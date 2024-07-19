Warum Slack die KI-gestützte Arbeitsplattform der Personalteams bei Salesforce ist

Egal in welcher Branche: Gute Nachwuchskräfte sind enorm begehrt. Laut der Gartner-Umfrage zu Prioritäten im Personalwesen von 2024 sagen 26 % der CEOs, dass ein Mangel an gutem Nachwuchs die Zukunftsaussichten eines Unternehmens am stärksten schädigt. Personalabteilungen müssen schnell gemeinsam daran arbeiten, nicht nur attraktiv für gute Nachwuchskräfte zu sein, sondern diese dann auch zu halten.

Auch eine gut besetzte Personalabteilung ist nur so effektiv wie die Tools, die sie für den reibungslosen Ablauf der Prozesse verwendet. Deshalb nutzen die Mitarbeitenden im Personalbereich von Salesforce Slack, um die Belegschaft in jeder Phase der Unternehmenszugehörigkeit zu unterstützen, von Rekrutierung und Onboarding bis hin zur Schaffung einer zufriedenstellenden und motivierenden Umgebung für erfahrene Beschäftigte.

„Slack hilft Mitarbeitenden dabei, die Informationen, die sie brauchen, eigenständig zu finden. Das ist genau das, was alle Personalteams sich wünschen, denn es führt zu mehr Produktivität“, sagt Kim Strashovskiy, Vice President of People Services bei Salesforce. „Wenn es leicht fällt, produktiv zu sein, sind Mitarbeitende zufriedener und engagierter, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie im Unternehmen bleiben und dort Höchstleistungen bringen.“

Hier zeigen wir, wie die Personalteams von Salesforce Slack als KI-gestützte Plattform für die Arbeit nutzen und so Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, Bestleistungen zu erbringen.

„Slack gibt Mitarbeitenden schnellen und einfachen Zugang zu Informationen, was Zeit spart und die Produktivität sowohl für das Unternehmen als auch für seine Kund:innen steigert. Das ist genau das, was alle Personalteams sich wünschen.“ Kim Strashovskiy Vice President of People Services, Salesforce

Einstellungsprozesse auf der Überholspur mit Channel-basierter Zusammenarbeit

Personalteams überall bei Salesforce nutzen vor allem Slack-Channels zur Zusammenarbeit. Ein Channel ist ein zentraler Ort, an dem Dateien und Nachrichten mit allen Mitgliedern eines Teams geteilt werden, und Channels können für jedes Projekt, jedes Thema und jede Abteilung erstellt werden.

„Im Personalwesen gibt es die Tendenz, dass Teams aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsbereiche und verschiedenen Tools, die sie verwenden, isoliert werden“, sagt Sheima Mojtahedi, Consultant Senior Manager für Recruiting Solutions bei Salesforce. „Slack-Channels helfen uns dabei, vernetzt zu bleiben, weil wir an einem zentralen Ort kurze Updates und Ressourcen teilen können. Da Channels es einfach machen, ältere Unterhaltungen zu durchsuchen, ist Slack meine persönliche Wissensquelle.“

Bei Unterhaltungen, in denen es um vertrauliche Themen geht, nutzen Personalverantwortliche Geschlossene Channels. Nur, wer in einen solchen Channel eingeladen wurde, kann auf ihn zugreifen oder Inhalte daraus über die Suche finden. Rekrutierungsteams nutzen Geschlossene Slack-Channels zum Beispiel, um mit Einstellungs-Manager:innen über alle Details von Gehaltsstufen bis zur Vorbereitung und Durchführung von Bewerbungsgesprächen zu kommunizieren.

Salesforce-Teams arbeiten oft mit externen Agenturen zusammen, um Bewerber:innen zu ermitteln und vorab zu durchleuchten. Vor der Einführung von Slack haben Teams per E-Mail mit diesen Agenturen kommuniziert, was die Einstellungsabläufe verlangsamt und damit die Gefahr erhöht hat, die besten Nachwuchskräfte an die Konkurrenz zu verlieren. Slack Connect beschleunigt die Kommunikation mit diesen Partner:innen, indem für den Zugriff auf die üblicherweise genutzten Tools und die Echtzeit-Zusammenarbeit in Slack eine sichere Verbindung zwischen Salesforce und externen Teams geschaffen wird.

