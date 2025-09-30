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A IDC MarketScape nomeia o Slack como um dos líderes

Descubra a posição do Slack na nova avaliação de fornecedores globais de aplicativos de colaboração e de comunidade

Criado pela equipe do Slack30 de setembro de 2025

Leitura de 1 minutos

Em 2020, empresas do mundo todo tiveram que adotar rapidamente novas formas de trabalhar. Essas mudanças rápidas levaram à ascensão da sede digital. Antes desta mudança de paradigma, os apps de colaboração melhoravam a comunicação no escritório. Agora, eles são o escritório. No entanto, nem todos os apps de colaboração são criados da mesma forma.

Quando veio a pandemia, o Slack estava entre as poucas soluções renomadas prontas para atender à repentina demanda. Esta é apenas uma das descobertas da nova avaliação de fornecedores da IDC MarketScape que faz um apanhado geral das soluções disponíveis hoje e posiciona o Slack como um líder entre grandes fornecedores de plataformas colaborativas e de comunidade.

Quadrante da IDC MarketScape: “avaliação de fornecedores globais de aplicativos de colaboração e de comunidade em 2021”

IDC MarketScape: “avaliação de fornecedores globais de aplicativos de colaboração e de comunidade em 2021” avalia uma dúzia de empresas que usam uma metodologia rigorosa baseada em critérios qualitativos e quantitativos. A pontuação de funcionalidades avalia o produto do fornecedor, a estratégia de lançamento no mercado e a execução do negócio em curto prazo. A pontuação de estratégias avalia o alinhamento das estratégias do fornecedor com os requisitos do cliente em uma janela de três a cinco anos.

Na análise, o relatório da IDC MarketScape coloca o Slack como líder com relação às suas estratégias e funcionalidades, colocando em destaque principalmente estes pontos fortes:

  • Adoção significativa pela comunidade de desenvolvedores
  • Integrações com um grande número de apps de softwares corporativos
  • Novos recursos de áudio e de vídeo como círculos e clipes
  • Equipe interna de atendimento ao cliente e gerenciamento
  • Planos favoráveis às empresas para ajudar a atender requisitos de segurança, conformidade e governança

A IDC MarketScape aconselha os compradores de produtos tecnológicos a considerarem diversos fatores quando forem escolher uma plataforma de colaboração, incluindo a velocidade, o entusiasmo dos clientes e a simplicidade da experiência de usuário. Acreditamos que no que diz respeito a estes e a diversos outros critérios, o Slack é uma das melhores opções disponíveis hoje.

Encontre mais informações no trecho da IDC MarketScape.

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