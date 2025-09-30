Slack이 엔터프라이즈 재무 팀의 생산성을 높이는 세 가지 방법

성공적인 재무 리더는 회사의 성장을 주도하는 동시에 경영진과 긴밀히 협력하여 비즈니스를 발전시키는 데 집중합니다. 이러한 업무를 잘 수행하려면 여러 레코드 시스템에서 여러 이해관계자들과 협업하고 기업의 재무 건전성을 실시간으로 정확하게 파악할 수 있어야 합니다. 이 과정에서 회사의 재무 수치가 부정확하게 보고되는 등의 문제가 발생하면 회사의 실적은 물론 회사에 대한 주주, 분석가, 고객들의 인식이 안 좋아질 수 있습니다. 이로 인해 주식 가치가 급락하고 주요 거래, 합병 및 인수가 지연되거나 아예 중단될 수도 있습니다.

매우 중요한 사안인 만큼 Salesforce 재무 팀은 성공적인 업무를 위해 Slack에 의존하고 있습니다. Slack은 보고 도구, 프로세스, 인력을 하나의 안전한 워크스페이스로 통합하여 팀의 업무 방식을 혁신하는 데 도움을 주었습니다. 이제 재무 팀은 가시성이 향상되고 승인 시간이 단축되고 의사 결정이 빨라졌습니다. 내부 데이터에 따르면 Salesforce는 2023년에 Slack 워크플로를 사용하여 인수합병 승인 시간을 최장 7일에서 3시간 이내로 단축했습니다.

Salesforce의 매출 성장 및 자동화 부문 상무인 Jordy Brazier는 “Slack은 저희에게 엄청난 효율성을 가져다 줍니다.”라고 말하며 “부서 간에 훨씬 빠르게 상호 작용할 수 있고 의사를 결정하거나 문제를 해결하기 위해 5개의 다른 애플리케이션을 번갈아 살펴볼 필요가 없죠.”라고 덧붙입니다.

다음은 Salesforce 재무 팀에서 Slack을 AI 기반 생산성 플랫폼으로 사용하는 몇 가지 방법입니다.

Slack 채널에서 정확한 데이터 보고 및 조치

재무 팀 리더는 분기별 보고서를 마감하기 위해 정확한 실시간 정보에 액세스해야 합니다. Slack을 도입하기 전에는 Salesforce 재무 팀이 데이터의 정확성을 확인하기 위해 다양한 소스에서 생성된 여러 보고서와 대시보드를 검토하는 데 몇 시간을 들여야 했습니다. 이제 모든 데이터 집합은 Slack 채널에 모이게 됩니다.

채널은 특정 프로젝트나 계정을 위해 만들어진 유연한 공간으로, 팀이 업무를 수행하는 데 필요한 인력, 도구, 파일이 모여 있으며, 공개 또는 비공개로 설정할 수 있어 민감한 정보를 제한된 그룹과 안전하게 공유할 수 있습니다. 재무 팀은 팀의 데이터를 중심으로 대화를 나누고 조치를 취할 수 있는 이 하나의 공간에서 소중한 시간을 절약하게 됩니다.

Salesforce의 글로벌 매출 운영 부문 부사장인 Jon Worthington은 “명확한 확인이 필요할 때마다 회의를 예약하는 대신 비동기식으로 작업하고 채널을 사용할 수 있기 때문에 전 세계에 흩어져 있어도 통합된 글로벌 팀으로 일하는 데 도움이 됩니다.”라고 말하며 “채널 내에 커뮤니티가 있어 신속한 답변이 가능하므로 응답 시간이 빨라지죠.”라고 덧붙입니다.

시중의 일부 다른 플랫폼은 팀이 독자적이지만 단절된 채 작업하는 한계가 있지만, 2,600개 이상의 통합 앱을 사용하면 시간을 절약하며 팀이 필요할 때 업계 최고의 재무 보고 도구에 액세스할 수 있습니다. Salesforce 재무 팀은 Tableau 대시보드를 사용하여 최신 예측 수치를 얻고, Slack Sales Elevate를 통해 이미 일하고 있는 Slack에서 바로 Sales Cloud의 가장 정확한 실시간 기회 파이프라인 데이터를 얻습니다.