In einem solchen Setup können Channel-Mitglieder alle Unterhaltungen im besagten Channel ansehen und brauchen so keine E-Mails mehr weiterzuleiten oder übervolle E-Mail-Posteingänge zu durchsuchen. Schnellere und besser organisierte Kommunikation mit Agenturen führt zu einem effizienteren Einstellungsprozess und macht es für die Personalteams bei Salesforce somit einfacher, die besten Nachwuchskräfte schnell zu binden. Tatsächlich finden laut Slack Customer Tracking Survey für das 1. Quartal 2025 ganze 87 % der Slack-Kund:innen, dass Slack ihnen dabei hilft, effizient als Team zusammenzuarbeiten, und 65 % sagen, dass es ihre Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, verbessert hat.

„Wir bei Salesforce koordinieren mehrere Teams, um ein reibungsloses Onboarding zu gewährleisten, und Slack ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit.“ Jenny Simmons Vice President, Global Onboarding and Employee Learning, Salesforce

Abläufe im Personalwesen vereinfachen und beschleunigen

Das Einstellungspersonal bei Salesforce nutzt für seine Arbeit mehrere Tools, aber ständiges Wechseln von App zu App kann die Produktivität beeinträchtigen. Slack sorgt dafür, dass alle bei der Arbeit konzentriert bleiben, indem es die üblichen Tools in die Plattform integriert. Mehr als 2.600 Integrationen stehen im App-Verzeichnis von Slack zur Verfügung, und Teams können sie direkt in ihre Slack-Workspaces holen. Wenn Personalteams Informationen aus Tools wie Workday und Beamery Grow direkt in Slack bereitstellen, bedeutet das weniger Schritte für den Einstellungsprozess.

Die Personalteams bei Salesforce beschleunigen Routineaufgaben mit einem Automatisierungstool ohne Code, das alle nutzen können: dem Workflow-Builder. Zum Verwalten und Organisieren einer Vielzahl von Aufgaben in Slack können Workflows erstellt werden, u. a.:

Das Teilen von Informationen mit neuen Teammitgliedern

Die Einreichung von Urlaubsanträgen zur Genehmigung

Die Einreichung von Support-Tickets

Die Einholung von Feedback

Die Organisation von Fragerunden

Jetzt können Salesforce-Mitarbeitende Aufgaben wie diese mit Slack-Listen organisieren. Listen verwandeln Unterhaltungen in Projekt-Channels und Direktnachrichten in umsetzbare Schritte. Personalfachkräfte können während ihrer Arbeit in Slack mithilfe dieser Funktion sicherstellen, dass kein Detail übersehen wird. Wenn du Benachrichtigungen an einem Ort organisieren und dort auch darauf antworten kannst, arbeitest du schneller und konzentrierter.

Manchmal ist eine Unterhaltung hilfreich, um mit einer Aufgabe voranzukommen. Dann können Mitarbeitende der Personalabteilung, statt zeitaufwändig eine Teamrunde zu planen, Slack Huddles nutzen. Ein Huddle ist ein kurzer, informeller Chat über Audio oder Video, den du aus einem Slack-Channel oder einer Direktnachricht heraus starten kannst. Außerdem sind in Huddles Bildschirmfreigaben mehrerer Personen möglich, und es gibt einen eigenen Thread für Notizen sowie Emoji-Reaktionen. Und falls Kolleg:innen gerade keine Zeit für einen Huddle haben sollten, können Sie mit Video- und Sprachnachrichten in Slack auf den neuesten Stand kommen. Das sind kurze Ton- oder Bildaufzeichnungen, die innerhalb von Slack-Channels und Direktnachrichten erstellt und geteilt werden können.

Die Funktionen von Slack haben Personalteams von Salesforce dabei geholfen, die Kommunikation zu verbessern und effizienter zu arbeiten, sodass sie weniger Zeit für administrative Aufgaben und Kontextwechsel aufwenden und sich auf das Erfüllen ihrer Wachstumsziele und die Unterstützung von Mitarbeitenden überall im Unternehmen konzentrieren können. Und nicht nur Salesforce-Teams profitieren: Im Durchschnitt steigert Slack laut Customer Success Metrics von Salesforce für das Geschäftsjahr 2024 die Produktivität von Mitarbeitenden um 36 %.

„Wenn es nicht gerade ein formelles Kalender-Meeting ist, an dem diverse Teams und Personen beteiligt sind, findet alles in Huddles statt.“ Ian Burke Senior Recruiting Solutions Consultant, Salesforce

Mit erstklassigem Onboarding neuen Mitarbeitenden zu Bestleistungen verhelfen

Mitarbeitende, die ein ordentliches Onboarding durchlaufen, werden schneller produktiver. The Society for Human Resource Management meldet, dass ein effektives Onboarding die Produktivität von Mitarbeitenden um 50 % erhöht. Wer die eigene Rolle und die zugehörigen Verantwortlichkeiten versteht, kann sofort zu den Unternehmenszielen beitragen.

