiliser les canaux Salesforce dans Slack et dans Salesforce de manière transparente

Différents types de travail requièrent différentes méthodes de collaboration. Vous avez parfois besoin de partager une mise à jour rapide avec votre équipe entre deux réunions. Il est aussi probable que vous ayez besoin de réponses supplémentaires aux données de votre tableau de bord.

Les canaux Salesforce sont disponibles dans Slack et seront bientôt intégrés à l’interface utilisateur de Salesforce. Cette flexibilité permettra aux membres de l’équipe de participer aux mêmes conversations et d’accéder aux mêmes données client, qu’ils travaillent dans Salesforce ou sur Slack, sur leur ordinateur de bureau ou leur appareil mobile.

Un agent d’assistance travaillant dans Salesforce n’aura pas besoin de changer de contexte pour parler à un expert produit travaillant dans Slack. Chacun peut simplement participer à la discussion directement dans son environnement de travail, l’ensemble de la conversation étant lié à l’enregistrement.

« La collaboration est synchronisée de manière transparente entre Slack et Salesforce, ce qui permet à chacun de rester informé tout en travaillant à l’endroit qui lui convient le mieux », indique Parker Harris, CTO de Slack et cofondateur de Salesforce.

Obtenir des informations approfondies sur les clients grâce aux fonctionnalités de l’IA

Une enquête Gartner a révélé que 47 % des salariés ont du mal à trouver les informations dont ils ont besoin pour mener à bien leur travail. Et si les équipes pouvaient utiliser l’IA pour connaître toutes les décisions prises pour gagner un contrat ? Et cela, en puisant dans une année d’historique de conversations en quelques secondes ? C’est possible lorsque l’IA extrait des données des enregistrements de GRC et des conversations d’équipe.

Avec Slack AI, notre module complémentaire d’IA, vous pouvez utiliser les résumés de conversation pour rattraper rapidement les points essentiels des discussions sur votre client qui se déroulent dans les canaux Salesforce connexes auxquels vous avez accès sur l’espace de travail Slack de l’entreprise.

Chaque résumé génère des citations et, d’un simple clic, un chargé de clientèle peut approfondir une discussion sur les stratégies d’après-vente pour son client, ou un chef d’entreprise peut intervenir dans une discussion à propos d’un contrat fragilisé pour aider l’équipe à réussir. L’ensemble de l’équipe peut suivre de près toutes les étapes du parcours client.

« Les canaux Salesforce et Slack AI sont essentiels à la vente en équipe. » Scott Barghaan Vice-président principal, Global Selling Experience, Salesforce

« La vente en équipe est notre ingrédient magique chez Salesforce, indique Scott Barghaan, vice-président principal de la Global Selling Experience chez Salesforce. C’est grâce à elle que nous développons un point de vue global pour résoudre les problèmes les plus difficiles de nos clients. Les canaux Salesforce et Slack AI sont essentiels à la vente en équipe. Ils permettent à l’équipe de rester coordonnée et de se concentrer sur les problèmes à résoudre, ce qui fait de Slack un outil inestimable pour notre expérience de vente. »

Dans les mois à venir, les canaux Salesforce permettront à nos clients utilisant Agentforce, l’IA conversationnelle pour la GRC, de générer des réponses plus approfondies et plus utiles. Grâce aux données conversationnelles des canaux Salesforce combinées aux données clients structurées de Salesforce, les équipes auront une vision complète des informations dont elles ont besoin pour élaborer des stratégies d’assistance pour leurs clients.

Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages dont votre équipe peut bénéficier en utilisant les canaux Salesforce ? Consultez cette conférence en ligne et contactez le service commercial dès aujourd’hui.

Les informations ci-dessus ne sont présentées qu’à titre indicatif. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des décisions d’achat. Le développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des fonctionnalités restent à la seule discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.