Salesforce 팀은 모든 작업을 파악하기 위해 Slack 채널 및 메시지 내에서 이용할 수 있는 업무 관리 솔루션인 Slack 리스트를 사용합니다. 수익 결산 회의를 준비해 보세요. 회의를 위한 프로젝트 관리를 주도하는 사람은 누구나 회의에 대해 협업하기 위해 만든 특정 채널에서 리스트를 시작할 수 있습니다. 스크립트, 슬라이드 데크, 애널리스트를 위한 문서 등 컨퍼런스에 이르는 여러 작업을 모두 리스트에 추가할 수 있으며, 각 작업의 마감 기한과 각 작업을 담당하는 이해관계자도 리스트에 추가할 수 있습니다. 발표자 중 한 명이 자신의 브리핑 노트를 검토해야 할 사람에게 질문이 있을 경우, 해당 스레드에서 필요한 사람을 @멘션하여 질문과 우려 사항을 담은 클립을 남길 수 있습니다. 그러면 작성자가 답변하고 추가 파일을 업로드하여 더 많은 정보를 파악할 수 있습니다. 모든 것을 한 곳에 모아두면 프로젝트 관리자와 리더가 작업을 체계적으로 정리하고 완료될 때까지 업무를 추적하는 데 도움이 됩니다.

일이 바쁠 때는 Slack에서 이뤄지는 모든 대화를 파악하는 게 항상 쉽지가 않습니다. Slack의 생성형 AI 제품인 Slack AI를 구매한 고객은 전체 채널 또는 특정 스레드의 요약을 생성하여 팀이 우선순위를 한눈에 파악할 수 있습니다. 예를 들어, Slack AI의 한 눈에 정리 기능은 특정 채널에 대해 자동화로 일일 요약을 생성하여 재무 리더들이 가장 중요한 업무를 파악할 수 있도록 지원하므로 몇 초 만에 가장 중요한 업무, 즉 회사의 재무 건전성을 완전히 파악하는 데 집중할 수 있습니다.

워크플로 및 봇으로 승인 자동화

내부 데이터에 따르면 Salesforce 재무 팀은 2023년에 85만 건 이상의 출장 및 경비 승인을 처리했습니다. 팀원 한 명이 하루에 최대 100건의 요청을 받을 수 있으며, 들어오는 요청을 자동화할 방법이 없다면 요청이 쌓여 업무 속도가 느려질 수 있습니다.

Slack을 도입하기 전에는 Salesforce 직원들이 이메일을 통해 재무 담당자에게 요청을 제출했는데, 그 과정이 며칠씩 걸리곤 했습니다. 회사의 재무 팀은 받은 편지함에서 분실될 수 있을 이메일을 추적해야 했고, 정보가 누락되거나 여러 시스템에 분산되어 있어 많은 정보를 주고받아야 했습니다. Salesforce는 승인이 필요한 거의 모든 시스템을 Slack의 노코드 워크플로 빌더로 통합하여 경비 요청 프로세스를 신속하게 처리했습니다. 회사 내부 데이터에 따르면 이제 Salesforce 전반에서 평균 승인 응답 시간이 2일에서 2시간으로 단축되었습니다.

회사에서 맞춤형으로 구축한 승인 앱을 통해 직원들은 Slack 채널에서 모든 요청 세부 정보를 제공하라는 메시지를 표시하는 워크플로를 사용하여 경비 요청을 제출합니다. 그러면 채널에서 정보를 확인하고 추적할 수 있으며 각 레코드 시스템으로 역추적할 수 있어 문제를 파악하고 해결하는 데 걸리는 시간이 단축됩니다. 직원이 타사 사이트에서 항공편을 예약하고자 할 때 경비 요청을 제출하면 재무 팀원이 알림을 받고 채널에서 버튼만 한 번 클릭하여 승인할 수 있습니다.

