Pourquoi Slack est la plateforme collaborative optimisée par l’IA choisie par les équipes RH de Salesforce

Quel que soit le secteur, la compétition entre les entreprises pour recruter les meilleurs profils est rude. Selon la Human Resources Priority Survey de Gartner menée en 2024, 26 % des PDG affirment que la pénurie de personnel qualifié est le facteur le plus préjudiciable aux résultats de l’entreprise. Les ressources humaines doivent agir rapidement et de façon coordonnée pour attirer les salariés qualifiés et les fidéliser.

Même avec les meilleurs profils, les équipes RH ne peuvent être efficaces qu’avec des outils qui leur permettent d’assurer un déroulement fluide des processus. C’est pourquoi les professionnels RH de Salesforce utilisent Slack pour assister les collaborateurs à chaque étape de leur parcours, du recrutement à l’intégration, puis en assurant leur satisfaction et leur motivation au long cours.

« Slack aide les salariés à trouver les informations dont ils ont besoin de façon autonome. C’est ce que veulent les équipes RH, puisqu’un tel processus favorise la productivité », indique Kim Strashovskiy, vice-présidente des ressources humaines chez Salesforce. « S’il est facile d’être productif, les collaborateurs seront plus satisfaits et impliqués, ce qui augmente les chances qu’ils restent dans l’entreprise et la fassent fructifier. »

Voici comment les équipes RH de Salesforce utilisent Slack comme plateforme de travail alimentée par l’IA afin de permettre à leurs collaborateurs d’être le plus efficaces.

« Slack offre aux collaborateurs un accès rapide et simple aux informations, ce qui fait gagner du temps et booste la productivité pour l’entreprise et ses clients : c’est ce que recherchent les équipes RH. » Kim Strashovskiy Vice-présidente des ressources humaines, Salesforce

Accélérer le processus de recrutement avec la collaboration par canaux

Les équipes RH de Salesforce utilisent principalement les canaux Slack pour collaborer. Un canal est un espace unique consacré au partage des fichiers et à l’envoi de messages à tous les membres d’une équipe. Ils peuvent être créés pour n’importe quel projet, thème ou service.

« Au sein des ressources humaines, il existe un risque de silos à cause des différents types de tâches et outils que nous utilisons », explique Sheima Mojtahed, consultante en solutions de recrutement et responsable senior chez Salesforce. « Les canaux Slack nous aident à rester en communication, car nous pouvons rapidement transmettre des mises à jour et partager des ressources dans un espace centralisé. Puisque les canaux Slack facilitent la recherche dans l’historique des conversations, Slack constitue ma base de connaissances personnelle. »

Pour les conversations confidentielles, les recruteurs utilisent les canaux privés. Seules les personnes invitées peuvent y accéder ou y rechercher du contenu. Les équipes de recrutement, par exemple, utilisent des canaux privés Slack pour communiquer avec les responsables du recrutement au sujet des fourchettes de rémunération ou encore de la logistique des entretiens.

Les équipes Salesforce travaillent régulièrement avec des cabinets de recrutement externes pour sourcer et présélectionner les candidats. Avant d’adopter Slack, elles communiquaient avec ces cabinets par e-mail, ce qui ralentissait le processus de recrutement et augmentait le risque de perdre les meilleurs profils au profit de la concurrence. Slack Connect accélère la communication avec ces partenaires grâce à la création d’une connexion sécurisée entre Salesforce et les équipes externes en offrant l’accès aux outils principaux et en collaborant en temps réel dans Slack.

Une telle configuration permet aux membres du canal de consulter toutes les conversations dans ledit canal : plus besoin de transférer les e-mails ou de faire des recherches dans les boîtes de réception surchargées. Une communication plus rapide et plus organisée avec les agences aboutit à un processus de recrutement plus efficace, ce qui permet aux équipes RH de Salesforce de recruter plus rapidement les meilleurs profils. Selon l’enquête de suivi des clients pour le premier trimestre de l’année fiscale 2025 de Slack, 87 % des clients Slack affirment que la solution les a aidés à collaborer plus efficacement au sein de l’équipe et 65 % disent qu’elle leur a permis de prendre des décisions plus facilement.

« Nous devons assurer la coordination de nombreuses équipes dans Salesforce pour garantir une intégration fluide. Slack est un aspect essentiel dans cette tâche. » Jenny Simmons Vice-présidente de l’intégration mondiale et de la formation des collaborateurs, Salesforce

Simplifier et accélérer les processus RH

Les recruteurs de Salesforce utilisent plusieurs outils pour effectuer leurs tâches. Le basculement constant entre les applications peut nuire à leur productivité. Slack permet à chacun de rester concentré sur son travail en intégrant les outils de préférence dans la plateforme. Il existe plus de 2 600 intégrations disponibles dans la Liste des applications de Slack, que les équipes peuvent directement intégrer à leurs espaces de travail. Lorsque les équipes RH apportent des informations issues d’outils comme Workday et Beamery Grow dans Slack, elles réduisent ainsi le nombre d’étapes du processus de recrutement.

Les équipes RH de Salesforce peuvent accélérer les processus répétitifs grâce à un outil d’automatisation sans code, accessible à tous : le Générateur de flux de travail. Des flux de travail peuvent être créés afin de gérer et d’organiser de nombreuses tâches dans Slack, notamment :

Le partage d’informations avec les nouveaux collaborateurs

L’envoi de demandes de congés pour approbation

Les demandes d’assistance

Les demandes de retours de vos collègues

La facilitation des sessions de questions-réponses

Désormais, les collaborateurs de Salesforce peuvent organiser ce genre de tâches grâce aux listes Slack. Elles permettent de transformer les conversations dans les canaux de projet et les messages directs en mesures concrètes. Les spécialistes des RH peuvent utiliser cette fonctionnalité pour s’assurer qu’aucune information ne passe à la trappe tout en travaillant dans Slack. En s’organisant et en répondant aux notifications dans un seul et même endroit, il est possible de travailler plus rapidement sans se déconcentrer.

