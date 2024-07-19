Por qué Slack es la plataforma de trabajo basada en IA de los equipos de RR. HH. de Salesforce

En todos los sectores, existe una intensa competencia por el talento. Según la Encuesta de Prioridades de Recursos Humanos de 2024 de Gartner, el 26 % de los directores ejecutivos opina que la escasez de talento es el factor más perjudicial para el futuro de una empresa. Los departamentos de Recursos Humanos deben trabajar con agilidad y de manera colaborativa no solo para atraer e incorporar a trabajadores competentes, sino también para retenerlos.

La eficiencia de los equipos de RR. HH., aunque cuenten con el personal más cualificado, depende de las herramientas que empleen para garantizar el buen funcionamiento de los procesos. Por este motivo, los profesionales de RR. HH. de Salesforce utilizan Slack para ayudar a los empleados en todas las fases del proceso, desde la contratación y la incorporación hasta la satisfacción y motivación de los trabajadores fijos.

“Slack ayuda a los empleados a encontrar la información que necesitan por sí mismos, que es precisamente lo que buscan todos los equipos de RR. HH., ya que ello redunda en una mayor productividad”, afirma Kim Strashovskiy, vicepresidenta de servicios de personal de Salesforce. “Cuando resulta fácil ser productivo, los empleados se sienten más satisfechos y comprometidos, lo que aumenta su probabilidad de quedarse y destacar dentro de la organización”.

A continuación, explicamos cómo los equipos de RR. HH. de Salesforce utilizan Slack como plataforma de trabajo basada en IA para que los empleados puedan desempeñar un gran trabajo.

“Slack ofrece a los empleados un acceso rápido y sencillo a la información, lo que ahorra tiempo y aumenta la productividad tanto de la empresa como de sus clientes, que es lo que buscan todos los equipos de RR. HH.”. Kim Strashovskiy Vicepresidenta de Servicios de Personal, Salesforce

Agilización del proceso de contratación con la colaboración basada en canales

Los equipos de RR. HH. de Salesforce colaboran principalmente a través de los canales de Slack. Un canal es un espacio único para compartir archivos y mensajes con todos los miembros de un equipo, y pueden crearse para cualquier proyecto, tema y departamento.

“En Recursos Humanos, los equipos tienden a aislarse debido a los diferentes tipos de trabajo y a las diferentes herramientas que utilizamos”, afirma Sheima Mojtahedi, consultora senior de soluciones de contratación en Salesforce. “Los canales de Slack nos ayudan a mantenernos conectados, ya que podemos ofrecer actualizaciones rápidas y compartir recursos en un lugar específico. Como los canales facilitan la búsqueda en conversaciones anteriores, Slack es mi base de conocimientos personal”, añade.

Para las conversaciones sobre temas confidenciales, los responsables de selección de personal recurren a los canales cerrados. Solo las personas invitadas a estos canales pueden acceder a su contenido o buscarlo. Los equipos de contratación, por ejemplo, utilizan canales cerrados de Slack para comunicarse con los responsables de contratación sobre cualquier tema, desde las franjas salariales hasta la logística de las entrevistas.

Los equipos de Salesforce suelen trabajar con agencias externas para buscar y seleccionar candidatos. Antes de adoptar Slack, los equipos se comunicaban con estas agencias por correo electrónico, lo que ralentizaba los procesos de contratación y aumentaba el riesgo de perder a los mejores talentos en beneficio de la competencia. Slack Connect agiliza la comunicación con estos socios al crear una conexión segura entre Salesforce y los equipos externos para acceder a sus herramientas y colaborar en tiempo real en Slack.

Esta configuración permite a los miembros del canal ver todas las conversaciones de ese canal, lo que elimina la necesidad de reenviar correos electrónicos o buscar en bandejas de entrada abarrotadas. Una comunicación más rápida y organizada con las agencias se traduce en un proceso de contratación más eficaz que facilita a los equipos de RR. HH. de Salesforce la contratación rápida de los mejores talentos. De hecho, el 87 % de los clientes de Slack afirma que Slack le ayuda a colaborar eficazmente en equipo y el 65 % asegura que ha mejorado su capacidad para tomar decisiones, según la encuesta de seguimiento de clientes de Slack del primer trimestre del año fiscal 2025.

“Coordinamos a muchos equipos diferentes en Salesforce para garantizar una incorporación sin complicaciones, y Slack es una parte fundamental del proceso”. Jenny Simmons Vicepresidenta de Incorporación Global y Formación de Empleados, Salesforce

Simplificación y agilización de los procesos de RR. HH.

Los responsables de selección de personal de Salesforce utilizan varias herramientas para realizar su trabajo, pero cambiar constantemente de una aplicación a otra puede mermar la productividad. Slack permite que los empleados se centren en su trabajo al integrar sus herramientas en la plataforma. Hay más de 2600 integraciones disponibles en el Directorio de Aplicaciones de Slack que los equipos pueden conectar al instante en sus espacios de trabajo de Slack. Cuando los equipos de RR. HH. introducen información de herramientas como Workday y Beamery Grow directamente en Slack, se reducen los pasos del proceso de contratación.

Los equipos de RR. HH. de Salesforce agilizan los procesos cotidianos con una herramienta de automatización sin código que puede utilizar todo el mundo: creador de flujos de trabajo. Se pueden crear flujos de trabajo para gestionar y organizar una amplia variedad de tareas en Slack, entre las que se incluyen:

Compartir información con nuevos compañeros de equipo

Enviar solicitudes de tiempo libre remunerado para su aprobación

Presentar tickets de soporte técnico

Pedir comentarios a los compañeros de trabajo

Organizar sesiones de preguntas y respuestas

Ahora, el personal de Salesforce puede organizar tareas como estas con las listas de Slack. Las listas convierten las conversaciones en canales de proyectos y los mensajes directos en pasos procesables. Los especialistas en RR. HH. pueden utilizar esta función para asegurarse de que no se pasa por alto ningún detalle, todo ello sin salir de Slack. Poder organizar y responder a las notificaciones en un solo lugar permite trabajar más rápido y con mayor concentración.

