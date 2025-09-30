2020년 전 세계의 기업은 새로운 업무 방식에 빠르게 적응해야 했습니다. 업무 방식의 급격한 변화는 Digital HQ의 탄생으로 이어졌습니다. 이런 패러다임의 변화가 일어나기 이전에는 협업 애플리케이션이 사무실에서 커뮤니케이션을 향상하는 데 일조했습니다. 이제, 협업 애플리케이션은 사무실 그 자체라고 할 수 있습니다. 하지만 모든 협업 애플리케이션이 다 똑같은 것은 아닙니다.

팬데믹이 발생했을 때 Slack은 급증하는 수요를 충족하기 위해 확장할 준비가 되어 있는, 몇 안 되는 주요 솔루션 중 하나였습니다. 이는 현재 사용 가능한 솔루션의 환경을 종합적으로 검토한 후 주요 협업 및 커뮤니티 플랫폼 공급업체 중 Slack을 리더로 선정한 IDC MarketScape의 새로운 공급업체 평가에서 확인할 수 있는 사실 중 하나입니다.

IDC MarketScape: “2021년 전 세계 협업 및 커뮤니티 애플리케이션 공급업체 평가”에서는 정량적 기준과 정성적 기준을 기반으로 엄격하게 십여 개 회사의 점수를 평가합니다. 역량 점수는 공급업체 제품, 시장 출시 전략 및 단기적인 비즈니스 실행을 측정하여 평가합니다. 전략 점수는 공급업체 전략이 고객의 요구 사항에 얼마나 부합하는지를 3~5년 단위로 측정하여 평가합니다.

이런 분석을 통해 IDC MarketScape 보고서는 전략과 역량 측면에서 모두 Slack을 리더로 선정했으며, 특히 다음과 같은 강점을 강조했습니다.

개발자 커뮤니티에서 폭넓게 채택

수많은 비즈니스 소프트웨어 애플리케이션과 통합

허들 및 클립과 같은 새로운 오디오 및 비디오 기능

인하우스 고객 관계 지원 및 관리

보안, 규정 준수 및 정부 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 엔터프라이즈 친화적 플랜

IDC MarketScape는 기술 구매자에게 협업 플랫폼을 선택할 때 기능의 속도, 고객 커뮤니티의 열정 및 사용자 경험의 단순성을 포함한 다양한 요소를 고려하도록 권합니다. 이런 측면 뿐만 아니라 여러 다른 기준에 있어서도 Slack이 현재 시점에서 사용 가능한 최고의 옵션 중 하나라고 생각합니다.

자세한 내용은 IDC MarketScape 발췌문에서 확인할 수 있습니다.