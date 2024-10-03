Canais do Salesforce: onde os dados encontram a conversa

Equipes precisam lidar com a comunicação por e-mail e mensagens, além de trabalhar em diversos apps e sistemas herdados para atender a clientes. No entanto, alternar entre essas ferramentas desperdiça um tempo valioso e gera informações desconectadas do seu CRM, o que impede as equipes de terem uma visão completa do cliente. Isso resulta em negócios perdidos e casos pendentes, levando a maioria das empresas de hoje a falhar em atender às expectativas de clientes. Para que isso não aconteça, as equipes precisam de uma maneira eficiente de trabalhar juntas com uma compreensão única e compartilhada do cliente.

No Dreamforce, apresentamos os canais do Salesforce, um novo tipo de canal do Slack que revoluciona a forma como equipes atuam em dados de clientes. Disponível hoje para clientes do Slack Sales Elevate, essa solução pioneira no setor conecta seus dados do Salesforce CRM às conversas centradas no cliente que já acontecem no Slack. Assim, as equipes têm um espaço unificado com IA para trabalharem juntas nas necessidades de clientes. Além disso, podem colaborar e tomar decisões baseadas em dados rapidamente.

Mergulhe conosco no universo dos canais do Salesforce e entenda como eles funcionam.

“Com os canais do Salesforce no Slack, estamos empolgados para unir o melhor CRM com IA do mundo com um sistema operacional de trabalho líder mundial.” Parker Harris CTO, Slack

Alinhe equipes rapidamente unindo CRM e conversas para focar no cliente

Diga adeus à busca por informações de clientes em vários lugares. Com os canais do Salesforce, suas equipes têm todos os dados mais atualizados em um só lugar, onde podem conversar e agir.

Esses canais unem dados de CRM de registros do Salesforce, incluindo oportunidades, casos e objetos personalizados, às ferramentas e pessoas de que suas equipes precisam para acompanhar o progresso, compartilhar conhecimentos e oferecer suporte a clientes. Todas essas informações são organizadas em guias na parte superior do canal, para que você possa acessar rapidamente dados de clientes, arquivos, listas do Slack e muito mais em uma única tela.

“Com os canais do Salesforce, os dados de clientes estão sempre à mão, facilitando a tomada de decisões.” Stephanie Sadowski Diretora executiva sênior e líder, Accenture Salesforce Business Group

Com os canais do Salesforce, equipes em todas as áreas de negócios e setores poderão melhorar a forma como trabalham juntas e atendem a clientes. Equipes de contas empresariais podem usá-los para monitorar o progresso de negócios, traçar estratégias para lidar com questões complexas e gerenciar aprovações de contratos para cada um de seus clientes de modo mais eficiente. E, nos próximos meses, pequenas empresas e empresas em expansão que usam o Salesforce Starter Suite poderão aproveitar os canais do Salesforce para manter as equipes ágeis durante mutirões em solicitações de clientes.

“Com os canais do Salesforce, os dados dos clientes estão mais próximos do que nunca das decisões”, afirmou Stephanie Sadowski, diretora executiva sênior e líder do Accenture Salesforce Business Group. “Nossas equipes de contas do Salesforce agora podem acessar dados de clientes em negócios, casos e projetos com apenas um clique, o que otimiza o fluxo de trabalho, aumenta a eficiência e ajuda equipes distribuídas a atender clientes de forma mais eficaz”.

Os canais do Salesforce agilizam e simplificam a gestão de tarefas do CRM. É possível editar e atualizar dados do Salesforce direto no Slack, eliminando a necessidade de duplicar informações em várias ferramentas e gerenciar diversos logins. A gestão de dados também é segura: apenas pessoas com as permissões corretas no Salesforce podem ver e editar informações de clientes no Slack.

“A possibilidade das equipes de trabalharem juntas com eficiência e conversas baseadas em dados do cliente é um diferencial e uma vantagem incrível para a nossa empresa”, disse Ariel Sakin, VP de sistemas de informações corporativas da Snyk. “Quando conseguimos um alinhamento melhor, nossas equipes agregam mais valor para os clientes.”

