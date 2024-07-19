Slack이 Salesforce HR 팀을 위한 AI 기반 업무용 플랫폼인 이유

산업 분야 전반에서 인재에 대한 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. Gartner의 2024년 인적 자원 우선순위 설문 조사에 따르면, CEO의 26%가 비즈니스 전망을 가장 어둡게 만드는 요인으로 인재 부족을 꼽았습니다. HR 부서에서는 능력 있는 직원을 유치하여 온보딩하는 것뿐만 아니라 이들을 유지하기 위해서도 신속하고 협조적으로 업무를 처리해야 합니다.

최고의 인재를 확보했다고 하더라도 HR 팀의 효율성은 팀이 프로세스를 순조롭게 운영하기 위해 사용하는 도구에 따라 결정됩니다. 이러한 이유로 Salesforce HR 전문가들은 Slack을 사용해 채용 및 온보딩부터 장기 근속자를 만족시키고 의욕을 고취하는 데 이르기까지 직원 여정의 모든 단계를 지원하고 있습니다.

“Slack은 직원들이 스스로 필요한 정보를 찾도록 도와주며 이는 생산성 향상으로 이어지기에 모든 HR 팀이 원하는 기능이라고 할 수 있습니다.”라고 Kim Strashovskiy(Salesforce 인재 서비스 부문 부사장)은 말합니다. “생산성을 높이기가 쉬울수록 직원들이 더욱 만족하고 적극적으로 참여하며 조직에 남아 탁월한 성과를 낼 확률이 높아집니다.”

다음으로 Salesforce HR 팀이 Slack을 AI 기반의 업무용 플랫폼으로 사용하여 직원들이 최상의 성과를 낼 수 있도록 지원하는 방법을 살펴보겠습니다.

“Slack은 직원들이 빠르고 쉽게 정보에 액세스할 수 있도록 지원하여 회사와 고객 모두의 시간을 절감하고 생산성을 높여줍니다. 이는 모든 HR 팀이 원하는 것이죠.” Salesforce 인재 서비스 부문 부사장 Kim Strashovskiy

채널 기반 협업을 통한 채용 프로세스 가속화

Salesforce의 HR 팀들은 주로 Slack 채널을 사용하여 협업합니다. 채널은 팀의 모든 구성원과 파일 및 메시지를 공유할 수 있는 단일 공간이며 어떤 프로젝트, 주제, 부서에 대해서도 생성할 수 있습니다.

“HR 팀 내에는 다양한 유형의 업무가 있고 다양한 도구가 사용되므로 팀이 단절되는 경향이 있습니다.”라고 Sheima Mojtahedi(Salesforce 채용 솔루션 컨설턴트 선임 관리자)가 말합니다. “하나의 특정 공간에서 빠르게 업데이트를 제공하고 리소스를 공유할 수 있기 때문에 Slack 채널은 팀이 서로 연결된 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다. 채널을 이용하면 이전 대화 내용도 쉽게 검색해 볼 수 있으므로 Slack은 제 개인적인 지식 기반이기도 합니다.”

채용 담당자는 기밀 주제가 포함된 대화를 나누기 위해 비공개 채널을 사용합니다. 이러한 채널은 초대된 사람들만 액세스해 내용을 검색할 수 있습니다. 예를 들어, 채용 팀은 급여 등급부터 면접 계획에 이르는 모든 내용을 채용 관리자와 상의하는 데 비공개 Slack 채널을 사용하고 있습니다.

Salesforce 팀은 외부 에이전시와 협력해 지원자를 확보하고 선별하는 경우가 많습니다. Slack을 도입하기 전에는 팀이 이메일을 통해 에이전시들과 소통했으며 그 과정에서 채용 프로세스가 지연되며 경쟁업체에 최고의 인재를 빼앗길 위험이 높았습니다. Slack Connect는 Salesforce와 외부 팀 간에 안전한 보안 연결을 구성하여 Slack에서 늘 사용하던 도구에 액세스해 실시간으로 협업할 수 있게 해 주므로 파트너들과의 의사소통 속도가 높아집니다.

