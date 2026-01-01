Salesforce 頻道將資料和對話整合在一起

團隊在服務客戶時，既要瀏覽電子郵件和訊息中的通訊內容，又要使用各種應用程式和舊版系統，但這樣來回切換不僅浪費寶貴的時間，還造成無法與 CRM 互通，形成資訊孤島，讓團隊無法全面瞭解客戶。結果就是交易延遲、個案遭擱置，導致現今大部分公司都無法滿足客戶的期望。要改變這種現狀，就需要有一種方法，讓團隊對客戶有一致的瞭解，能夠高效率地工作。

為此，我們在 Dreamforce 推出 Salesforce 頻道。這是一種新型的 Slack 頻道，徹底改變了團隊處理客戶資料的方式。目前，這個業界首創的解決方案適用於所有 Slack Sales Elevate 客戶，可將 Salesforce CRM 資料和 Slack 中著重於客戶的現有對話連結，為團隊提供一個可運用 AI 功能的統合空間，可以在此協作並根據資料迅速做出決策，以合作滿足客戶需求。

來深入瞭解為何 Salesforce 頻道如此重要和它的運作方式吧！

「我們很高興可以將世界一流的 AI CRM、世界領先的工作作業系統以及 Slack 中的 Salesforce 頻道整合在一起。」 Slack CTO Parker Harris

整合 CRM 和對話，團隊處理客戶協調工作更迅速

四處尋找客戶資訊的日子已成過去，現在有了 Salesforce 頻道，可確保團隊成員在一個地方就能找到客戶的最新資訊，還能在這裡展開對話和採取行動。

為此，這些頻道以安全的方式將 Salesforce 記錄中的 CRM 記錄 (包括機會、個案和自訂物件) 與團隊追蹤進度、分享知識和支援客戶所需的工具和相關人員整合在一起。所有這些資訊都會整理到頻道頂端的分頁，因此在同一個畫面中就能快速存取客戶資料、檔案和 Slack 清單等內容。

有了 Salesforce 頻道，不同部門和產業的團隊可以改善協作及服務客戶的方式。企業帳戶團隊可以使用這些頻道來追蹤交易進度、制定處理複雜問題的策略，並更有效率地管理每位客戶的合約核准情況。在未來幾個月，使用 Salesforce Starter Suite 的新興小型組織將可使用 Salesforce 頻道，讓團隊能靈活地協作處理客戶請求。

Accenture Salesforce 業務團隊資深管理總監暨負責人 Stephanie Sadowski 表示：「Salesforce 頻道縮短了從客戶資料到做出決策之間的時間。現在，我們的 Salesforce 帳戶團隊隨手就能取得不同交易、個案和專案中的 Salesforce 客戶資料，這不僅簡化工作流程和提高效率，還讓我們四散各地的團隊更有效地為客戶提供服務。」

在 Salesforce 頻道中，管理 CRM 工作非常快速簡單。你可以直接在 Slack 編輯和更新 Salesforce 資料，無需在多種工具中重複輸入資訊，也不用管理多項登入資料。資料管理也很安全，因為只有在 Salesforce 中擁有適當權限的人員，才能在 Slack 中查看和編輯客戶資訊。

Snyk 公司資訊系統副總裁 Ariel Sakin 表示：「團隊能夠以客戶資料為基礎進行對話，有效率地齊心合作，這將徹底改變一切，並為我們的業務帶來極大優勢，因為我們可以更好地針對客戶進行協調，我們的團隊也將能為客戶創造更多價值。」

Slack 的 Salesforce 專為新興小型企業打造 在未來幾個月，Salesforce Starter Suite 將提供 Salesforce 頻道，讓新興企業能在 Slack 中透過預先建立的範本、應用程式內的指引和可直接使用的 CRM 工具管理所有客戶。

在 Slack 和 Salesforce 中順暢使用 Salesforce 頻道

不同類型的工作需要不同的協作方式。有時候，在參與一場又一場會議時，需要迅速與團隊分享新資訊。也有的時候，對報告控制面板中的資料有些疑問，需要進一步尋求解答。

目前可在 Slack 中使用的 Salesforce 頻道很快便會整合到 Salesforce 使用者介面中，可以提升團隊成員工作的靈活性，不論他們使用 Salesforce 還是 Slack，也不論是透過電腦或行動裝置工作，都可以參與相同的對話並取得相同的客戶資料。

在 Salesforce 中工作的服務專員無需切換環境，也能與在 Slack 中工作的產品專家對話。所有人都可以在工作的位置直接參與討論，全部對話內容還都會保存在記錄中。

Slack 的 CTO 暨 Salesforce 共同創辦人 Parker Harris 表示：「在 Slack 和 Salesforce 之間可以順暢同步協作，確保每個人都能待在最適合自己的地方工作，同時還能掌握最新資訊。」

透過 AI 功能取得更豐富的客戶深入分析

Gartner 問卷調查顯示，47% 的知識工作者很難找到完成工作所需的資訊。想像一下，如果團隊使用 AI，幾秒就可以掌握一年的對話內容重點，加速完成所有成交相關決策，情況是不是大不相同？其實，只要有可以提取 CRM 記錄和團隊對話資料的 AI，這就能實現。

有了我們的 AI 擴充套件服務 Slack AI，即可產生對話摘要，如果在公司 Slack 工作空間中，你可以存取的相關 Salesforce 頻道有關於客戶的討論，就能迅速掌握重點。

每個摘要都會產生引用文字，只要按一下，帳戶主管就能深入討論客戶的售後策略；業務主管可以參與面臨風險的交易相關討論，以協助引導團隊取得成功；整個團隊也可以完全整握在服務客戶的整個過程中發生的事情。

Salesforce 全球銷售體驗資深副總裁 Scott Barghaan 表示：「團隊銷售是 Salesforce 的成功秘訣之一。我們依靠這種方法達成共識，齊心解決客戶最棘手的問題。Salesforce 頻道和 Slack AI 的結合是團隊成功銷售的關鍵，幫助團隊保持同調，將注意力放在眼前的問題上。Slack 有助於提升銷售人員的體驗，是他們不可或缺的工具。」

在未來幾個月，使用 Agentforce (與 CRM 整合的對話式 AI) 的客戶只要運用 Salesforce 頻道，即可獲得更符合需要且全面的回應。結合 Salesforce 頻道的對話資料和 Salesforce 的結構化客戶資料，團隊將可以取得所需的完整資訊，以制定支援客戶的策略。

想深入瞭解團隊使用 Salesforce 頻道可以獲得哪些好處嗎？不妨立即觀看此網路研討會並聯絡銷售團隊。

上述資訊僅供參考。請勿根據本文資訊做出購買決策。任何產品或功能之開發、發布和時程安排由 Slack 全權決定，可能會有所變動。