Deshalb geht die Unterstützung durch die Personalabteilung auch nach der Neueinstellung bei Salesforce weiter, weiß Jenny Simmons, Vice President für Onboarding and Learning bei Salesforce. Ihr Team konzentriert sich auf das Organisieren von Schulungen und Ressourcen für die berufliche Weiterentwicklung für alle Mitarbeitenden während der gesamten Unternehmenszugehörigkeit.

„Wir sorgen dafür, dass unsere Mitarbeitenden alles zur Verfügung haben, um erfolgreich zu starten, sei es als neu eingestellte oder abgeworbene Person oder nach einer Beförderung in eine neue Rolle“, so Simmons. „Slack ist ein großer Bestandteil dieser Arbeit, weil wir uns bei Salesforce über eine Menge verschiedener Teams hinweg abstimmen, um dieses Onboarding reibungslos zu gestalten.“

Innerhalb der ersten Tage nach dem Start bei Salesforce werden neu eingestellte Personen automatisch zu gemeinsamen Channels von Salesforce hinzugefügt, damit sie aktiv an der Unternehmenskultur teilhaben und die Informationen abrufen können, die sie brauchen, um weiter dazuzulernen und beruflich zu wachsen. So ist beispielsweise der Channel #broadcast-us die ultimative Wissensquelle zu Neuigkeiten bezüglich Bonusleistungen für Salesforce-Mitarbeitende in den USA, und der Channel #salesforce-marketing-celebrates dient als zentraler Punkt, an dem Mitglieder Fotos von Team-Events posten, Stellenangebote verbreiten und Firmenjubiläen feiern, was das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Engagement überall in der Organisation fördert.

„Slack ermöglicht es mir, proaktiv zu kommunizieren. Ich habe so alles, was ich brauche, um in Echtzeit, im Jetzt zu arbeiten.“ Sheima Mojtahedi Recruiting Solutions Consultant, Senior Manager, Salesforce

Mit einem KI-gestützten Helpdesk langfristig den Erfolg für Neueinstellungen sichern

In vielen Organisationen endet die Interaktion von Mitarbeitenden mit der Personalabteilung nach dem Onboarding recht bald. Dabei können jederzeit Gelegenheiten entstehen, bei denen Mitarbeitende etwas vom Personalbereich brauchen. Wenn dann Dokumentationen über unterschiedliche Systeme diverser Teams hinweg verstreut liegen, verschwenden Mitarbeitende Zeit mit der Suche nach Informationen.

Solche frustrierenden Szenarien lassen sich mit Slack AI vermeiden, einem Satz von Tools generativer KI, den Kund:innen erwerben können. Die Suchantworten von Slack AI verkürzen die Zeit, die Mitarbeitende brauchen, bis sie die benötigten Informationen haben, indem klare, individuelle Antworten mit Quellenangaben generiert werden, wenn jemand eine Frage in der Suche ausformuliert. Das ist, als würde ein:e clevere:r Assistent:in für dich binnen Sekunden das komplette Archiv des Unternehmenswissens und die Unterhaltungsverläufe durchforsten. Laut Customer Tracking Survey von Slack sparen regelmäßige Benutzer:innen von Slack AI 77 Minuten Zeit pro Woche ein.

Die Suche ist praktisch, wenn du z. B. Slack-Canvases finden möchtest, die hilfreiche Inhalte für Mitarbeitende enthalten, etwa Links zu Videos, Workflows, Dateien und Channels. Personalteams bei Salesforce kuratieren, sammeln und teilen in Canvases Informationen über häufig gestellte Fragen von Mitarbeitenden, beispielsweise zu Richtlinien hinsichtlich bezahlten Urlaubs.

Wenn ein Unternehmen wächst, braucht es eine KI-gestützte Plattform für die Arbeit, die eine wachsende Anzahl an Mitarbeitenden bewältigen kann und sich in Tausende von Tools und Systemen integrieren lässt. Finde heraus, wie Slack herausragende Rekrutierung und eine Unternehmenskultur der Zusammenarbeit in deiner Organisation unterstützen kann. Nimm noch heute Kontakt mit unserem Vertriebsteam auf.