이러한 환경 덕분에 채널 멤버들은 채널 내 모든 대화를 확인할 수 있으므로 이메일을 전달하거나 정신 없는 이메일 수신함을 검색할 필요가 없습니다. 에이전시들과 조직 간 소통이 더 빨라지고 보다 정리된 상태로 진행됨에 따라 채용 프로세스의 효율성이 높아지며 Salesforce HR 팀은 더욱 안정적인 방식으로 최고의 인재를 빠르게 확보할 수 있습니다. 실제로 Slack의 FY25 1분기 고객 추적 설문 조사에 따르면 Slack 고객의 87%는 Slack이 한 팀이 되어 효율적으로 협업하는 데 도움이 된다고 답했고 고객의 65%는 의사 결정 역량이 향상되었다고 밝혔습니다.

“저희는 온보딩을 순조롭게 진행하기 위해 Salesforce의 수많은 팀과 협업하고 있으며 Slack은 저희 업무의 필수 요소가 되었습니다.” Salesforce 글로벌 온보딩 및 직원 학습 부문 부사장 Jenny Simmons

HR 프로세스의 간소화 및 가속화

Salesforce 채용 담당자는 업무에 여러 도구를 사용하지만 계속해서 앱들을 오가면 생산성이 떨어질 수 있습니다. Slack을 이용하면 플랫폼 내에서 늘 사용하는 도구를 사용할 수 있어 직원들이 업무에 집중할 수 있습니다. Slack 앱 디렉터리에는 2,600개 이상의 통합 앱이 마련되어 있고 팀은 이를 Slack 워크스페이스에 바로 추가해서 사용할 수 있습니다. HR 팀이 Workday 및 Beamery Grow 등의 도구로부터 Slack에 정보를 바로 가져올 수 있게 되면 채용 프로세스의 단계도 줄어듭니다.

Salesforce HR 팀은 누구나 사용할 수 있는 노코드 자동화 도구인 워크플로 빌더를 사용해 일상적인 업무 프로세스를 가속화할 수 있습니다. 워크플로를 생성해 다음을 포함한 다양한 작업들을 Slack에서 관리하고 정리하는 데 사용할 수 있습니다.

새로운 팀원과 정보 공유

휴가 승인을 위한 요청 서식 제출

지원 티켓 제출

직장 동료에게 피드백 요청

신속한 Q&A 세션 진행

이제 Salesforce 직원들은 Slack 리스트를 통해 이런 작업들을 체계화할 수 있습니다. 리스트는 프로젝트 채널 및 다이렉트 메시지에서 이뤄진 대화를 실행 가능한 단계로 변환해 줍니다. HR 전문가는 이 기능을 사용해 Slack 내에서 업무를 수행하는 동안 어떤 세부 사항도 놓치지 않도록 할 수 있습니다. 한 장소에서 알림을 구성하고 대응하게 되면 집중력이 더욱 향상되고 업무 속도가 높아집니다.

업무를 진행하며 대화를 나눠야 할 필요가 있을 경우 HR 직원은 팀원과 업무 확인 일정을 잡느라 걸리던 시간을 Slack 허들로 대체할 수 있습니다. 허들은 모든 Slack 채널이나 다이렉트 메시지에서 시작할 수 있는 짧고 비공식적인 음성 또는 화상 대화입니다. 허들에서는 여러 사람이 화면을 공유할 수 있으며, 메모를 위한 전용 스레드와 이모티콘 반응을 사용할 수도 있습니다. HR 부서의 동료들이 허들에 참여할 시간이 없다면 Slack 클립을 통해 나중에 확인할 수도 있습니다. Slack 클립은 Slack 채널과 다이렉트 메시지 내에서 생성해 공유할 수 있는 짧은 오디오 및 비디오 녹화본입니다.

Salesforce HR 팀은 Slack의 기능을 활용하여 의사소통을 개선하고 업무를 보다 효율적으로 수행하여 관리 작업과 업무 맥락 전환에 드는 시간을 줄이고, 목표 달성과 회사 내 직원들을 지원하는 데 더 많은 시간을 사용할 수 있습니다. 이는 Salesforce 팀만 이점을 얻는 것이 아닙니다. Salesforce의 FY24 고객 성공 지표에 따르면 Slack은 직원들의 생산성을 평균 36%까지 높이는 것으로 나타났습니다.