Si es necesario mantener una conversación para avanzar en el trabajo, los empleados de RR. HH. pueden sustituir el tiempo que se tarda en programar una reunión con los compañeros de equipo por las juntas de Slack. Una junta es un chat de audio o vídeo rápido e informal que se puede iniciar desde cualquier canal de Slack o mensaje directo. Las juntas también permiten compartir la pantalla con varias personas, y cuentan con un hilo para notas y reacciones emojis. Además, si los compañeros de RR. HH. no tienen tiempo para una reunión, pueden ponerse al día con los clips de Slack, breves grabaciones de audio y vídeo que pueden crearse y compartirse en los canales de Slack y mensajes directos.

Las funciones de Slack han ayudado a los equipos de RR. HH. de Salesforce a mejorar la comunicación y a trabajar de forma más eficaz, de modo que no tengan que dedicar tanto tiempo a tareas administrativas y a cambiar de contexto y puedan centrarse en alcanzar sus objetivos de crecimiento y ayudar a los empleados de toda la empresa. Pero no solo se benefician los equipos de Salesforce: de media, Slack aumenta la productividad de los empleados en un 36 %, según las métricas de satisfacción de clientes de Salesforce del año fiscal 2024.

“A menos que se trate de una reunión formal de calendario que implique a varios equipos y personas, todo lo hacemos con juntas”. Ian Burke Consultor sénior de soluciones de contratación, Salesforce

Experiencia de incorporación impecable para que los nuevos empleados sobresalgan

Los empleados que se incorporan correctamente se vuelven más productivos en menos tiempo. Según la Society for Human Resource Management, una incorporación eficaz aumenta la productividad de los empleados en un 50 %. Los trabajadores que comprenden sus funciones y responsabilidades pueden contribuir inmediatamente a los objetivos de la empresa.

Por este motivo, la asistencia de RR. HH. no termina una vez que un nuevo empleado se incorpora a Salesforce, como bien sabe Jenny Simmons, vicepresidenta de Incorporación y Aprendizaje de Salesforce. Su equipo se centra en gestionar los recursos de formación y desarrollo profesional de cada trabajador a lo largo de su trayectoria en la empresa.

“Nos aseguramos de que nuestros empleados cuenten con la preparación necesaria para obtener buenos resultados desde el principio, tanto si se les contrata como si se les adquiere o se les asciende a un nuevo puesto”, afirma Simmons. “Slack es una parte fundamental del proceso, ya que coordinamos a un gran número de equipos diferentes en Salesforce para que esa incorporación se desarrolle sin problemas”.

Durante los primeros días de incorporación a Salesforce, los nuevos empleados se añaden automáticamente a los canales de la comunidad de Salesforce para que puedan participar activamente en la cultura de la empresa y obtener la información que necesitan para seguir aprendiendo y creciendo. Por ejemplo, el canal #broadcast-us es la única fuente de información por la que los empleados de Salesforce en EE. UU. reciben actualizaciones sobre sus compensaciones; y el canal #salesforce-marketing-celebrates sirve como centro en el que los miembros publican fotos de reuniones de equipo, anuncian ofertas de trabajo y celebran aniversarios laborales, lo que fomenta un sentido de comunidad y compromiso en toda la organización.

“Con Slack puedo comunicarme de forma proactiva. Me permite trabajar en tiempo real, en el ahora”. Sheima Mojtahedi Consultora de soluciones de contratación y responsable principal, Salesforce

Éxito a largo plazo de las contrataciones con un servicio de asistencia técnica con IA

En muchas organizaciones, es habitual que la interacción de los empleados con el departamento de RR. HH. disminuya tras la incorporación. Sin embargo, los empleados pueden tener necesidades de RR. HH. en cualquier momento. Si la documentación de RR. HH. está dispersa en diferentes sistemas gestionados por varios equipos, los empleados pierden tiempo buscando información.

Estas frustrantes situaciones pueden evitarse gracias a IA de Slack, un conjunto de herramientas de IA generativa que pueden adquirir los clientes. Las respuestas de búsqueda de IA de Slack reducen el tiempo que tardan los empleados en encontrar la información que necesitan al generar respuestas claras y personalizadas con citas cada vez que alguien escribe una pregunta en la conversación de una búsqueda. Es como tener un asistente inteligente que puede examinar el archivo completo de conocimientos y el historial de conversaciones de tu empresa en cuestión de segundos. Según la encuesta de seguimiento de clientes de Slack, los usuarios habituales de Slack AI ahorran 77 minutos a la semana.

La búsqueda resulta muy útil a la hora de encontrar canvas de Slack, por ejemplo, que contengan contenido útil para los empleados, como enlaces a vídeos, flujos de trabajo, archivos y canales. Los equipos de RR. HH. de Salesforce recopilan, colaboran y comparten información en lienzos sobre las preguntas más frecuentes de los empleados, como las políticas de permisos retribuidos.

A medida que una empresa crece, necesita una plataforma de trabajo basada en IA que ayude a dar cabida a un número cada vez mayor de empleados y que se integre con miles de herramientas y sistemas. Descubre cómo Slack puede contribuir a una contratación excepcional y a una cultura empresarial colaborativa en tu organización. Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas hoy mismo.