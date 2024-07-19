Por que o Slack é a plataforma de trabalho com tecnologia de IA usada pelas equipes de RH da Salesforce

A competição por talentos é acirrada entre os diversos setores. De acordo com a Pesquisa sobre prioridades dos recursos humanos de 2024 da Gartner, 26% dos CEOs dizem que a escassez de talentos é o fator mais prejudicial para as perspectivas de uma empresa. Os departamentos de recursos humanos (RH) devem trabalhar de maneira rápida e colaborativa não só para atrair e integrar trabalhadores talentosos, mas também para retê-los.

Mesmo com as melhores pessoas envolvidas, a eficácia das equipes de RH depende das ferramentas que elas usam para manter o bom funcionamento dos processos. É por isso que os profissionais de RH da Salesforce usam o Slack para oferecer suporte à força de trabalho em cada etapa da jornada do funcionário, desde recrutar e integrar novos colaboradores até manter os trabalhadores veteranos satisfeitos e motivados.

“O Slack ajuda os funcionários a encontrarem por conta própria as informações de que precisam, e isso é o que todas as equipes de RH desejam, pois leva a uma produtividade maior”, diz Kim Strashovskiy, vice-presidente de serviços de pessoas da Salesforce. “Quando é fácil ser produtivo, os funcionários ficam mais satisfeitos e engajados, aumentando a probabilidade de permanecerem e se destacarem na organização.”

Veja como as equipes de RH da Salesforce usam o Slack como sua plataforma de trabalho com tecnologia de IA, preparando os funcionários para realizarem o melhor trabalho de suas vidas.

“O Slack proporciona aos funcionários um acesso rápido e fácil às informações, o que economiza tempo e impulsiona a produtividade tanto para a empresa quanto para seus clientes, e isso é o desejo de todas as equipes de RH.” Kim Strashovskiy Vice-presidente de serviços de pessoas, Salesforce

Acelere o processo de contratação com a colaboração baseada em canais

As equipes de RH da Salesforce usam predominantemente os canais do Slack para a colaboração. Um canal é um espaço único para compartilhar arquivos e mensagens com todos os membros da equipe, podendo ser criado para qualquer projeto, assunto e departamento.

“Nos recursos humanos, existe uma tendência de as equipes ficarem isoladas devido aos diferentes tipos de trabalho e ferramentas que usamos”, afirma Sheima Mojtahedi, uma gerente sênior e consultora de soluções de recrutamento da Salesforce. “Os canais do Slack nos ajudam a nos manter conectados, pois podemos dar atualizações rápidas e compartilhar recursos em um local específico. Como os canais facilitam a pesquisa em conversas passadas, o Slack é a minha base de conhecimento pessoal.”

Para conversas que envolvam assuntos confidenciais, os recrutadores contam com os canais privados. As únicas pessoas que podem acessar ou encontrar o conteúdo por meio de pesquisa são as que foram convidadas para o canal. As equipes de recrutamento, por exemplo, usam canais privados do Slack para se comunicarem com os gerentes de contratação sobre qualquer assunto, desde faixas salariais até a logística das entrevistas.

Muitas vezes, as equipes da Salesforce trabalham com agências externas para selecionar e avaliar candidatos. Antes de adotar o Slack, as equipes se comunicavam com essas agências por e-mail, o que desacelerava os processos de contratação e aumentava o risco de perder os melhores talentos para a concorrência. O Slack Connect acelera a comunicação com esses parceiros criando uma conexão muito segura entre a Salesforce e as equipes externas para permitir o acesso a suas ferramentas preferidas e a colaboração em tempo real no Slack.

Assim, os membros de um canal podem ver todas as conversas nele, de modo que não é mais preciso encaminhar e-mails ou pesquisar em caixas de entrada lotadas. Uma comunicação mais rápida e organizada com as agências leva a um processo de contratação mais eficiente, fazendo com que fique mais fácil para as equipes de RH da Salesforce conquistarem os melhores talentos rapidamente. Aliás, 87% dos clientes do Slack disseram que a plataforma os ajuda a colaborarem com eficiência como equipe, e 65% disseram que ela aprimorou sua capacidade de tomar decisões, de acordo com a Pesquisa de acompanhamento de clientes do Slack no 1º trimestre de 2024.

“Nós coordenamos muitas equipes diferentes na Salesforce para garantir uma integração sem percalços, e o Slack é parte essencial do nosso trabalho.” Jenny Simmons Vice-presidente, Integração global e aprendizagem de funcionários, Salesforce

Simplifique e agilize os processos de RH

Os recrutadores da Salesforce dependem de várias ferramentas em seu trabalho, mas ficar mudando constantemente de um app para outro pode prejudicar a produtividade. O Slack permite que as pessoas mantenham o foco no trabalho trazendo suas ferramentas preferidas para a plataforma. São mais de 2.600 integrações disponíveis no Diretório de apps do Slack, que as equipes podem incluir instantaneamente em seus workspaces do Slack. Ao trazerem informações de ferramentas como Workday e Beamery Grow diretamente para o Slack, as equipes de RH reduzem o número de etapas no processo de contratação.

As equipes de RH da Salesforce aceleram os processos rotineiros com uma ferramenta de automação sem código que qualquer pessoa pode usar: o Criador de fluxo de trabalho. É possível criar fluxos de trabalho para gerenciar e organizar uma ampla variedade de tarefas no Slack, incluindo:

Compartilhar informações com novos colegas de equipe

Enviar solicitações de folga para aprovação

Registrar tíquetes de suporte

Solicitar feedback de colegas

Promover sessões de perguntas e respostas

Agora, os funcionários da Salesforce podem organizar tarefas como essas com as listas do Slack. As listas transformam as conversas em canais de projetos e as mensagens diretas em etapas acionáveis. Os especialistas de RH podem usar esse recurso para garantir que nenhum detalhe seja esquecido, isso tudo enquanto trabalham no Slack. Ao organizar e responder às notificações em um só lugar, você trabalha mais rápido e com mais foco.