“여러 팀과 다양한 사람들이 참여하는 공식적인 정기 회의가 아닌 한, 모든 회의는 허들로 진행됩니다.” Salesforce 채용 솔루션 선임 컨설턴트 Ian Burke

고급 맞춤형 온보딩 경험으로 신입 직원의 역량 발휘 지원

최적화된 온보딩을 거친 직원들은 더 짧은 시간에 더 높은 생산력을 발휘할 수 있습니다. 미국 인사관리협회(Society for Human Resource Management) 보고서에 따르면 효과적인 온보딩 과정은 직원의 생산성을 50%나 높입니다. 역할과 책임을 이해하는 직원은 회사의 목표에 즉각적으로 기여할 수 있습니다.

Jenny Simmons(Salesforce 온보딩 및 학습 부문 부사장)가 알고 있는 것처럼, 위와 같은 이유로 HR 팀의 지원은 신입 직원이 Salesforce에 합류하는 데서 끝나지 않습니다. 그녀의 팀은 직원 여정의 전반에 걸쳐 각 직원의 교육 및 전문 개발 리소스를 관리하는 데 집중하고 있습니다.

“저희는 채용, 인수, 승진 중 어떤 경로로든 새로운 역할을 맡게 된 직원들이 성공할 준비를 마칠 수 있도록 돕고 있습니다.”라고 Simmons가 말합니다. “Slack은 이러한 작업의 중요한 부분을 차지합니다. 온보딩을 순조롭게 진행하기 위해서는 Salesforce의 수많은 팀들을 조율해야 하기 때문이죠.”

Salesforce에 입사한 후 처음 며칠 사이에 신입 직원들은 Salesforce 커뮤니티 채널에 자동으로 추가되어 회사 문화에 적극적으로 참여하고 필요한 정보를 확보하며 지속적으로 학습하고 성장하게 됩니다. 예를 들어, #broadcast-us 채널은 미국 Salesforce 직원들이 복지 후생에 대한 최신 소식을 접할 수 있는 단일 정보 출처입니다. #salesforce-marketing-celebrates 채널은 멤버들이 팀 회식에서 찍은 사진을 포스팅하고, 채용 공고를 알리며, 직장 기념일을 축하하는 허브 역할을 하며 이는 조직 전반에 공동체 의식을 고취하고 참여도를 높입니다.

“Slack을 이용하면 선제적인 방식으로 소통할 수 있으며 지금 실시간으로 일할 수 있습니다.” Salesforce 채용 솔루션 컨설턴트, 선임 관리자 Sheima Mojtahedi

AI에 기반한 지원 센터로 신입 직원들의 장기적 성공 보장

수많은 조직에서 온보딩이 끝나고 나면 직원들은 HR과의 관계가 줄어드는 것이 일반적입니다. 하지만 HR 요구 사항은 언제든지 발생할 수 있습니다. HR 문서가 다양한 팀이 관리하는 서로 다른 시스템에 분산되어 있을 경우 직원들은 정보를 찾는 과정에서 시간을 낭비하게 됩니다.

고객이 구매할 수 있는 생성형 AI 도구 세트, Slack AI를 이용하면 이러한 혼란스러운 시나리오를 방지할 수 있습니다. Slack AI의 검색 답변은 검색 창에 대화형 질문을 입력할 때마다 인용문이 포함된 명확하고 맞춤화된 답변을 생성하여 직원들이 필요한 정보를 확보하는 데 드는 시간을 단축해 줍니다. 회사의 모든 지식 자료와 대화 내역을 단 몇 초만에 살펴볼 수 있는 유능한 비서가 생기는 것과 같습니다. Slack의 고객 추적 설문 조사에 따르면, 정기적인 Slack AI 사용자는 일주일에 77분을 절감하고 있습니다.

예를 들어 비디오, 워크플로, 파일, 채널에 대한 링크 등 직원들에게 유용한 콘텐츠가 포함된 Slack 캔버스를 찾을 때 검색 기능의 유용성이 드러납니다. Salesforce HR 팀은 유급 휴가 정책 등 직원들이 자주 묻는 질문에 관한 정보를 선별하여 협업하며 캔버스에서 공유합니다.

기업들이 성장함에 따라 늘어나는 직원들을 수용하고 수많은 도구와 시스템을 통합할 수 있도록 도와줄 AI 기반 업무용 플랫폼이 필요해집니다. Slack이 어떤 방법으로 귀사 조직에 놀라운 채용과 협업 문화를 지원할 수 있는지 알아보세요. 지금 영업 팀에 문의하세요.