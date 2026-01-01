변화 관리
고객 지원을 위한 Slack: Slack 커뮤니티 뉴욕시의 전문가 팁
Slack 전문가들로부터 고객 지원을 위해 Slack을 최대한 활용하는 방법에 대해 들어보세요.
Slack이 엔터프라이즈 재무 팀의 생산성을 높이는 세 가지 방법
Salesforce 재무 팀은 Slack을 사용하여 보고 및 승인, 외부 파트너와의 협업 속도를 높입니다.
IDC MarketScape에서 Slack을 리더로 선정했습니다
새로 발표된 전 세계 협업 및 커뮤니티 애플리케이션 공급업체 평가에서 Slack이 어떤 평가를 받았는지 알아보세요.
대화가 곧 업무가 되는 Slack 리스트
업무가 이루어지는 곳에서 프로젝트, 요청, 작업을 관리할 수 있는 새로운 Slack 기능을 출시합니다.
Slack 프로덕트 디자인 최고 리더가 말하는 5가지 제품 원칙
“Slack의 제품 원칙 5가지는 편리하고 생산적인 Work OS를 만드는 과정에 매우 중요하게 작동합니다.”
Slack, Dreamforce에서 에이전트 시대를 위한 혁신을 공개하다
디지털 에이전트 시대에 Slack의 업무용 운영 체제를 통해 조직이 어떻게 성공할 수 있는지 자세히 알아보세요.
Slack이 Salesforce HR 팀을 위한 AI 기반 업무용 플랫폼인 이유
Salesforce 팀이 채용 시간을 단축하고 직원 생산성을 높이며 유지율을 높이기 위해 Slack을 활용하는 4가지 방식을 만나 보세요.
비즈니스 리더가 생성형 AI로 승리하는 5가지 방법
Harvard Business Review 분석 서비스 보고서에서 기업들이 AI를 통해 어떻게 발전하고 있는지 살펴봅니다.