Quando uma conversa é útil para dar andamento ao trabalho, os funcionários do RH podem usar os círculos do Slack para substituir o tempo que levariam para marcar uma reunião com os colegas. Um círculo é um bate-papo rápido e informal por áudio ou vídeo que pode ser iniciado em qualquer canal ou mensagem direta do Slack. Os círculos também permitem o compartilhamento de tela com várias pessoas, conversas específicas para anotações e reações de emoji. E, caso os colegas de RH não tenham tempo para um círculo, eles podem se atualizar com os clipes do Slack, que são gravações curtas de áudio e vídeo que podem ser criadas e compartilhadas nos canais e nas mensagens diretas do Slack.

Os recursos do Slack ajudaram as equipes de RH da Salesforce a melhorar a comunicação e trabalhar com mais eficiência para poderem passar menos tempo em tarefas administrativas e mudanças de contexto e terem mais tempo para atingir suas metas de crescimento e dar suporte aos funcionários de toda a empresa. E não são apenas as equipes da Salesforce que estão colhendo esses frutos: em média, o Slack aumenta a produtividade dos funcionários em 36%, de acordo com as Métricas de sucesso do cliente de 2024 da Salesforce.

“A menos que seja uma reunião formal que envolva várias equipes e pessoas, tudo é feito nos círculos.” Ian Burke Consultor sênior de soluções de recrutamento, Salesforce

Ajude os novos contratados a se destacarem com uma experiência de integração de alto nível

Os funcionários que passam por uma integração adequada se tornam mais produtivos em menos tempo. A associação The Society for Human Resource Management relata que uma integração eficaz aumenta a produtividade dos funcionários em 50%. Os trabalhadores que entendem quais são suas funções e responsabilidades podem contribuir imediatamente para os objetivos da empresa.

É por isso que o trabalho do RH não termina assim que um novo contratado entra na Salesforce, como bem sabe Jenny Simmons, vice-presidente de integração e aprendizagem da Salesforce. A equipe dela está focada em gerenciar os recursos de treinamento e desenvolvimento profissional de cada trabalhador ao longo de sua jornada.

“Nós garantimos que nossos funcionários estejam preparados para o sucesso ao começarem, sejam eles contratados, oriundos de empresas adquiridas ou promovidos para uma nova função”, afirma Simmons. “O Slack é uma parte importante desse trabalho, porque coordenamos muitas equipes diferentes na Salesforce para fazer com que essa integração ocorra sem percalços.”

Nos primeiros dias após ingressar na Salesforce, os novos contratados são automaticamente adicionados aos canais da comunidade da empresa para que possam participar ativamente da cultura organizacional e obter as informações necessárias para continuar aprendendo e se desenvolvendo. Por exemplo, o canal #broadcast-us é a única fonte confiável para os funcionários da Salesforce dos EUA obterem atualizações sobre seus benefícios. Já o canal #salesforce-marketing-celebrates funciona como um espaço no qual os membros postam fotos de reuniões da equipe, anunciam vagas abertas e comemoram aniversários de trabalho, o que promove um senso de comunidade e engajamento em toda a organização.

“O Slack permite que eu me comunique de maneira proativa. Isso me possibilita trabalhar em tempo real, no presente.” Sheima Mojtahedi Gerente sênior e consultora de soluções de recrutamento, Salesforce

Garanta o sucesso a longo prazo dos contratados com um suporte com tecnologia de IA

Em muitas organizações, é normal que o envolvimento dos funcionários com o RH diminua gradualmente após sua integração. Porém, a necessidade de apoio desse departamento pode surgir a qualquer momento para eles. Quando a documentação do RH fica espalhada por diferentes sistemas gerenciados por diversas equipes, os funcionários perdem tempo procurando informações.

Esses cenários frustrantes podem ser evitados com a IA do Slack, um conjunto de ferramentas de IA generativa que os clientes podem adquirir. As respostas da pesquisa da IA do Slack reduzem o tempo que os funcionários levam para encontrar as informações necessárias gerando respostas claras e personalizadas com citações sempre que alguém digita uma pergunta conversacional no campo de pesquisa. É como ter um assistente experiente que consegue analisar o arquivo inteiro de informações e histórico de conversas da sua empresa em segundos. De acordo com a Pesquisa de acompanhamento de clientes do Slack, usuários regulares da IA do Slack economizam 77 minutos por semana.

A pesquisa é útil, por exemplo, ao tentar encontrar canvas do Slack que tenham conteúdo relevante para os funcionários, como links para vídeos, fluxos de trabalho, arquivos e canais. As equipes de RH da Salesforce usam os canvas para organizarem, colaborarem e compartilharem informações sobre perguntas frequentes dos funcionários, ‌como políticas de licença remunerada.

À medida que uma empresa cresce, ela precisa de uma plataforma de trabalho com tecnologia de IA que ajude a acomodar um número cada vez maior de funcionários e que se integre a milhares de ferramentas e sistemas. Descubra como o Slack pode dar suporte a um recrutamento excepcional e a uma cultura empresarial colaborativa na sua organização. Entre em contato com a nossa equipe de vendas hoje mesmo.