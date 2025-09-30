Tres maneras en las que los equipos de finanzas de las empresas aumentan la productividad con Slack

Los líderes de finanzas exitosos se concentran en impulsar el crecimiento de la empresa a la vez que trabajan de cerca con los ejecutivos para hacer avanzar el negocio. Para hacer el trabajo correctamente, es necesario colaborar con diferentes partes interesadas dentro de muchos sistemas de registro y conseguir visibilidad precisa y en tiempo real del estado de las finanzas del negocio. Cualquier obstáculo en el camino (como la información errónea en los informes de los números de finanzas) podría poner en riesgo el rendimiento de la empresa, además de su percepción por parte de las partes interesadas, los analistas y los clientes. Podrían caer los valores de las acciones, y demorarse o detenerse las negociaciones, fusiones y adquisiciones importantes.

«Slack es una enorme ayuda para nuestra eficacia. No es necesario mirar cinco aplicaciones distintas para tomar una decisión o resolver un problema». Jordy Brazier Vicepresidente sénior, Crecimiento y Automatización de Ingresos, Salesforce

Con tanto en juego, los equipos de finanzas de Salesforce se apoyan en Slack para conseguir el éxito. Slack ha ayudado a transformar la forma de trabajo de esos equipos gracias a que reúne las herramientas de informes, los procesos y las personas en un espacio de trabajo seguro. Ahora, los equipos de finanzas experimentan una mayor visibilidad y tiempos reducidos para las aprobaciones y las tomas de decisiones. Según datos internos, Salesforce redujo el plazo de las aprobaciones de fusiones y adquisiciones de siete días a menos de tres horas con el uso de los flujos de trabajo de Slack en 2023.

«Slack es una enorme ayuda para nuestra eficacia», dijo Jordy Brazier, el vicepresidente sénior de Crecimiento y Automatización de Ingresos de Salesforce. «Es una forma mucho más veloz para interactuar entre funciones, y no es necesario mirar cinco aplicaciones distintas para tomar una decisión o resolver un problema».

Estas son algunas de las maneras en las que los equipos de finanzas de Salesforce usan Slack como su plataforma de productividad con IA.

Reporta información precisa y actúa en consecuencia en los canales de Slack

Los líderes de los equipos de finanzas necesitan tener acceso a información precisa y en tiempo real para dar cierre a los informes trimestrales. Antes de implementar Slack, los equipos de finanzas de Salesforce pasaban horas analizando informes y paneles múltiples de una amplia variedad de fuentes para garantizar la precisión de los datos. Ahora, todos los conjuntos de datos se recopilan en un canal de Slack.

Los canales son espacios flexibles creados para proyectos o cuentas específicos que incluyen a personas, herramientas y archivos necesarios para que los equipos realicen su trabajo. Pueden ser públicos o privados, por lo que la información confidencial puede compartirse, de forma segura, con grupos limitados de personas. Contar con un único espacio para que los equipos conversen y actúen según los datos compartidos les ahorra tiempo valioso a los equipos de finanzas.

«Poder trabajar de forma asincrónica y usar canales en lugar de programar una reunión cada vez que necesitamos alguna aclaración nos ayuda a trabajar como un equipo global unificado a pesar de estar esparcidos por todo el mundo», dijo Jon Worthington, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Ingresos Globales de Salesforce. «Acelera los tiempos de respuesta porque existe una comunidad dentro del canal, lo que permite que se dejen respuestas rápidas».

Mientras que otras plataformas del mercado limitan a los equipos al hacer que trabajen con las herramientas (aisladas) de cada plataforma, nuestras integraciones con más de 2600 aplicaciones ahorran tiempo y les dan a los equipos acceso cuando lo necesitan a las mejores herramientas de informes financieros de la industria. Los equipos de finanzas de Salesforce usan los paneles de control de Tableau para obtener los pronósticos de números más actualizados y Slack Sales Elevate para obtener los datos más precisos y en tiempo real de los procesos de oportunidades desde la Sales Cloud dentro de Slack, que es donde ya realizan su trabajo.

«Poder trabajar de forma asincrónica y usar canales en lugar de programar una reunión cada vez que necesitamos alguna aclaración nos ayuda a trabajar como un equipo global unificado». Jon Worthington Vicepresidente ejecutivo, Operaciones de Ingresos Globales, Salesforce

Para estar siempre al día con sus tareas, los equipos de Salesforce usan las listas de Slack, una solución de administración disponible en los canales y mensajes de Slack. Imaginemos que debes prepararte para una llamada acerca de las ganancias. Cualquier persona encargada de la administración del proyecto de la llamada puede iniciar una lista en un canal específico creado para la colaboración de la llamada. Todas las tareas por realizar antes de la llamada (escritura del guion, realización de la presentación, preparación de documentación para los analistas) pueden agregarse a una lista con sus fechas de finalización correspondientes y las partes interesadas incluidas en cada una. Si alguno de los presentadores tiene una pregunta acerca de quién debe revisar las notas de su informe, puede, simplemente, @mencionar a la persona debajo del hilo y dejar un clip con sus dudas. Luego, el autor puede responder y cargar archivos adicionales para brindar más contexto. Tener todo en un lugar visible ayuda a los supervisores y líderes de los proyectos a organizar y rastrear el trabajo hasta su finalización.

