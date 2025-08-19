Hoje estamos trazendo as listas do Slack, para que suas equipes possam gerenciar projetos, solicitações recebidas e as principais prioridades. Criamos as listas para ajudar as equipes a atingir as metas, trazendo o gerenciamento de projetos para onde elas já estão trabalhando, no Slack.

Ano após ano, os líderes corporativos estão gastando dinheiro em ferramentas que prometem ajudá-los a atingir suas metas, mas essas ferramentas geralmente não cumprem essa promessa. Na verdade, mesmo com todas as soluções disponíveis atualmente, apenas 34% dos projetos são concluídos no prazo e dentro do orçamento. O motivo, segundo o The Wall Street Journal, é a dificuldade de encontrar uma ferramenta de gerenciamento de projetos que satisfaça as necessidades dos funcionários.

Nossos clientes concordam. Eles nos dizem que as ferramentas de gerenciamento de projetos disponíveis atualmente dão conta do recado para gerentes de projetos e de equipes, mas não são usadas de forma eficaz pelas pessoas que realmente fazem o trabalho. A experiência deles é assim:

As pessoas designadas para as tarefas têm suas conversas sobre o trabalho fora da ferramenta de gerenciamento de projetos.

As equipes de toda a empresa usam apps diferentes, o que cria barreiras e problemas com licenças.

As pessoas passam horas em trabalhos duplicados, gerenciando e compartilhando atualizações em várias ferramentas, plataformas e sistemas.

Agora, em vez de comprar uma nova ferramenta de gerenciamento de projetos que mantém as informações, as conversas e as equipes separadas e isoladas, você pode reunir tudo e todos para gerenciar o trabalho com as listas do Slack.

“Com as listas, você pode transformar as conversas no Slack em tarefas práticas que impulsionam o trabalho.” Denise Dresser CEO, Slack

Mantenha o trabalho em andamento organizando tarefas nas listas do Slack

Milhões de conversas acontecem diariamente no Slack. Agora você pode usar as listas do Slack para capturar, organizar e monitorar as partes mais importantes dessas conversas — prazos, proprietários, recursos e muito mais — onde o trabalho acontece.

As listas dão estrutura às suas conversas no Slack. Você pode transformar ideias compartilhadas em um canal de projeto em próximas etapas acionáveis ou capturar solicitações de mensagens diretas em uma lista para compartilhar com a sua equipe.

Com as listas, é possível eliminar a alternância entre apps, para que todos com quem você trabalha possam colaborar e se manter alinhados em projetos multifuncionais, solicitações e muito mais — tudo isso dentro do fluxo de trabalho.

“Com as listas, você pode transformar as conversas no Slack em tarefas práticas que impulsionam o trabalho”, diz a CEO do Slack, Denise Dresser. “Agora, aquelas próximas etapas soltas compartilhadas em um canal de projeto podem ser monitoradas por toda a equipe. Com o gerenciamento de projetos no Slack, as equipes em todas as organizações terão tudo o que precisam para concluir projetos mais rapidamente e aumentar a produtividade usando todo o poder do Slack.”

As listas podem ajudar todas as equipes de qualquer organização Vendas: promova o alinhamento entre as equipes de contas para fechar negócios num piscar de olhos. Mapeie a estratégia da conta, prepare-se para reuniões com clientes e solicite aprovações para manter toda a equipe organizada e em sintonia.

promova o alinhamento entre as equipes de contas para fechar negócios num piscar de olhos. Mapeie a estratégia da conta, prepare-se para reuniões com clientes e solicite aprovações para manter toda a equipe organizada e em sintonia. Atendimento: resolva incidentes mais rápido com um processo de gerenciamento padronizado. Chame rapidamente especialistas para atuar juntos em incidentes e oriente os agentes com um modelo que lhes permita executar e resolver problemas.

resolva incidentes mais rápido com um processo de gerenciamento padronizado. Chame rapidamente especialistas para atuar juntos em incidentes e oriente os agentes com um modelo que lhes permita executar e resolver problemas. Marketing: planeje e execute campanhas, eventos e lançamentos de marketing com mais eficiência, centralizando as conversas e trabalhando em sintonia com as partes interessadas.

planeje e execute campanhas, eventos e lançamentos de marketing com mais eficiência, centralizando as conversas e trabalhando em sintonia com as partes interessadas. TI: melhore o tempo de resposta e simplifique os processos em toda a equipe. Gerencie solicitações de suporte coletadas de envios de formulários de fluxo de trabalho para atribuir proprietários de tarefas, priorizar o trabalho e finalizar as solicitações rapidamente.

Gerencie e monitore projetos do início ao fim no Slack

Esta animação da interface do usuário mostra como você pode organizar o trabalho em listas usando campos e visualizações.

As listas facilitam a promoção da responsabilidade em toda a sua equipe. Desde o planejamento de campanhas de marketing e lançamentos de produtos até o gerenciamento da integração de funcionários e implantações de tecnologia, uma lista pode ajudar a manter o trabalho em dia.

