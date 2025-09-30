2020년 전 세계의 기업은 새로운 업무 방식에 빠르게 적응해야 했습니다. 업무 방식의 급격한 변화는 Digital HQ의 탄생으로 이어졌습니다. 이런 패러다임의 변화가 일어나기 이전에는 협업 애플리케이션이 사무실에서 커뮤니케이션을 향상하는 데 일조했습니다. 이제, 협업 애플리케이션은 사무실 그 자체라고 할 수 있습니다. 하지만 모든 협업 애플리케이션이 다 똑같은 것은 아닙니다.
팬데믹이 발생했을 때 Slack은 급증하는 수요를 충족하기 위해 확장할 준비가 되어 있는, 몇 안 되는 주요 솔루션 중 하나였습니다. 이는 현재 사용 가능한 솔루션의 환경을 종합적으로 검토한 후 주요 협업 및 커뮤니티 플랫폼 공급업체 중 Slack을 리더로 선정한 IDC MarketScape의 새로운 공급업체 평가에서 확인할 수 있는 사실 중 하나입니다.
IDC MarketScape: “2021년 전 세계 협업 및 커뮤니티 애플리케이션 공급업체 평가”에서는 정량적 기준과 정성적 기준을 기반으로 엄격하게 십여 개 회사의 점수를 평가합니다. 역량 점수는 공급업체 제품, 시장 출시 전략 및 단기적인 비즈니스 실행을 측정하여 평가합니다. 전략 점수는 공급업체 전략이 고객의 요구 사항에 얼마나 부합하는지를 3~5년 단위로 측정하여 평가합니다.
이런 분석을 통해 IDC MarketScape 보고서는 전략과 역량 측면에서 모두 Slack을 리더로 선정했으며, 특히 다음과 같은 강점을 강조했습니다.
- 개발자 커뮤니티에서 폭넓게 채택
- 수많은 비즈니스 소프트웨어 애플리케이션과 통합
- 허들 및 클립과 같은 새로운 오디오 및 비디오 기능
- 인하우스 고객 관계 지원 및 관리
- 보안, 규정 준수 및 정부 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 엔터프라이즈 친화적 플랜
IDC MarketScape는 기술 구매자에게 협업 플랫폼을 선택할 때 기능의 속도, 고객 커뮤니티의 열정 및 사용자 경험의 단순성을 포함한 다양한 요소를 고려하도록 권합니다. 이런 측면 뿐만 아니라 여러 다른 기준에 있어서도 Slack이 현재 시점에서 사용 가능한 최고의 옵션 중 하나라고 생각합니다.
자세한 내용은 IDC MarketScape 발췌문에서 확인할 수 있습니다.