Lorsqu’une conversation s’avère nécessaire pour avancer dans leur travail, les collaborateurs RH peuvent organiser un appel d’équipe Slack plutôt que perdre du temps à organiser un entretien avec leurs collègues. Un appel d’équipe est une discussion rapide par audio ou vidéo, qu’il est possible de lancer depuis n’importe quel canal ou message direct Slack. Ces appels permettent à plusieurs personnes de partager leur écran, de créer un fil de discussion dédié aux notes et d’utiliser des réactions émoji. Si les membres des RH n’ont pas le temps pour un appel d’équipe, ils peuvent préparer des clips Slack, de courts enregistrements audio ou vidéo qui peuvent être créés et partagés dans les canaux Slack et dans les messages directs.

Les fonctionnalités de Slack ont permis aux équipes RH de Salesforce d’améliorer leur communication et de travailler plus efficacement afin de perdre moins de temps sur les tâches administratives et lors des changements d’environnement, et d’en consacrer davantage à la réalisation de leurs objectifs de croissance et au soutien des collaborateurs de l’entreprise. En réalité, il n’y a pas que les équipes Salesforce qui ont à y gagner : en moyenne, Slack accroît la productivité des salariés de 36 % selon les indicateurs de réussite client de Salesforce pour l’année fiscale 2024.

« Nous passons toujours par des appels d’équipe, sauf si nous devons organiser une réunion formelle qui concerne plusieurs équipes. » Ian Burke Consultant senior en solutions de recrutement, Salesforce

Aider les nouvelles recrues à réussir grâce à une intégration fluide

Les collaborateurs qui bénéficient d’un processus d’intégration bien pensé atteignent une meilleure productivité en moins de temps. La Society for Human Resource Management indique qu’une intégration efficace accroît la productivité des collaborateurs de 50 %. Les travailleurs qui comprennent leur rôle et leurs responsabilités peuvent immédiatement contribuer aux objectifs de l’entreprise.

C’est pourquoi l’assistance des RH ne s’arrête pas à l’arrivée d’un nouveau collaborateur chez Salesforce, comme en atteste Jenny Simmons, vice-présidente de l’intégration et de la formation chez Salesforce. Son équipe se concentre sur la gestion de la formation et du développement de ressources professionnelles pour chaque salarié tout au long de son parcours.

« Nous nous assurons que nos collaborateurs peuvent prospérer dès qu’ils prennent leur poste, qu’il s’agisse d’un recrutement ou d’une promotion, témoigne-t-elle. Slack joue un rôle important dans cette tâche, car nous coordonnons les activités de nombreuses équipes chez Salesforce pour assurer la fluidité de l’intégration. »

Dès les premiers jours chez Salesforce, les nouvelles recrues sont automatiquement ajoutées aux canaux communautaires de Salesforce afin de pouvoir participer à la culture de l’entreprise et d’obtenir les informations dont elles ont besoin pour apprendre et progresser. Par exemple, le canal #broadcast-us regroupe toutes les informations dont ont besoin les collaborateurs aux États-Unis pour obtenir des mises à jour relatives à leurs avantages. Le canal #salesforce-marketing-celebrates fait office de hub où les membres peuvent partager des photos des réunions d’équipe, publier des offres d’emploi et fêter les anniversaires de travail. Ils favorisent ainsi le sentiment de communauté et l’engagement dans toute l’entreprise.

« Slack me permet de communiquer de manière proactive. La solution me permet de travailler en temps réel, dans l’instant. » Sheima Mojtahedi Consultante en solutions de recrutement et responsable senior, Salesforce

Assurer la pérennité des recrutements grâce à un centre d’assistance optimisé par l’IA

Dans de nombreuses entreprises, il est courant que les collaborateurs sollicitent moins les RH une fois la phase d’intégration passée. Pourtant, ils peuvent avoir besoin d’eux à tout moment. Si les informations des ressources humaines sont dispersées dans différents systèmes, eux-mêmes gérés par différentes équipes, les salariés perdent du temps à trouver ce qu’ils cherchent.

Ces scénarios frustrants peuvent être évités avec Slack AI, une série d’outils d’IA générative que les clients peuvent acheter. La recherche de réponses de Slack AI réduit le temps nécessaire aux salariés pour trouver les informations dont ils ont besoin en générant des réponses claires et personnalisées avec des citations, et ce chaque fois que quelqu’un saisit une question naturelle dans la barre de recherche. Il s’agit en quelque sorte d’un assistant évolué qui peut passer au crible les archives complètes des bases de connaissances et des historiques de conversations de votre entreprise en quelques secondes. Selon l’enquête de suivi des clients de Slack, les utilisateurs réguliers de Slack AI gagnent 77 minutes par semaine.

La recherche devient très utile pour trouver des canevas Slack par exemple, qui contiennent des informations utiles pour les collaborateurs, telles que des liens vers des vidéos, des fichiers et des canaux. Les équipes RH de Salesforce peuvent rassembler, coordonner et partager des informations dans les canevas sur les questions fréquemment posées par les salariés, notamment sur les politiques de congés payés.

Lorsqu’elle se développe, l’entreprise a besoin d’une plateforme de travail alimentée par l’IA qui aide à accueillir un nombre croissant de collaborateurs et qui puisse intégrer des milliers d’outils et de systèmes. Découvrez comment Slack peut favoriser un recrutement de qualité et une culture d’entreprise collaborative au sein de votre entreprise. Contactez notre équipe commerciale dès aujourd’hui.