또, Salesforce 재무 팀은 맞춤형 봇을 사용하여 영업 담당자와 계정 관리자가 제출한 계약 건에 대한 가격 조정을 진행합니다. 이 봇은 CRM 레코드에서 데이터를 가져와 새로운 거래 구조와 관련 메모로 템플릿 문서를 채운 다음 모든 이해관계자에게 알림을 보냅니다. 관리자는 여러 이메일이나 애플리케이션에서 정보를 추적할 필요 없이 필요한 모든 정보를 확인한 후 즉시 요청을 승인할 수 있습니다.

Salesforce의 제품 및 가격 책정 운영 부문 선임 관리자인 Josh Clark은 이 봇이 매년 수백만 건의 승인을 관리하는 데 도움이 된다고 말합니다. “Slack을 사용하기 전에는 어떤 계정에서 변경을 요청하든 모든 사람에게 이메일이 대량으로 발송되었습니다. 그래서 사람들은 알림음이 방해가 되니 그냥 알림을 꺼버렸죠. 마치 소음과도 같았으니까요.”라고 말하며 “Slack은 모든 것을 바꿨습니다. 이제 사람들은 자신이 진행하고 있는 거래만 확인할 수 있고, 필요한 모든 사람을 한 스레드에 모아서 문제를 훨씬 더 빠르게 해결할 수 있습니다.”라고 덧붙입니다.

기밀 정보에 대한 외부 파트너와의 신속한 협업

Salesforce와 같은 상장 기업은 데이터 무결성, 감사 및 보고 구조에 관한 수많은 연방, 주 및 국제 규정은 말할 것도 없고 사베인스-옥슬리법(SOX)을 준수해야 합니다. 엔터프라이즈 기업의 규정 준수 팀은 외부 파트너 및 벤더와 빠르고 생산적이며 안전하게 협력할 방법이 필요합니다.

Slack Connect는 Salesforce 재무 팀의 모든 요구 사항을 충족하는 솔루션입니다. Slack의 엔터프라이즈급 보안 기능 및 규정 준수 표준을 통해 업무의 보안을 유지하므로 Salesforce의 글로벌 SOX 규정 준수 부문 부사장인 Sarah Semprez와 같은 리더들에게 획기적인 솔루션으로 자리 잡았습니다. 사람들이 이메일로 작업할 때 실수로 잘못된 이메일로 장부를 공유할 가능성은 항상 존재합니다. Slack Connect에서는 그런 일이 일어나지 않습니다.

또, Slack Connect는 전용 보안 채널을 통해 재무 팀이 협업하는 회사 외부 사람들에게 Slack의 모든 기능을 확장하여 업무 속도를 높입니다. 합병 및 인수 과정에서 Slack Connect를 사용하면 팀이 외부 파트너와 문서 및 대화를 쉽게 공유할 수 있으므로 회사가 더 빨리 공동으로 작업할 수 있습니다. 컨설턴트로 구성된 팀이든 벤더 담당자이든 누구나 허들을 시작하거나 참여하여 감사 섹션을 빠르게 논의하고, 빠르게 클립을 공유하여 질문에 답변하거나 캔버스로 정보를 수집할 수 있습니다.

“타사 제공업체를 채널에 불러와 자사 직원과 동일한 방식으로 협업할 수 있다는 것은 매우 가치 있는 일입니다. 저희가 하는 일의 대부분은 지속적인 상호 작용이 필요합니다.”라고 Semprez는 말합니다. “이메일로는 불가능하죠. PricewaterhouseCooper와 같은 외부 파트너는 Slack을 사용하여 Salesforce와 긴밀하게 통합되어야 합니다. 이 도구들은 확장된 저희 팀이나 마찬가지거든요.”

팀의 생산성을 높이는 안전한 플랫폼 제공

