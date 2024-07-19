Por qué Slack es la plataforma de trabajo con IA ideal para los equipos de RR. HH. de Salesforce

En todos los sectores, la competencia por el talento es feroz. Según la encuesta de Gartner sobre las prioridades en materia de RR. HH de 2024., el 26 % de los directores generales afirma que la escasez de talento es el factor más perjudicial para las perspectivas de una empresa. Los departamentos de Recursos Humanos deben trabajar de manera rápida y colaborativa, no solo para atraer e incorporar trabajadores talentosos, sino también para retenerlos.

Aun teniendo a las personas más capacitadas, los equipos de RR. HH. son tan efectivos como las herramientas que usan para mantener sus procesos en funcionamiento sin problemas. Es por eso que los profesionales de RR. HH. de Salesforce usan Slack para apoyar al personal en cada etapa del recorrido del empleado. De este modo, están implicados tanto en los procesos de contratación e incorporación, como en la estrategia para mantener a los trabajadores con mayor antigüedad satisfechos y motivados.

«Slack ayuda a los empleados a encontrar la información que necesitan por sí mismos, que es lo que quieren todos los equipos de RR. HH., porque eso conduce a una mayor productividad», afirmó Kim Strashovskiy, Vicepresidenta de Servicios para el personal de Salesforce. «Cuando los empleados pueden trabajar de manera productiva con facilidad, se sienten más satisfechos y comprometidos con su trabajo, lo que aumenta la probabilidad de que permanezcan y se destaquen dentro de la organización».

A continuación, se muestra cómo los equipos de RR. HH. de Salesforce usan Slack como su plataforma de trabajo con IA, lo que permite a los empleados realizar el mejor trabajo de sus vidas.

«Slack proporciona a los empleados acceso rápido y sencillo a la información, lo que ahorra tiempo y aumenta la productividad, tanto para la empresa como para sus clientes, que es lo que todos los equipos de RR. HH. desean». Kim Strashovskiy Vicepresidenta de Servicios para el personal, Salesforce

Acelera el proceso de contratación con la colaboración basada en canales

Los equipos de RR. HH. de Salesforce usan principalmente los canales de Slack para colaborar. Un canal es un espacio único donde se pueden compartir archivos y mensajes con todos los miembros de un equipo y se puede crear para cualquier proyecto, tema o departamento.

«Dentro del Departamento de Recursos Humanos, existe una tendencia a que los equipos se aíslen debido a los diferentes tipos de trabajo y las distintas herramientas que usamos», expresó Sheima Mojtahedi, Consultora de Soluciones de selección de personal y Gerente sénior de Salesforce. «Los canales de Slack nos ayudan a mantenernos conectados porque podemos brindar actualizaciones rápidas y compartir recursos en un lugar específico. Dado que los canales facilitan la búsqueda en conversaciones anteriores, Slack es mi base de conocimiento personal».

Para conversaciones que involucran temas confidenciales, los encargados de la selección de personal recurren a canales privados. Las únicas personas que pueden acceder a sus contenidos o encontrarlos en una búsqueda son las que están invitadas al canal. Los equipos de selección de personal, por ejemplo, usan canales privados de Slack para comunicarse con los gerentes de contratación sobre todos los detalles, desde las franjas salariales hasta la logística de las entrevistas.

Los equipos de Salesforce suelen trabajar con agencias externas para buscar y seleccionar candidatos. Antes de adoptar Slack, los equipos se comunicaban con estas agencias por correo electrónico, lo que ralentizaba los procesos de contratación y aumentaba el riesgo de perder a los mejores talentos frente a la competencia. Slack Connect agiliza la comunicación con estos socios al establecer una conexión segura entre Salesforce y los equipos externos para acceder a sus herramientas favoritas y colaborar en tiempo real en Slack.

Esta configuración permite a los miembros ver todas las conversaciones dentro de ese canal, lo que elimina la necesidad de reenviar correos electrónicos o buscar en bandejas de entrada saturadas. Una comunicación más rápida y organizada con las agencias lleva a un proceso de contratación más eficiente, lo que facilita que los equipos de RR. HH. de Salesforce consigan los mejores talentos rápidamente. De hecho, según la Encuesta de seguimiento de clientes de Slack del primer trimestre del año fiscal 2025, el 87 % de los clientes de Slack indicó que esta plataforma los ayuda a colaborar de manera eficiente como equipo y el 65 % expresó que mejoró su capacidad para tomar decisiones.

«Coordinamos muchos equipos diferentes en Salesforce para garantizar una incorporación fluida y Slack es una parte esencial de nuestro trabajo». Jenny Simmons Vicepresidenta de Incorporación global y formación de empleados, Salesforce

Simplifica y agiliza los procesos de RR. HH.

Los encargados de selección de personal de Salesforce dependen de múltiples herramientas para hacer su trabajo, pero cambiar constantemente de una aplicación a otra puede afectar la productividad. Slack mantiene a las personas enfocadas en el trabajo al incorporar sus herramientas favoritas a la plataforma. Hay más de 2600 integraciones disponibles en el directorio de aplicaciones de Slack que los equipos pueden conectar al instante a sus espacios de trabajo de Slack. Cuando los equipos de RR. HH. incorporan información de herramientas como Workday y Beamery Grow directamente en Slack, eso implica menos pasos en el proceso de contratación.