«Obtener respuestas en Slack es mucho más fácil y rápido que ir a la oficina de una persona sin saber si tiene tiempo para ayudarte». Jeff Gorder Director sénior de Contabilidad, Salesforce

Cuando hay mucho trabajo, no siempre es sencillo mantenerse al día con todas las conversaciones dentro de Slack. Para los clientes que adquieren el producto de IA generativa de Slack, IA de Slack, sus equipos pueden conseguir un panorama general de sus prioridades al generar resúmenes de un canal completo o de hilos específicos. La función de síntesis de IA de Slack, por ejemplo, ayuda a que los líderes de finanzas se mantengan al día con su trabajo más importante al crear un resumen diario automatizado de canales específicos. Así, pueden obtener la información en segundos y concentrarse en lo más importante: un panorama completo del estado de las finanzas de la empresa.

Automatiza aprobaciones con flujos de trabajo y bots

Según datos internos, los equipos de finanzas de Salesforce realizaron más de 850 000 aprobaciones de viajes y gastos en 2023. Un miembro de un equipo pude recibir en un solo día cientos de solicitudes, las cuales pueden acumularse y ralentizar las operaciones si no se automatizan.

Antes de implementar Slack, los empleados de Salesforce enviaban solicitudes a sus correspondientes encargados de finanzas por correo electrónico, lo que demoraba el proceso varios días. Los equipos de finanzas de la empresa tenían que rastrear correos electrónicos en sus bandejas de entrada, y se intercambiaban muchos mensajes porque la información se perdía y estaba distribuida en sistemas diferentes. Salesforce aceleró el proceso de solicitud de gastos al integrar casi todos los sistemas que requieren aprobaciones a Slack con el Generador de flujos de trabajo sin código de Slack. Ahora, según los datos internos de la empresa, el tiempo de respuesta promedio para las aprobaciones dentro de Salesforce se redujo de dos días a dos horas.

Con la aplicación de Aprobaciones personalizada de la empresa, los empleados envían los gastos mediante un flujo de trabajo que les indica que brinden todos los datos de la solicitud en un canal de Slack. Así, la información es visible, puede rastrearse desde el canal y lleva a su sistema de registro correspondiente, lo que acelera el tiempo que toma identificar y resolver problemas. Cuando un empleado quiere reservar un vuelo en un sitio de terceros, envía la solicitud de gastos para que se notifique a un miembro del equipo de finanzas y este apruebe la solicitud con un clic en un botón dentro del canal.

«Antes de Slack, todos recibían un único correo electrónico masivo. Eran muy molestos. Slack lo resolvió». Josh Clark Gerente sénior, Operaciones de Productos y Precios, Salesforce

Los equipos de finanzas de Salesforce también usan un bot personalizado para avanzar con los ajustes de precios de los contratos enviados por representantes de ventas y supervisores de cuentas. El bot obtiene datos de registros de CRM para completar una plantilla con la estructura nueva de la negociación y notas relevantes, y luego informa a todas las partes interesadas. Los supervisores pueden aprobar las solicitudes al instante luego de ver todo el contexto que necesitan sin tener que rastrear la información en diferentes correos electrónicos y aplicaciones.

Josh Clark, un gerente sénior de Operaciones de Productos y Precios de Salesforce, dijo que el bot ayuda a administrar millones de aprobaciones que se procesan todos los años. «Antes de Slack, todos recibían un único correo electrónico masivo sin importar la cuenta que solicitaba un cambio. Por eso, las personas los desactivaban. Eran muy molestos», dijo. «Slack lo resolvió. Ahora, las personas ven solo las negociaciones en las que trabajan y pueden reunir a todos los individuos necesarios en un hilo para que los problemas se resuelvan mucho más rápido».

Trabaja más rápido en información confidencial con socios externos

Como empresa que cotiza en bolsa, Salesforce debe mantener el cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), además del cumplimiento de una enorme cantidad de otras regulaciones federales, estatales e internacionales vinculadas con la integridad, la auditoría y las estructuras de informes de los datos. Los equipos de cumplimiento de las empresas grandes necesitan una manera rápida, productiva y segura de trabajar con socios y proveedores externos.

«Es inmensamente valioso poder agregar proveedores de terceros a un canal y colaborar con ellos de la misma forma en que colaboramos con los miembros de nuestra propia empresa». Sarah Semprez Vicepresidenta global, SOX, Salesforce

Slack Connect es la solución que cumple con todos los requisitos que exigen los equipos de finanzas de Salesforce. Es algo completamente innovador para líderes como Sarah Semprez, vicepresidenta global de Cumplimiento de SOX, ya que protege el trabajo gracias a las funciones y estándares de cumplimiento de grado empresarial de Slack. Cuando las personas trabajan con correos electrónicos, siempre existe la posibilidad de que alguien envíe por accidente un libro mayor a la dirección de correo electrónico equivocada. Eso no ocurre con Slack Connect.

Además, Slack Connect acelera el trabajo al extender todas las capacidades de Slack a las personas con las que trabajan los equipos de finanzas fuera de la empresa en canales seguros y dedicados a cada tema. Durante las fusiones y adquisiciones, Slack Connect simplifica para los equipos el uso compartido de documentos y conversaciones con socios externos a fin de que la empresa alcance una armonización más rápidamente. Ya sea que se trate de un equipo de asesores o de un representante de un proveedor, cualquiera puede iniciar, en un momento, una junta o unirse a una para debatir secciones de una auditoría, responder preguntas con un clip rápido o recopilar información en un canvas.

«Es inmensamente valioso poder agregar proveedores de terceros a un canal y colaborar con ellos de la misma forma en que colaboramos con los miembros de nuestra propia empresa. Necesitamos una interacción constante para gran parte de nuestro trabajo», dijo Semprez. «Simplemente, no funciona con correos electrónicos. No fue necesario discutirlo. Partes externas, como PricewaterhouseCooper, tienen que integrarse al máximo con Salesforce mediante Slack. Son una extensión de nuestro equipo».

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