Salesforce no Slack, desenvolvido para pequenas empresas e empresas em expansão Nos próximos meses, os canais do Salesforce estarão disponíveis no Salesforce Starter Suite, uma solução que capacita empresas em expansão a gerenciar todos os clientes no Slack com modelos pré-construídos, orientação integrada e ferramentas de CRM prontas para uso.

Use os canais do Salesforce no Slack e no Salesforce intuitivamente

Cada tipo de trabalho exige uma forma diferente de colaboração. Às vezes, você precisa compartilhar uma atualização rápida com a equipe enquanto corre entre reuniões. Outras, são necessárias mais respostas aos dados que você está vendo no painel de relatórios.

Os canais do Salesforce estão disponíveis no Slack e em breve serão integrados à interface do usuário do Salesforce. Essa flexibilidade permitirá que membros da equipe participem das mesmas conversas e acessem os mesmos dados dos clientes, independentemente de estarem trabalhando no Salesforce ou no Slack, em computadores ou dispositivos móveis.

Um agente de atendimento que trabalha no Salesforce não precisará mais alternar entre ferramentas para conversar com um especialista em produtos no Slack. Todos podem simplesmente entrar em uma discussão direto de onde estão trabalhando, com toda a conversa vinculada ao registro.

“A colaboração é perfeitamente sincronizada entre o Slack e o Salesforce, garantindo que todos fiquem atualizados enquanto trabalham no lugar que melhor convém”, afirmou Parker Harris, CTO do Slack e cofundador do Salesforce.

Tenha acesso a insights mais completos sobre os clientes com recursos de IA

Uma pesquisa da Gartner revelou que 47% dos trabalhadores do conhecimento têm dificuldade em encontrar as informações necessárias para realizar seus trabalhos. E se as equipes pudessem usar IA para se atualizar sobre todas as decisões tomadas para fechar um negócio, acessando um ano de conversas em questão de segundos? Isso é possível quando a IA extrai dados de registros do CRM e conversas da equipe.

Com a IA do Slack, nosso complemento de IA, você pode usar resumos de conversas para ficar em dia rapidamente sobre os principais destaques de conversas sobre clientes que ocorrem nos canais do Salesforce aos quais você tem acesso no Slack.

Cada resumo gera citações e, com apenas um clique, um executivo de contas pode mergulhar mais profundamente em uma conversa sobre estratégias pós-venda para clientes, ou um líder comercial pode entrar em uma conversa sobre um negócio em risco para ajudar a orientar a equipe ao sucesso. Toda a equipe pode acompanhar tudo o que está acontecendo em toda a jornada do cliente.

“A combinação dos canais do Salesforce e a IA do Slack é fundamental para o sucesso das vendas em equipe.” Scott Barghaan SVP de experiência global de vendas, Salesforce

“As vendas em equipe são essenciais para o sucesso no Salesforce”, afirmou Scott Barghaan, SVP de experiência global de vendas no Salesforce. “É assim que formamos uma visão clara para resolver os problemas mais desafiadores de nossos clientes. Os canais do Salesforce e a IA do Slack juntos são fundamentais para o sucesso das vendas, pois mantêm a equipe alinhada e focada nos problemas em questão. Portanto, o Slack é uma ferramenta indispensável para a experiência de nossos vendedores.”

Nos próximos meses, os canais do Salesforce permitirão que nossos clientes que usam o Agentforce, a IA conversacional para CRM, gerem respostas mais completas e úteis. Com dados conversacionais dos canais do Salesforce combinados a dados estruturados de clientes do Salesforce, as equipes terão uma visão completa das informações necessárias para traçar estratégias de suporte aos clientes.

Quer saber mais sobre como sua equipe pode se beneficiar dos canais do Salesforce? Confira este webinar e entre em contato com a equipe de vendas agora.

A publicação acima tem fins puramente informativos. Não utilize essas informações para tomar decisões a respeito das suas aquisições. O desenvolvimento, o lançamento e as datas de produtos, recursos ou funcionalidades continuam a critério exclusivo do Slack e estão sujeitos a alterações.