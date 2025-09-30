손가락 끝을 맞대어 공의 균형을 잡고 있는 두 손
새 소식

IDC MarketScape에서 Slack을 리더로 선정했습니다

새로 발표된 전 세계 협업 및 커뮤니티 애플리케이션 공급업체 평가에서 Slack이 어떤 평가를 받았는지 알아보세요.

Slack 팀이 작성2025년 9월 30일

1분 분량

2020년 전 세계의 기업은 새로운 업무 방식에 빠르게 적응해야 했습니다. 업무 방식의 급격한 변화는 Digital HQ의 탄생으로 이어졌습니다. 이런 패러다임의 변화가 일어나기 이전에는 협업 애플리케이션이 사무실에서 커뮤니케이션을 향상하는 데 일조했습니다. 이제, 협업 애플리케이션은 사무실 그 자체라고 할 수 있습니다. 하지만 모든 협업 애플리케이션이 다 똑같은 것은 아닙니다.

팬데믹이 발생했을 때 Slack은 급증하는 수요를 충족하기 위해 확장할 준비가 되어 있는, 몇 안 되는 주요 솔루션 중 하나였습니다. 이는 현재 사용 가능한 솔루션의 환경을 종합적으로 검토한 후 주요 협업 및 커뮤니티 플랫폼 공급업체 중 Slack을 리더로 선정한 IDC MarketScape의 새로운 공급업체 평가에서 확인할 수 있는 사실 중 하나입니다.

IDC MarketScape의 사분면 그래프: “2021년 전 세계 협업 및 커뮤니티 애플리케이션 공급업체 평가”

IDC MarketScape: “2021년 전 세계 협업 및 커뮤니티 애플리케이션 공급업체 평가”에서는 정량적 기준과 정성적 기준을 기반으로 엄격하게 십여 개 회사의 점수를 평가합니다. 역량 점수는 공급업체 제품, 시장 출시 전략 및 단기적인 비즈니스 실행을 측정하여 평가합니다. 전략 점수는 공급업체 전략이 고객의 요구 사항에 얼마나 부합하는지를 3~5년 단위로 측정하여 평가합니다.

이런 분석을 통해 IDC MarketScape 보고서는 전략과 역량 측면에서 모두 Slack을 리더로 선정했으며, 특히 다음과 같은 강점을 강조했습니다.

  • 개발자 커뮤니티에서 폭넓게 채택
  • 수많은 비즈니스 소프트웨어 애플리케이션과 통합
  • 허들클립과 같은 새로운 오디오 및 비디오 기능
  • 인하우스 고객 관계 지원 및 관리
  • 보안, 규정 준수 및 정부 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되는 엔터프라이즈 친화적 플랜

IDC MarketScape는 기술 구매자에게 협업 플랫폼을 선택할 때 기능의 속도, 고객 커뮤니티의 열정 및 사용자 경험의 단순성을 포함한 다양한 요소를 고려하도록 권합니다. 이런 측면 뿐만 아니라 여러 다른 기준에 있어서도 Slack이 현재 시점에서 사용 가능한 최고의 옵션 중 하나라고 생각합니다.

자세한 내용은 IDC MarketScape 발췌문에서 확인할 수 있습니다.

이 포스트가 유용했나요?

0/600

훌륭해요!

피드백을 주셔서 감사합니다.

알겠습니다!

피드백을 주셔서 감사합니다.

죄송합니다. 문제가 발생했습니다. 나중에 다시 시도해주세요.

계속 읽기

변환

고객 지원을 위한 Slack: Slack 커뮤니티 뉴욕시의 전문가 팁

Slack 전문가들로부터 고객 지원을 위해 Slack을 최대한 활용하는 방법에 대해 들어보세요.

변환

Slack이 엔터프라이즈 재무 팀의 생산성을 높이는 세 가지 방법

Salesforce 재무 팀은 Slack을 사용하여 보고 및 승인, 외부 파트너와의 협업 속도를 높입니다.

새 소식

대화가 곧 업무가 되는 Slack 리스트

업무가 이루어지는 곳에서 프로젝트, 요청, 작업을 관리할 수 있는 새로운 Slack 기능을 출시합니다.

생산성

Slack 프로덕트 디자인 최고 리더가 말하는 5가지 제품 원칙

“Slack의 제품 원칙 5가지는 편리하고 생산적인 Work OS를 만드는 과정에 매우 중요하게 작동합니다.”