Los equipos de RR. HH. de Salesforce agilizan los procesos rutinarios con una herramienta de automatización sin código que cualquier persona puede usar: el Generador de flujos de trabajo. Se pueden crear flujos de trabajo para administrar y organizar una amplia variedad de tareas en Slack, que incluyen las siguientes:

Compartir información con nuevos compañeros de equipo

Enviar solicitudes de tiempo libre para su aprobación

Presentar tickets de asistencia

Solicitar comentarios a compañeros

Facilitar sesiones de preguntas y respuestas

Ahora los empleados de Salesforce pueden organizar tareas como estas con las listas de Slack. Las listas convierten las conversaciones en canales de proyectos y los mensajes directos en pasos prácticos. Los especialistas de RR. HH. pueden usar esta función para asegurarse de que no se omita ningún detalle, mientras trabajan en Slack. Cuando puedes organizar y responder notificaciones en un solo lugar, trabajas más rápido y con mayor concentración.

Cuando tener una conversación es útil para avanzar en el trabajo, los empleados de RR. HH. pueden reemplazar el tiempo que lleva programar una reunión con los compañeros de equipo por juntas de Slack. Una junta es un chat de audio o video rápido e informal que puedes iniciar desde cualquier mensaje directo o canal de Slack. Las juntas también permiten el uso compartido de la pantalla entre varias personas, un hilo dedicado para notas y reacciones emoji. Y si los colegas de RR. HH. no tienen tiempo para realizar una junta, pueden ponerse al día con los clips de Slack: grabaciones breves de audio y video que se pueden crear y compartir dentro de los canales y mensajes directos de Slack.

Las funciones de Slack ayudaron a los equipos de RR. HH. de Salesforce a mejorar la comunicación y trabajar de manera más eficiente, lo que les permite dedicar menos tiempo a tareas administrativas y cambios de contexto, y más tiempo a alcanzar sus objetivos de crecimiento y apoyar a los empleados en toda la empresa. Y no son solo los equipos de Salesforce los que se benefician: en promedio, Slack aumenta la productividad de los empleados en un 36 %, según las métricas de satisfacción del cliente de Salesforce del año fiscal 2024.

«A menos que sea una reunión formal de calendario que involucre a varios equipos y personas, todo se considera una junta». Ian Burke Consultor sénior de soluciones de selección de personal, Salesforce

Ayuda a los nuevos empleados a destacarse con una experiencia de incorporación excelente

Los empleados que pasan por un proceso de incorporación adecuado aumentan su productividad más rápidamente. La Society for Human Resource Management informa que una adecuada incorporación aumenta la productividad de los empleados en un 50 %. Los trabajadores que comprenden sus funciones y responsabilidades pueden contribuir inmediatamente a los objetivos de su empresa.

Es por eso que la asistencia de RR. HH. no termina una vez que un nuevo empleado se une a Salesforce, como entiende Jenny Simmons, Vicepresidenta de Incorporación y formación en Salesforce. Su equipo se centra en gestionar los recursos de formación y desarrollo profesional de cada trabajador a lo largo de su trayectoria como empleado.

«Nos aseguramos de que nuestros empleados estén preparados para el éxito desde el principio, ya sea que los contratemos, los incorporemos o los promovamos a un nuevo puesto», indicó Simmons. «Slack es una parte importante de este trabajo, ya que coordinamos muchos equipos diferentes en Salesforce para que la incorporación se realice sin problemas».

En los primeros días luego de unirse a Salesforce, los nuevos empleados se agregan automáticamente a los canales de la comunidad de Salesforce para que puedan participar activamente en la cultura de la empresa y obtener la información que necesitan para seguir aprendiendo y creciendo. Por ejemplo, el canal #broadcast-us (#anuncios-eeuu) es la única fuente de información de la que los empleados de Salesforce de EE. UU. pueden obtener actualizaciones sobre sus beneficios; y el canal #salesforce-marketing-celebrates (#celebraciones-marketing-salesforce) funciona como un centro donde los miembros publican fotos de reuniones de equipo, anuncian ofertas de trabajo y celebran aniversarios laborales, lo que fomenta un sentido de comunidad y compromiso en toda la organización.

«Slack me permite comunicarme de forma proactiva y trabajar en tiempo real, en el ahora». Sheima Mojtahedi Consultora de Soluciones de selección de personal y Gerente sénior, Salesforce

Garantiza el éxito a largo plazo de los empleados con un servicio de ayuda impulsado por IA

En muchas organizaciones, es común que la interacción de un empleado con RR. HH. disminuya luego de la incorporación. Sin embargo, los empleados pueden tener necesidad de consultar con RR. HH. en cualquier momento. Cuando la documentación de RR. HH. está dispersa en diferentes sistemas administrados por varios equipos, los empleados pierden tiempo buscando información.

Estos escenarios frustrantes se pueden evitar con la IA de Slack, un conjunto de herramientas de IA generativa que los clientes pueden comprar. Las respuestas de búsqueda de la IA de Slack agilizan el tiempo que los empleados tardan en encontrar la información que necesitan al generar respuestas claras y personalizadas con citas cada vez que alguien escribe una pregunta de conversación en la búsqueda. Es como tener un asistente inteligente que puede analizar el archivo completo del historial de conversaciones y conocimientos de tu empresa en segundos. Según la Encuesta de seguimiento de clientes de Slack, los usuarios habituales de la IA de Slack ahorran 77 minutos por semana.

La búsqueda resulta conveniente cuando se intenta encontrar canvas de Slack, por ejemplo, que incluyen contenido útil para los empleados, como enlaces a videos, flujos de trabajo, archivos y canales. Los equipos de RR. HH. de Salesforce seleccionan, colaboran y comparten información en canvas sobre las preguntas frecuentes de los empleados, como las políticas de licencias remuneradas.

A medida que una empresa crece, necesita una plataforma de trabajo con IA que ayude a gestionar a un número cada vez mayor de empleados e integre miles de herramientas y sistemas. Descubre cómo Slack puede respaldar una selección de personal excepcional y una cultura empresarial colaborativa en tu organización. Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas hoy mismo.