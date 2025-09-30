2020 mussten Unternehmen weltweit schnell neue Arbeitsweisen finden. Diese rasante Entwicklung hat zur Entstehung des digitalen Büros geführt. Vor diesem Paradigmenwechsel verbesserten Anwendungen für die Zusammenarbeit die Bürokommunikation – jetzt sind sie selbst zum Büro der Zukunft geworden. Allerdings sind nicht alle Anwendungen für die Zusammenarbeit gleich.

Als die Pandemie ausbrach, gehörte Slack zu den wenigen bekannten Lösungen, die erfolgreich auf die steigende Nachfrage reagieren konnten. Das ist nur eines der Ergebnisse einer neuen IDC MarketScape-Anbieterbewertung, die einen umfassenden Blick auf die Palette der heute verfügbaren Lösungen wirft und Slack unter den großen Anbietern von Collaboration- und Community-Plattformen als einen der Marktführer einstuft.

IDC MarketScape: „Collaboration- und Community-Anwendungen weltweit, 2021 – Anbieterbewertung“ bewertet ein Dutzend Unternehmen mit Hilfe einer strengen Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert. Der Fähigkeitsindex bewertet das Produkt des Anbieters, die Markteinführungsstrategie und die kurzfristige Geschäftsabwicklung. Der Strategieindex bewertet das Alignment der Anbieterstrategien und der Kundenanforderungen in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren.

In der Analyse stuft der IDC MarketScape-Bericht Slack sowohl auf strategischer Ebene, als auch wegen seines Funktionsumfangs als einen der Marktführer ein und hebt insbesondere folgende Stärken hervor:

Umfassende Akzeptanz durch Entwicklerinnen und Entwickler

Integration in zahlreiche Unternehmenssoftwareanwendungen

Neue Audio- und Videofunktionen wie Huddles und Video- und Sprachnachrichten

Interner Kundenservice und Verwaltung von Kundenbeziehungen

Unternehmensfreundliche Pläne zur Erfüllung von Sicherheits-, Compliance- und Governance-Anforderungen

Die IDC MarketScape-Studie rät Technologiekäuferinnen und -käufern, bei der Auswahl einer Kollaborationsplattform eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen, darunter die Schnelligkeit der Funktionen, die Begeisterung der Kunden-Community und die Einfachheit der Benutzererfahrung. Wir sind der Ansicht, dass Slack wegen dieser und vieler weiterer Kriterien aktuell eine der besten Optionen auf dem Markt ist.

Weitere Informationen sind im IDC MarketScape-Auszug zu finden.