Veja como as listas funcionam: você adiciona campos (exibidos como colunas) — como responsável, prazo, status e prioridade — que fornecem contexto aos itens (exibidos como linhas) do seu projeto. Depois de adicionar itens à sua lista, você pode ordenar, agrupar e usar filtros para organizá-los. As visualizações são uma forma flexível de agrupar tarefas por qualquer campo, para que você possa priorizar o trabalho, identificar lacunas ou bloqueios e manter tudo em andamento.

Criamos as listas para complementar a forma como você já está trabalhando no Slack:

Use o Criador de fluxo de trabalho para criar automações com listas.

Incorpore listas em um briefing de canvas com entregas e cronogramas do projeto.

Salve uma mensagem em uma lista para consultar de maneira rápida e fácil.

Em breve: obtenha os destaques dos projetos e pesquise informações em listas instantaneamente com a IA do Slack.

“A combinação de listas, canvas e o Criador de fluxo de trabalho nos permite trabalhar de maneiras completamente novas no Slack. Nossa equipe agora pode monitorar e colaborar em tarefas e organizar informações que podem ser compartilhadas entre as equipes, tudo em um único espaço.” Jörg Baldzer Engenheiro de TI principal, FREENOW

Colabore nas tarefas em que você já está trabalhando em conjunto

Todos os recursos do Slack funcionam juntos para que você possa fazer seu melhor trabalho. O mesmo acontece com as listas. Veja as conversas em itens individuais em uma lista, por exemplo. Seja você um agente de suporte ao cliente que precisa chamar um especialista para obter orientação ou um representante de vendas que precisa da aprovação da gerência antes de finalizar uma solicitação, você pode incluir facilmente as pessoas na conversa.

As conversas oferecem aos colegas o contexto necessário para se manterem informados, agirem e participarem de uma discussão. Por exemplo, você pode usar as conversas em itens para:

Adicionar um colega de equipe a uma discussão com uma @menção para responder a uma pergunta sobre um prazo.

Criar e compartilhar um clipe com feedback sobre um produto específico.

Enviar arquivos e compartilhar canvas que fornecem mais contexto sobre um item.

Compartilhe listas no Slack e convide um colega de equipe, um canal inteiro ou seus parceiros externos (via Slack Connect) com um clique. Você não precisa de apps adicionais, licenças ou treinamento sobre o produto, e todos com quem você trabalha no Slack podem colaborar em uma lista.

Automatize e faça a triagem de solicitações e tarefas em todos os apps

Com as automações, as listas se tornam seu centro de gerenciamento e triagem de trabalho no Slack, ajudando você a aumentar sua produtividade. Facilitamos a criação de automações com listas usando o Criador de fluxo de trabalho para que você possa:

Coletar e fazer a triagem de solicitações, desde aprovações legais até solicitações de suporte.

Configurar alertas para tarefas. Por exemplo, receba alertas quando novos itens forem adicionados a uma lista, quando o status de um item for alterado ou quando um item for atribuído a você.

Criar seus próprios fluxos de trabalho personalizados para gerenciar tarefas entre apps usando conectores prontos para uso.*

* Observação: as integrações nativas com apps de terceiros são limitadas atualmente. A funcionalidade será ampliada em versões futuras.

“Estamos animados para usar as listas para gerenciar projetos e monitorar solicitações, e achamos que esse recurso pode proporcionar uma economia de tempo significativa para a nossa equipe.” Lori Drake Diretora de estratégia de sistemas, Marriott Digital Services

Em outras palavras, as listas economizam seu tempo. De acordo com os clientes no nosso piloto do recurso, 77% afirmam que as listas melhoraram sua capacidade de realizar o trabalho. A Marriott Digital Services é um desses clientes.

“Nossa equipe teve a oportunidade de participar do piloto das listas e não hesitou”, diz Lori Drake, diretora de estratégia de sistemas da Marriott Digital Services. “Estamos animados para usar as listas para gerenciar projetos e monitorar solicitações, e achamos que esse recurso pode proporcionar uma economia de tempo significativa para a nossa equipe.”

Com as listas, as equipes podem se concentrar no que é mais importante: fazer o melhor trabalho, mais rápido — e tudo no Slack, a plataforma de trabalho com tecnologia de IA.

As listas do Slack serão lançadas para clientes de planos pagos nas próximas semanas, a partir de hoje. Entre em contato com a equipe de vendas para saber mais e junte-se a nós em um webinar sobre as listas do Slack no dia 20 de junho.

A publicação acima tem fins puramente informativos. Não utilize essas informações para tomar decisões a respeito das suas aquisições. O desenvolvimento, o lançamento e as datas de produtos, recursos ou funcionalidades continuam a critério exclusivo do Slack e estão sujeitos a alterações.